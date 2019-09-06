 Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

"Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.
"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих. - Ред.) будет процентов 30", - указал Ващенко.
и нулять, мазерати и кокс покупать
бедняжки устали воровать ))
остальной налог на зп - это ерунда.. налог на ОСТАТКИ
дєдушку і бабушкубанкі ти провьол, а лісугосударство нікак нє обойті. Для етого нада полностью на натуральнойє хозяйство і бєз дєнєх
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но он уже и так живет по-новому - а ворует как артист, даже ваи порохне нравится
Натомість, в нас зебіли намагаються знизити тарифи...
учителя таки получат свои 4 штуки евриков в двухнедельном чеке...