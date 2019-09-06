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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13795) Гитлянская (154) Цемах (30)

 Во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб, - Гитлянская

В Службе безопасности Украины опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник ведомтсва.

Это пишет "BBC News Украина" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один сотрудник СБУ не погиб", - ответила она на вопрос о комментарии относительно распространенной в СМИ информации о потерях украинских сил в спецоперации по Цемаху.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следователи из Нидерландов с субботы находятся в Киеве для допроса Цемаха, - журналистка Ромалийская

В то же время издание отмечает, что потери во время задержания "зенитчика "ДНР" могли понести другие подразделения, в частности Силы спецопераций, которые, однако, пока ситуацию не прокомментировали.

Официальных данных о спецоперации по задержанию и вывозу с оккупированной территории Владимира Цемаха до этого времени нет.

Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалійська сообщила: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, ценой одной жизни".

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3146874
 
 
 Топ комментарии
 
Таке враження що на прикладі популістів у владі в Україні сьогодні пишеться підручник для всього цивілізованого світу, про дурість «простого наріду». Ми стали першою державою, яка потрапила до рук влади шарікових і на нас ставлять якийсь експеремент : виживемо чи ні як нація!
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Зебыдло нужно кастрировать, кусачками. Під час затримання Цемаха жоден співробітник СБУ не загинув, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 949
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...вместе с их подельником мертвечуком.
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Да-да, мы уже "привыкли" к тому, что каждый день нас КОРМЯТ сообщениями, что "потерь нет"...
А в киевский госпиталь почти ЕЖЕДНЕВНО привозят тяжелораненых бойцов!!!

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Ну если ни одни СБУшник не погиб, то это не означает, что никто не погиб. Когда вытаскивали это дерьмо с фамилией Цемах с дырляндии погиб разведчик Александр Колодяжный и еще один разведчик получил серьезное ранение. Или про них можно забыть?
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Що з цього витікає? Що наші полонені мають залишатись в полоні?
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Що з цього витікає? Що важливого свідка в справі по Боїнгу треба віддати росіянам?
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Ціна Цемаху, як свідку - нуль сьогодні.
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Ага, продовжуй раціоналізовувати і шукати виправдання.
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Навіщо так свиновату розчаровувати? Їм би краще було, щоб побільше співробітників СБУ загинуло, щоб вони могли в усю горлянку волати.
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Журналисты как всегда перестают слухи
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СБУ перетворюється на філіал ФСБ Росії. Вони не понесли втрат а те що загинув розвідник це їх не стосується. О це логіка Зебілів!? І це не торгівля на крові великий Зе? Патріоти, захисники держави ловлять ворогів а зрадники відпускають. Гешефт по єврейських.Ціна життя.
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Пэт Люра

@Pet_lyra

Методички по Цемаху: 1. Израиль за одного солдата отдал 100500 боевиков. 2. Цемаха надо было допрашивать раньше. 3. Нидерланды идут лесом, наши мальчики дороже. 4. И вообще Цемах, это фейк, ФСБ втюхало СБУ левого пассажира.
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На цензорі досі нема новини про те, що Цемаха відпустили? Бутусік обісрався?
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Не базікай тварюка. Загиблі і співробітник та агентура. "ЦН".
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