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Все про:нападение (1762) Россия (73771)

 На главу ЦИК РФ Памфилову напали с электрошокером

В дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой проник неизвестный и напал на нее с электрошокером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новая газета".

Нападение произошло 6 сентября около 01:30 в городском округе Истра Московской области.

"Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что здоровью Памфиловой ничего не угрожает, сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве, самочувствие Памфиловой позволяет участвовать в публичных мероприятиях, но подход к прессе отменен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146891
 
 
 Топ комментарии
 
Харашо шо не с фаллоимитатором..
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Судя по ее лицу, чувак в маске защищался.
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Харашо шо не с фаллоимитатором..
🤗
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В кремле решили вытянуть её рейтинг из-под плинтуса перед выборами в мосгордуму.
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может насильник,не нужно приплетать политику,женщина приметная
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он судя по написанию - пуйло любит - там одни извращенцы)))
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да н надобыло в астрал засунуть то сучкеа подключить к местном РПТ 10.000 квт.... На главу ЦИК РФ Памфилову напали с электрошокером - Цензор.НЕТ 9423 На главу ЦИК РФ Памфилову напали с электрошокером - Цензор.НЕТ 228
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Baks13 электорошокер круче.

Памфилова осталась довольной На главу ЦВК РФ Памфілову напали з електрошокером - Цензор.НЕТ 3978
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Судя по ее лицу, чувак в маске защищался.
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Еще, небось, и крестился, пока шокер очередной заряд набирал.
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Моск там всё равно не пострадал. Так что можно не волноваться.
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В небе под Липецком произошло ЧП: во время тренировок в небе столкнулись два истребителя. Об этом рассказало РЕН ТВ. Истребители-бомбардировщики СУ-34 были задействованы в тренировочных полетах. Во время полета один из истребителей задел крылом кабину второго. Пилоты попытались развернуть самолеты - и столкнулись еще раз. Во время второго столкновения в двигатель одного из истребителей попали осколки. Пилотам удалось посадить истребители. Из летчиков пострадавших нет, но самолеты в ходе аварии очень сильно пострадали. У одного из бомбардировщиков пострадала кабина, фюзеляж и двигатель, у другого оторвалась конечная часть крыла с радиоэлектронной аппаратурой.
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" Пилоты попытались развернуть самолеты - и столкнулись еще раз." Это ключевая фраза по которой можно понять ,что это фейк. Какой радиус разворота? думай.
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"Какой радиус разворота?" - ти б ще спитав про величину при тому якого небуть там тангенційного прискорення... РЕН ТВ - так...підозріло...
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Наверное, маньяк-насильник. Ошибся адресом, проник, увидел, испугалсо, токнул ***** и убежал.
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Она видимо шокирована таким бесцеремонным поступком
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Ей наверна абииидна шо не польстился...
😜
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инсенировка продуманная ****** по отвлечению внимания от настоящего что происходит с выборами на расии
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свежие новости- и засунул электрошокер в жопу
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Он,неизвестный,был в поисках сексуальной ориентации...
🙃
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Чем чаще женщину мы это, тем реже женщина того.
Рузький пословиц
😜
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Нафига на пятницу такие фотки.ломом надо ломом
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ТааакооогоооООО извращенца раSSeюшка исчо не видала!!
😂
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Видно накануне ужралась в хлам да обрыгалась. Придумали байку,чтобы на глаза никому не попадаться,а тихо похмелиться на "конференции".
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