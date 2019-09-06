 Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным ведомства, во время досудебного расследования было установлено, что указанный чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого - либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция

После достижения своей цели, нанеся пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.

Таким образом установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 августа Годунок напал на общественного активиста в здании горсовета. Изначально данный факт расследовался следственными органами по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, позже производство переквалифицировали на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины"

Сам Годунок заявил, что активист, с которым у него возник конфликт в горсовете, является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины. По словам секретаря горсовета Борисполя, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".