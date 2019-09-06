 Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом сообщил его адвокат Владислав Кича.
"Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - сказал он.
По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.
Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".
Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.
Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).
ура великой 100500 потужной реформе великого пе - ура таварисчи ))
Такой толсый намёк Сытнику чтобы не слишком выёжывался: настоящие Хозяева никакой самодеятельности с его стороны не потерпят.
Это хороший урок.
..................
він і штраф той нещасний заплатить за "чужой счьот". Гуляти так гуляти, чого вже соромитися на такій дрібниці.
Замість того, щоб бути звільненим з ганьбою за корупційні вчинки, буде і надалі очолювати головний антикорупційний орган країни. Якийсь сюр.
Про самовідставку не йдеться, бо совісті у цієї заплившої від боротьби з корупцією та ситої харі мабуть вже немає.
🤗
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку. (1858) (с)