 На главу ЦИК РФ Памфилову напали с электрошокером

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области.

"Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве, самочувствие Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях, но подход к прессе отменен.

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