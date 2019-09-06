 "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая длительное проведение Российской Федерацией военной агрессивной политики в отношении Украины, большое количество оружия, находящегося в незаконном обороте в государстве в связи с проведением боевых действий на Востоке страны, считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве, может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни", - отметил Зеленский.

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Однако, высказанные в электронной петиции предложения Зеленский обещает передать в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Петиция была подана 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина. Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.