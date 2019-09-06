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 Волонтер Лазебник просит помочь собрать в школу сына погибшего воина ВСУ Артема Кирилюка

Волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская) просить помочь собрать в школу сына погибшего украинского воина, круглого сироту, который учится в Киевском кадетском лицее, Артема Кирилюка.

"Я снова прошу нас всех объединиться и помочь маленькому круглому сироте Артёму Кирилюку, благодаря вашей помощи в прошлом году, Артемка ни в чем не нуждался. Это мальчик 7 лет из глубокого маленького села на Полтавщине. На сегодня его официальным опекуном является прадед, которому уже 72 года. Отец Артёма погиб в бою под Новолуганским 30 июля 2015 года. Мать Артёма бросила его, когда малышу было всего 1,6 года", - написала она.

Лазебник заботится об Артеме с дня гибели отца, уже 4 года.

"Все мои друзья давно знают, что он мне уже как сын, да и называет он меня давно Мама Ксюша, - рассказывает она. - Я всегда забирала его к себе домой на каникулах, ездила с ним отдыхать и оздоравливать за границу. Но я прекрасно осознавала, что живя в том далеком селе хорошего будущего у него не будет. Посоветовавшись с его прадедом и получив его одобрение, я в прошлом году забрала Артёма к себе в семью. В прошлом году он стал кадетом Киевского Кадетского лицея 23. Очень горжусь им. Это огромная радость, но и одновременно большой объем заботы. Вы все знаете, как нелегко и затратно собрать ребенка в школу. А нам снова нужно купить весь комплект дорогостоящей кадетской формы, все нужные аксессуары к ней, обувь, и все что нужно для школы и учебы. А также нужно будет ежемесячно оплачивать дополнительные кружки: самбо - 350 грн, английский - 350 грн, танцы - 420грн, футбол - 400грн. Прошу вашего участия и помощи. Каждая гривня сейчас очень важна для нас".

Волонтер Лазебник просит помочь собрать в школу сына погибшего воина ВСУ Артема Кирилюка 01

Карточка для сбора денег на имя самого Артёма Кирилюка. В Приватбанке на него открыта Юниор Карта 5168 7559 0214 1817.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146882
 
 
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Лицо у тетки подозрительное...Может ошибаюсь.
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первый раз слышу о покупке формы в кадетке....
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За деньги на такие букеты, как на фото, можно собрать в школу. Какой-то развод лохов.
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Букет из шоколадных конфет и подсолнуха - естественный?
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За 9 цукерок, які "загорнуті" у "квітку соняшника"? Люди, схаменіться.
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ПОЗОР ТАКОЙ ДЕРЖАВЕ КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ ПОЗАБОТИТСЯ О МАЛЬЧИКЕ ОТЕЦ КОТОРОГО ОТДАЛ САМОЕ ЦЕННОЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! ХРЕН Я КУДА ПОЙДУ ВОЕВАТЬ ЗА ЗАЖРАВШИХСЯ ДАРМОЕДОВ ЗА 28 ЛЕТ НЕ ПОСТРОИВШИХ НОРМАЛЬНУЮ СТРАНУ
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Глубокое село.
Сирота.
Мама бросила, отец погиб.
Ото всего этого веет безнадегой и опустошенностью.
А сколько таких смертей и сирот впереди? 🤕
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Благодаря Зеленскому скоро это прекратится.
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Не судите. Не Вы судьи. Просто поможем ребенку!
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Помочь ребенку не проблема. Проблема в том что последнее врем некоторые нечистоплотные люди паразитируют на этой теме. Я не говорю что это тот случай, но.... Как то странно это все. По идее государство должно было выплатить компенсацию семье погибшего в АТО. Это немалая сумма. Далее ребенок относится к спецкатегории для выплате пенсий по утрате кормильца до 18 лет, а в случае если он продолжает учебу далее, то до 23 лет. А в статье он выглядит как всеми заброшенный сирота без копейки помощи. Кроме того, поступив в кадетское военное училище он по идее должен был поступить на гособеспечение относительно формы и всего прочего. Вобщем покуда это все как-то мутно выглядит...
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А куда делась компенсация семье за погибшего в АТО 750 тыс грн? Интернат или опекун её получал?
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Так ведь ему положена государственная пенсия по потере кормильца. У него отец при исполнении погиб. Он относится к отдельной категории начисления пенсий при потере кормильца.
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Да но не факт что эта пенсия у него есть, так как отец мог быть из добробатов а там проблемы с его статусом пребывания в АТО. Но разовую компенсацию 750 тыс грн. точно должны были получить.
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Волонтер Лазебник просит помочь собрать в школу сына погибшего воина ВСУ Артема Кирилюка
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самбо , английский , танцы футбол

Бедный ребёнок, даже время погулять с таким плотным графиком нет.
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Ксюша за границу съездила, а карандашей ребенку купить не додумалась..прям, как в правительстве у нас....
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а как же миллион за погибшего...или уже кончился?..
-а вот номер карточки "мамаше"-"невинной" ксении макар кв.. ещё кто то помнит!?
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