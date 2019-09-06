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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1898) чиновник (1359) Ващенко (20) госслужащие (227)

 Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует увеличение заработных плат государственных служащих на 30% в случае реализации подготовленной концепции реформирования оплаты труда.

"Сегодня Нацагентством подготовлена концепция реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по его словам, концепция предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В систему формирования госслужбы возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение (зарплат госслужащих. - Ред.) будет процентов 30", - указал Ващенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3146894
 
 
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И для пенсионеров один НЕпрожиточный минимум.
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ты главно налоги платить не забывай - ревы должны сладко есть и вкусно спать
и нулять, мазерати и кокс покупать Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 6833
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осень пришла и вся зелень стала вянуть, превращаясь сначала в пожовкле та опале листя, а потим - в перегной.. с соответствующим "запахом" (в процессе) Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 7582
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передвиборна гонка пройшла, а істєрія осталась?
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странно.. а ведь зебилов убеждали что "эра зубожиня скинчилася" и "4000 евро зарплаты - это реально" Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 1028
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итить колотить - как ххорошо что я им не плачУ - какой я молодец ))
бедняжки устали воровать ))
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И каким образом не платишь? Ты что в магазин не ходишь? И в чек не смотришь ,где написано ,что с тебя взяли 20% НДС.
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вот это "бывает" и составляет 90% доходов в бюджет.. Ибо заложено во ВСЁ, в любую цену товаров, услуг..
остальной налог на зп - это ерунда.. налог на ОСТАТКИ
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а як це тобі вдайєця? Тут хліб купив - і вже НДС заплатив
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получаешь налом и вуаля - дешево и сердито - и банки сосут
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дєдушку і бабушку банкі ти провьол, а лісу государство нікак нє обойті. Для етого нада полностью на натуральнойє хозяйство і бєз дєнєх
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можно покупать на рынке или делать хлеб самому
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а твой дедушка с бабушкой и так сосут морковку Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 2844
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Так ти корупціонер. Податки не платиш. Я думав зебіли- чесні люди.
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Конец эпохи бедности... а пенсионеры?
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ПС ))))..Зарплати більші як у міністрів та депів Зарплаты госслужащих вырастут на 30%, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 2271 ...І нафф...їм до *центру * !.
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..Житомир.info | Всім - по 75%: премії керівників підрозділів Житомирської міської ради за липень-серпень
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а шо це за злидні? Не могли людям премію нормальну заплатити - якись огризок в 75%
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ну канєшно - шоп взяток не брали тра' їм компєнсіровать недополученную вигоду
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Как налогоплательщика меня интересует только общий бюджет бюрократов, а не уровень з/п
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Если увеличение ЗП не приведет к увеличению общего расхода на чинуш, то пусть увеличивают а иначе с какого хера!!
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не ну я понимаю что пе лучше
но он уже и так живет по-новому - а ворует как артист, даже ваи порохне нравится Зарплати держслужбовців зростуть на 30%, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко - Цензор.НЕТ 1220
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а, в принципі, зарплати чиновників мають бути достойними, великими. Втім, як і доходи інших верств населення (працюючих в бізнесі, пенсіонерів, тощо). Тому що 10,5тис середньої зарплати нині - це фігня. Я розумію, що 1100євро середньої і 500євро мінімальної зарплати, як в Польші, ми навряд чи досягнемо найближчі 5 років; але, хоча би намагатися цього потрібно...
Натомість, в нас зебіли намагаються знизити тарифи...
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ага a еще из раздела фантастики:
учителя таки получат свои 4 штуки евриков в двухнедельном чеке...
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Вы там ребята кончайте, совсем Порошенка решили ИЗВЕСТИ с этого мира.
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