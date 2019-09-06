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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2123) Зеленский (2718) незаконное обогащение (56) Голос партия (68)

 "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение

Депутаты фракции "Голос" в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

"В отличие от президентского проекта, который в 15 раз увеличивает выведенную из-под уголовной ответственности стоимость незаконно приобретенных активов (14,4 млн грн), законопроект "Голоса" возвращает этот порог до уровня 3 миллионов гривен. До решения Конституционного суда о декриминализации незаконного обогащения, этот порог составлял 960 тыс грн (1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан)", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что задекларировав намерение вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение, команда президента в своем законопроекте №1031 подняла этот порог до 15 тыс необлагаемых минимумов – в настоящее время это 14,4 млн.

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В пресс-службе отмечают, что если президентский законопроект будет поддержан, коррумпированные должностные лица смогут пользоваться незаконно приобретенными активами в 100 раз дороже своего официального дохода безо всякой уголовной ответственности.

Повышение суммы, от которой наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение, в 15 раз - это фактическая индульгенция для коррупционеров. Те, кто воруют государственные деньги и берут взятки, будут прекрасно понимать, что максимальные неудобства за нахождение имущества, непонятно за что купленного, - это гражданские иски", - отметила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Именно поэтому в своем законопроекте "Голос" настаивает на уменьшении суммы, с которой наступает именно уголовная ответственность, до 3 тыс необлагаемых минимумов, что составляет около 3 млн грн.

Напомним, 17 июля Зеленский внес в Раду новый законопроект №10461, предусматривающий уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

29 августа Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146875
 
   
 Топ комментарии
 
До партії Голос немає жодної довіри, вони агенти мафії і тому всі їх слова потрібно перевіряти 1000 разів. Крім зменшення розміру незаконного збагачення там може бути ще 500 нюансів які не дозволять притягнути до відповідальності справжніх корупціонерів.
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Важко зрозуміти Вакарчука,він пів алфавіту не вимовляє,йому б до логопеда,підлікуватися!
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готуються до нормального збагачення "народу" чи слуг "народу"?
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До партії Голос немає жодної довіри, вони агенти мафії і тому всі їх слова потрібно перевіряти 1000 разів. Крім зменшення розміру незаконного збагачення там може бути ще 500 нюансів які не дозволять притягнути до відповідальності справжніх корупціонерів.
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пустозвон, як там гриценко і смішко,працюють? "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3022
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ахахах, т.е. Голос, который говорит "давайте сажать тех, кто ******* 3 ляма" - мутно, а СН, которая говорит "давайте сажать за 15 лямов" - не мутно?
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у Зели думают, что они самые умные, ну или все вокруг дураки, они подают законопроекты с вида вроде бы хорошие, а внутри гнилые, с лазейками...
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это про закон о снятии недоторканности шоле?
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Дайош "Закон о пяти колосках" !!!
Золотых канешна...
🤗
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Вы там ,в своей недоРаде , делом думаете заниматься или будете и дальше дурака валять ?? Где законы экономического характера , где оборонного ,где реформы суда и тд. ??? "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 8111 .
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Так ось же воно! До 3-х лямов не рахується, а більше - то вже наколядували.
Якщо з вікон суду почуєте колядки, то це йде важливий процес
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Якщо Бєня вважатиме його безпечним для себе, то дасть відмашку щоб прийняли.
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Бене что 3 ляма...что 15...одинаково...для него это мелочь...так два ларька покрасить... "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение - Цензор.НЕТ 3257...
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Важко зрозуміти Вакарчука,він пів алфавіту не вимовляє,йому б до логопеда,підлікуватися!
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охеренно )украсть без уголовной отвествености можно три ляма ))) акция *****))) ...гослужащие не нужны нигде случайно ...согласен работать бесплатно !
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Це по справедливості чи по братськи? Нє, ну чисто теоретично...

Хтось може пояснити, чому у нас за безквітковий проїзд (адмінка) "заЯць" повинен компенсувати збитки в 20-кратному обсязі, а за розкрадання державного майна винний хочаб малу частку повернув у казну???
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