EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1182  76
Все про:Зеленский (2718) оружие (3754) легализация (96) петиция (145)

 "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан Украины на самозащиту.

"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая длительное проведение Российской Федерацией военной агрессивной политики в отношении Украины, большое количество оружия, находящегося в незаконном обороте в государстве в связи с проведением боевых действий на Востоке страны, считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве, может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я против легализации оружия, - Зеленский

Однако, высказанные в электронной петиции предложения Зеленский обещает передать в Комиссию по вопросам правовой реформы.

Петиция была подана 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина. Сторонники легализации оружия заявили, что Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3146883
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вилы им а не оружие "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия - Цензор.НЕТ 216
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно дозволити громадянам України володіти і вільно носити з собою вогнепальну зброю, пістолети та автомати - це невідємне право кожного громадянина України. А для приватного використання потрібно дозволити володіти будь якою зброєю чи військовою технікою, хоч ядерною бомбою! Потрібно дозволити купляти, дарувати чи отримувати в якості нагороди за участь в бойових діях трофейну та українську військову техніку - танки, бронетехніку, військові автомашини, гелікоптери, літаки, катери та човни, кораблі та субмарини! Якби в нас було дозволено володіння військовою технікою, то в 2014 році в України були б на озброєнні чудово збережені та обслужені танки, бронемашини та БМП в повній бойовій готовності!
 показать весь комментарий
 
 
Якби можна було законно купити ядерну бомбу або ракету з ядерною боєголовкою, то в Україні вже було б кілька одиниць ядерної зброї і війна просто б закінчилась! Україна може дозволити громадянам купляти і законно зберігати в Україні будь яку зброю і тоді якийсь патріотично налаштований бізнесмен може десь на чорному ринку купити і завезти в Україну, навіть з тієї ж росії кілька ядерних боєголовок до ракет, а може навіть з ракетами, а може навіть з літаками! Просто російський бомбардувальник з ядерними ракетами під час чергового ідіотського обльоту Європи, відхилиться від курсу і сяде на аеродромі в Україні, а російські льотчики попросять політичного притулку і отримають від патріотично налаштованого бізнесмена по 20-30 млн доларів кожен! І ця зброя буде належати приватній особі, а Україна буде просто дозволяти зберігати її на своїй території і не буде нести жодної відповідальності за те що якась приватна особа домовилась з російськими льотчиками передати ядерний бомбардувальник з ракетами з ядерною БЧ українському бізнесмену у приватну власність!
 показать весь комментарий
 
 
А Гриценко продавав, чому ж ти не купив?
 показать весь комментарий
 
Так дозволу ж не було! Як купити і користуватись якщо ніхто не продає і не дозволяє користуватись громадянам України танками, БМП та іншою бронетехніку та артилерією! Я б купив собі Т-80, які в 2015 році продавали на експорт через порт Октябрський! А місцеві мешканці звонили на телебачення та радіо і перекривали рух залізниці в порту, щоб не дати вивезти з України 7 танків Т-80!!!!!! під час війни!!!!! І за це порошенка ще будуть судити і віддадуть під трибунал!
 показать весь комментарий
 
а может просто **** накупить на востоке волын и в открытую носить, пока не легализуют? с бляхами проканало вроде?
 показать весь комментарий
 
если разрешить оружие первый год будет весело,потом все успокоится,останутся только трусы,кто прятался дома"Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия - Цензор.НЕТ 9694
 показать весь комментарий
 
 
глупости пишешь, из легального оружия никто не будет стрелять на лево и на право (если конечно не псих)!! а вот из нелегального можно и пострелять все равно так сказать оно анонимное нигде не зарегестрировано!!
 показать весь комментарий
 
 
а если никто стрелять не будет из легального оружия,то оно и не надо,вот выяснили "Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї - Цензор.НЕТ 211
 показать весь комментарий
 
В Молдове было первый год весело? или в Литве?
 показать весь комментарий
 
Та може ти й правий.
Бо 73,22% віддадуть ту зброю при нагоді *****.
Зеленський свій електорат знає добре.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это вот одно предложение на восемь строчек он сам написал?!!
 показать весь комментарий
 
 
Самая передовая страна США не боится. Потому, шо иначе она не будет передовой !
 показать весь комментарий
 
 
там постоянно идет борьба за запрет легализации. Но оружейное лобби не дремлет.
 показать весь комментарий
 
 
у них в конституции прописано право на оружие!
 показать весь комментарий
 
 
это вторая поправка. Изначально не было прописано. А вообще у них уже столько поправок было...
 показать весь комментарий
 
ну хорошо пусть поправка! главное что право закреплено и убрать его очень не просто! я не против чтобы в нашей конституции то же было закреплено право на оружие!
 показать весь комментарий
 
ну да, куча расстрелянных школьников это подтвердят
 показать весь комментарий
 
 
для начала нужно наладить выпуск бронированных троллейбусов.
 показать весь комментарий
 
 
Не в начале бронированный велосипед для ЗЕ
 показать весь комментарий
 
 
каждому по бронежилету и по пуленепробиваемой каске. Бесплатно!
 показать весь комментарий
 
Страшно???!!! Відчуває, що робить не те, що треба? Чи точно знає?
 показать весь комментарий
 
 
Знает, всё оно знает. Ещё в начале 2014 шмаркля неделями сидела в Москве..а зная как гебня всегда обожала вербовать известных и публичных людей, то остаёца только догадываца почему шмаркля по долгу жила в мацквабаде..
 показать весь комментарий
 
