 Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный, - журналистка Киртока

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Цензор.НЕТ Виолетта Киртока.
"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный Герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции", - сообщила она.
"Пять лет назад эта война стала моим личным делом. Сегодня добавился еще один аргумент. Я хочу, чтобы пленные вернулись назад. Но я также хочу, чтобы гибель Кола и тяжелое ранение другого воина были не напрасны. Война продолжается ... Моя личная так точно. Извини, Саша. Никогда не забуду твою нежную детскую улыбку после награждения. Ты настоящий Герой. Народный!", - резюмировала Киртока.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло".
Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалійська сообщила: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, ценой одной жизни".
Позже пресс-секретарь СБУ Гитлянская сообщила, что во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб.
5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.
Читайте на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
P.S. Добре, що хоч гіві та моторолу наші хлопці замочили, бо й тих би випустив Зеленський!
Читай пресу - там написано , чому Порошенко вдруге не прийшов на допит !
Чи зебіли не можуть й тут знайти істину ??
Или в голову - потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет. Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, - это уж слишком…
Наших пленных надо вызволять. Менять 33 на 33, или 33 на 133, да хоть бы и 33 на 1033… Но есть и предельная цена.
Такое мнение огласил сегодня в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Если сепара Цемаха - главного свидетеля по сбитому боингу отпустят, то это может развалить дело, и привести к снятию санкций против России…
Если условием освобождения наших пленных будет признание и оправдание коллаборантов, то как мы сможем смотреть в глаза матерям, вдовам и детям погибших на этой войне?..
Если мы заплатим за освобождение пленных нашим суверенитетом, свободой и безопасностью, тогда за что они томились в плену?..
Я знаю, что большинству сегодня на это наплевать. Большинство хочет мира любой ценой, гарантированной миски с похлёбкой, доброго царя, и чтобы сильно не били. А правящее большинство очень хочет прославиться освобождением пленных. Так что за ценой не постоим.
Но только не говорите, что цены нет. Если бы условием освобождения пленных стало повышение цен (на газ) - вы бы ни за что не согласились. Деньги дороже свободы и независимости.
Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров «Боинга»), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову - потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет.
Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, - это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады.
Країна для нього - не Батьківщина, а гешефт.
Все дуже просто...
По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным
На совести пойманного СБУ боевика "ДНР" смерти не только мирных граждан, а также пассажиров сбитого в 2014 году малайзийского "Боинга". Террорист причастен и к расправе над бойцами ВСУ. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Владимир Цемах по кличке "Борисыч" виновен в страшной смерти бойцов ВСУ летом 2014 года под Снежным, сообщает "Диалог.UA". В 2015 году террорист Цемах давал интервью. Предатель Украины рассказал, как подразделение его боевиков участвовало в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014 года. Террористы под руководством "Борисыча" открыли огонь по 30-й механизированной бригаде из 23-мм установки ЗУ-23. Колонна бойцов ВСУ выехала к блокпосту, и о подлости террористов наши военные информации не имели. Как оказалось, для наших бойцов, многие из которых тогда еще были неопытные, данный бой стал первым огневым контактом. Защитникам Украины пришлось отступить. Бутусов рассказал, что на месте боя остались четверо украинских военных, они были еще живые.
Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР"". Террористы Цемаха не стали спасать раненых, они добили Степанюка и Чечета прямо на месте. Тела погибших бойцов удалось вывезти благодаря волонтерам из "Эвакуации-200". Останки военных ВСУ были обезображены.
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