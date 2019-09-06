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 Политика Украины
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Все про:отдых (280) Ривненщина (705) суд (22516) Сытник (711)

 Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. ДОКУМЕНТ

Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - сказал он.

По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине 01
Фото документа: сайт ЛБ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Виски "чивас", "хеннеси", водка "грей гус", - всего на сумму около 100 тысяч, - свидетель, оплативший отдых Сытника. ДОКУМЕНТ

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Источник: https://censor.net.ua/n3146893
 
 
 Топ комментарии
 
бездельник и коррупционер Сытник должен уйти с позором!
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Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2170 Отдохнул на шару на пять штук баксов....заплатит 150 баксов штрафа.....зашибись....
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бездельник и коррупционер Сытник должен уйти с позором!
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та ну....це і так суворий штраф,тепер його діти голодати будуть
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так вся контора должна свалить - никаво не останется
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При Порошенко это было законно. Кто же знал, что народ его погонит.
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сильно 3400 не 3500 можно бухать за чужой счет дальше((((((((((( что суды чудят((((((((((( уничтожат веру в страну((((((
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не в страну а в управление - его нету и давно ))
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пташенята Порошенка - обрано на конкурсах.
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все хотят юить по-новлму как бпп и ********** ))
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Отдохнул на шару на пять штук баксов....заплатит 150 баксов штрафа.....зашибись....
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если купить муж ему ещё и компенсируют Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 2530
ура великой 100500 потужной реформе великого пе - ура таварисчи ))
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при пречесному преЗеденту Володимиру Олександровичу наші недореформовані пєцєю суди(ууу праклятий баріга!) почали показувати чудеса справедливості, доброти та милості! злодії,убивці, терористи, хапуги всіх мастей отримали *суворе і справедливе* покарання Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3621
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а там все воры - и увольнятся должны все Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1901 Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 1901
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справді, смішно. Погоджуюсь з адвокатом. Але тільки в частині розміру покарання. Бо там, насправді, вовчий білет за ситником аж плаче.
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Вообще по степени зубастости нова влада даёт фору "диктатуре" Пороха.
Такой толсый намёк Сытнику чтобы не слишком выёжывался: настоящие Хозяева никакой самодеятельности с его стороны не потерпят.
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Побухав і пожер на 300 тисяч,а тепер штраф 3400 ,а можна мені десь так в ресторані погуляти?
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можно, в переходе купи ксиву Сытника и двери ресторана перед тобой открыты Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине - Цензор.НЕТ 8006
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Сытник получил шанс , избавившись от гнета и давления порошенко, начать работать на страну.
Это хороший урок.
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Это так для галочки чтоб не народ не трындел смешно
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Суд оштрафовал Сытника на 3 400 грн за отдых за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

..................
він і штраф той нещасний заплатить за "чужой счьот". Гуляти так гуляти, чого вже соромитися на такій дрібниці.
Замість того, щоб бути звільненим з ганьбою за корупційні вчинки, буде і надалі очолювати головний антикорупційний орган країни. Якийсь сюр.
Про самовідставку не йдеться, бо совісті у цієї заплившої від боротьби з корупцією та ситої харі мабуть вже немає.
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Хоть бы он не разорился. На перловке видать полмесяца просидит.
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Да оно тама нажрало в 100500 раз больше!!
🤗
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Розумна річ! - всі зачали гукать,

Послухали Лисичку

І Щуку кинули - у річку. (1858) (с)
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