зачем ты свои шмаркли в москве оставил?
 показать весь комментарий
 
 
РАБАМ ОРУЖИЕ НЕ ПОЛОЖЕНО!
ТОКО РАБЫ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ! ТАК ЧТО РАБЫ В СТОЙЛО!!
КТО ХОТИТ ТОТ ИМЕЕТ ОРУЖИЕ А РАБЫ В СТОЙЛО!!
 показать весь комментарий
 
 
я могу и без ВСУ пойти в тир пострелять, я хочу иметь защиту от гопников в погонах и без!! А защита нужна ни в ВСУ и ни в тире, а в том месте и в то время когда кто то на тебя нападет!!
 показать весь комментарий
 
Если у меня будет пистолет,то ни одна мразь не разбудит ночью по нелепой причине. Положу на землю и вызову полицию. Нахрен бомжеватым соседям это нужно ?
 показать весь комментарий
 
 
это уже как суд решит,а пока посадят в камеру,до выяснения обстоятельств была ли необходимая самооборона или убийство по неосторожности,а могут и умышленное пришить,в судах все возможно,оно тебе надо?Я бы просто ударами кунг фу настучал им по ип....у "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия - Цензор.НЕТ 6045И пошел дальше спать
 показать весь комментарий
 
ударами конфу против пистолета? а получится?! это токо в мультиках конфуисты пули пятками отбивают а в жизни законы физики никто не отменял!!
 показать весь комментарий
 
а если бомжеватые соседи выстрелят первыми?
 показать весь комментарий
 
Как же естественный отбор для судей?
 показать весь комментарий
 
 
Не "Преждевременно", а "Сыкотно" тому и на велике не ездит ...
 показать весь комментарий
 
 
сцит гломик...если не сам гломик то его банда в лице портновых, шефиров, дубининых точно ссыт. Эта шваль ЗЕКобандовская боица Майдана до усрачки.
 показать весь комментарий
 
Забавно наблюдать как в этом вопросе сходятся мнения Порошенка и Зеленского. Причем первый называет себя патриотом, бесконечно трындит об защите и обороне. Второй позиционирует себя как либертарианца, а либертарианство ведь безоговорочно одобряет легализацию. Но и тот и другой против оружия.
Это отлично демонстрирует, что оба президента используют свои идеологические воззрения лишь для прикрытия. А на самом деле заинтересованы в сохранении олигархического строя под надежной защитой силовиков. В их картине мира оружие в руках у простолюдинов это угроза.
 показать весь комментарий
 
 
оружие в руках простолюдина это конец ихней власти!! И ОНИ ЭТО ХОРОШО ЗНАЮТ! Чувствуют, если так сказать не мозгами так пятой точкой!!
 показать весь комментарий
 
Не конец, потому что кроме оружия простолюдинам нужно иметь еще мозги. Тогда не будет власти олигархов.
Но при наличии оружия силового беспредела станет намного меньше, частная собственность будет защищена лучше, рейдерство уйдет в прошлое, инвестиционный климат станет лучше. В общем сплошная польза.
 показать весь комментарий
 
ну так наглость власти и определяется степенью не защищенности граждан! чем сильнее защищен персонально гражданин тем более уважительно с ним говорит власть!!
 показать весь комментарий
 
Наличие оружие защищает от прямого насилия со стороны власти. Но ведь есть еще телевизор, есть проплаченные ЛОМы в интернете, есть боты, есть наконец экономическая и юридическая безграмотность населения, которое просто не знает чего нужно требовать у власти. Вот против всего этого оружие не поможет, нужны мозги, нужно тотальное повышение интеллектуального уровня.
 показать весь комментарий
 
правильно гоям и рабам оружие иметь категорически нельзя
 показать весь комментарий
 
Для початку ,потрібно легалізувати канабіс!А потім все піде як по маслу!😆
 показать весь комментарий
 
 
Какое оружие зебобики?? Там зеленый закон об оружии на подходе...где за незарегиный гладкоствол будут давать срок а не штраф...как в паРаше..и белоруссии...
 показать весь комментарий
 
Зебобіки, радійте. У вас не буде права на самозахист. Главзебіл вас кинув через болт. Бгггг.
 показать весь комментарий
 
Типа при вашем Сивочолом у нас было право на самозахист? По ходу Зеленский продолжает политику Порошенка на защиту олигархического строя. Вот и все.
 показать весь комментарий
 
 
Ну кто у нас людей налево-направо зелебобиками обзывает? Те, кто на зарплате у рошена.
 показать весь комментарий
 
і тут він показав свою гнилу суть, не часі, пздц. це закон про право захищати себе і своє майно, тепер далі будуть саджати людей за самозахист. боїться зелений власного народу, бо знає що прийдеться розплачуватись
 показать весь комментарий
 
Я против легализации. "Преждевременно", - Зеленский отклонил петицию о легализации оружия - Цензор.НЕТ 1886 Где гарантия, что меня на улице не подстрелит какой-нибудь псих?
 показать весь комментарий
 
 
А ну как выкатите список кого Рюкзаков наградил оружием.
 показать весь комментарий
 
таки читал местами Конституцию, но так и не понял ничего....
 показать весь комментарий
 
Путин доволен таким ответом на всякие петиции одним словом в стойло - быдло... "Передчасно", - Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї - Цензор.НЕТ 2973
 показать весь комментарий
 
Зе просто сцыт, ибо он спешит распродать украинскую землю и остатки индустрии.
 показать весь комментарий
 
Ну конечно. С голодным и обозленным народом еще можно бороться. А с вооруженным и голодным народом никакая власть не усидит в своих креслах. Рабам оружие нельзя давать в руки. Не понятно только зачем рабам ету власть на фронте защищать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх