 "Голос" предлагает альтернативный законопроект по ответственности за незаконное обогащение

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

"В отличие от президентского проекта, который в 15 раз увеличивает выведенную из-под уголовной ответственности стоимость незаконно приобретенных активов (14,4 млн грн), законопроект "Голоса" возвращает этот порог до уровня 3 миллионов гривен. До решения Конституционного суда о декриминализации незаконного обогащения, этот порог составлял 960 тыс грн (1 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан)", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что задекларировав намерение вернуть уголовное наказание за незаконное обогащение, команда президента в своем законопроекте №1031 подняла этот порог до 15 тыс необлагаемых минимумов – в настоящее время это 14,4 млн.

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В пресс-службе отмечают, что если президентский законопроект будет поддержан, коррумпированные должностные лица смогут пользоваться незаконно приобретенными активами в 100 раз дороже своего официального дохода безо всякой уголовной ответственности.

Повышение суммы, от которой наступает уголовная ответственность за незаконное обогащение, в 15 раз - это фактическая индульгенция для коррупционеров. Те, кто воруют государственные деньги и берут взятки, будут прекрасно понимать, что максимальные неудобства за нахождение имущества, непонятно за что купленного, - это гражданские иски", - отметила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

Именно поэтому в своем законопроекте "Голос" настаивает на уменьшении суммы, с которой наступает именно уголовная ответственность, до 3 тыс необлагаемых минимумов, что составляет около 3 млн грн.

Напомним, 17 июля Зеленский внес в Раду новый законопроект №10461, предусматривающий уголовную ответственность за приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

29 августа Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

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