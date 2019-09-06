EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  759  42
Все про:Борисполь (595) прокуратура (3626) Годунок Ярослав (1)

 Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста

Сегодня, 6 сентября, прокурором Киевской области сообщено о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным ведомства, во время досудебного расследования было установлено, что указанный чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого - либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение секретаря Бориспольского горсовета Годунка на активиста переквалифицировали в хулиганство, - полиция

После достижения своей цели, нанеся пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.

Таким образом установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 августа Годунок напал на общественного активиста в здании горсовета.  Изначально данный факт расследовался следственными органами по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, позже производство переквалифицировали на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины"

Сам Годунок заявил, что активист, с которым у него возник конфликт в горсовете, является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины. По словам секретаря горсовета Борисполя, Петровскис при всех назвал его "пид#р#сом и петушарой", а также озвучил угрозы в адрес матери и детей. Не выдержав оскорбления, Годунок дал оппоненту пощечину, а тот в ответ ударил его в пах. После возникла потасовка.

Напомним также, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Борисполь выгнал с заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка, назвав его "разбойником".

Источник: https://censor.net.ua/n3146871
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы равняются на своего сцаря вову...
 показать весь комментарий
 
А Зелемойский уже назначил наказание "разбойнику" или произнесение "разбойник" было только ароматным пуком для зебов?
 показать весь комментарий
 
гонят.. в кресла глав ОГА или оставляют на постах мвд.. привет авакову, зебилы!))

Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.
Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1699да-да..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зебилы равняются на своего сцаря вову...
 показать весь комментарий
 
 
тупая биомасса равняется на своего кумира.. помнится, шмаркля послал зебила нах.
и зебил, в бессильной злобе, решил выместить все на постороннем человеке...
 показать весь комментарий
 
 
Походу он тебя ещё и обнажил....Ну, терпи значит.
 показать весь комментарий
 
 
кто о чем, а зебил о "терпении" Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 593
по хожу твой зебилизм - это вечное терпение обнаженного идиотизма
 показать весь комментарий
 
браво, кацап!)) ну как чухонец - да без своих любимых скрепных тем)) и быть "обгаженым" - у кацапов естественное состояние
 показать весь комментарий
 
У петиков это вообще перманентное состояние-озвучивать подобные темы, ну а что с ботов взять.
 показать весь комментарий
 
жалко, что тебя можно только заспамить...
 показать весь комментарий
 
 
заспамить ты может остатки своего "моСха", зебил) Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 2757
впрочем, там давно ничего нет кроме зеленой плесени
 показать весь комментарий
 
ага, щаз.. оно ценный кадр в слугах урода... Отпустят с повышением
 показать весь комментарий
 
Этот бандит только при Порошенко процветал, таке продажные были нужны. А сейчас их гонят поганой метлой.
 показать весь комментарий
 
 
гонят.. в кресла глав ОГА или оставляют на постах мвд.. привет авакову, зебилы!))

Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.
Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1699да-да..
 показать весь комментарий
 
 
Юрія Григоренка пов'язують дружні стосунки із підприємцем Сергієм Корявченковим, який до парламентських виборів сам претендував на губернаторську посаду. Цінність цих зв'язків для Юрія Григоренка у тому, що Сергій Корявченков є двоюрідним братом Юрія Корявченкова (Юзіка, який є артистом студії «95 квартал»).

Із неофіційних джерел відомо, що Сергій Корявченков окрім посади на голову Полтавської ОДА хотів провести до Верховної Ради і своїх депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу». Однак після певних кулуарних розмов та процесів кандидатів від «Зе» майже у повному складі віддали нардепу Юрію Шаповалову, якого пов'язують із екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком, який у свою чергу пов'язаний із олігархом Ігорем Коломойським.
 показать весь комментарий
 
 
это ваш потолок.зебильо - посадят только этого чорта
 показать весь комментарий
 
 
какой слог у илиты 8%,сразу видно илианое виспЕтание,школа бляхи мухи Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 6302
 показать весь комментарий
 
 
у слуг зебилья подгорело от правды? зачотно))
 показать весь комментарий
 
еще поставь 10 смайликов что бы шутка сработала Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 748
 показать весь комментарий
 
 
как это делаешь ты с зебилами?)) неа, чухонец, ты слишком примитивен... Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 9266
 показать весь комментарий
 
олень ты деньги свои отрабатываеш да?))) везде срёшь))
 показать весь комментарий
 
 
кто о чем, а кацапье сразу о "посрать" Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 1970
"сознание" зебилов определяется их мироощущением Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 4196
 показать весь комментарий
 
Если учесть что 90% от 8%-х живет в Западной Украине и городе Киеве, становятся понятны события за 5 лет.
 показать весь комментарий
 
если учесть что ватников в рашке 87%, а зебилов в Украине 73% и 90% из зебилов "думают" зомбоящиком - то всё становится понятно: ватники рашки и зебилы Украины - мышебратья..
 показать весь комментарий
 
кацап, в общем-то никто и не сомневался в твоей "работе" из ольгино.. Ток зачет ты сейчас зашкварился даже для фанов шмаркли своей кремлевской пропагандой? Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 5951
 показать весь комментарий
 
А Зелемойский уже назначил наказание "разбойнику" или произнесение "разбойник" было только ароматным пуком для зебов?
 показать весь комментарий
 
 
Здраствуй жопа,новий год...А сам вакар нас не надурив, коли підмахував зе?

Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 9336
 показать весь комментарий
 
 
хто б сумнівався? Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 7450
Покійний дід казав не вір ж...м
 показать весь комментарий
 
"сидит в своём гнезде в граде борисполе годунок-разбойник. а на всех шляхах в град киев через город ведущим, соловьи-разбойники выставлены. как свистнут в свисток, так сразу дань им и подавай" (повесть безвременных лет)
 показать весь комментарий
 
 
А тут явился Чувак Вова Добрый Молодец и давай годунка-разбойника гонять с Чудищем Бакановским по степям да по болотам, по урочищам да по просекам! И достал Чувак Вова Добрый Молодец палицу рояле-битную и огрел окоянного как клавишу си-бемольную и зазвенела молва по сёлам Бориспольским до самой станции канализационной да Бортницкой о подвиге богатырском. Тут и сказочке конец, а Володя - маладец. ЗЫ Поклон и занавес. Секретарю горсовета Борисполя Годунку, которого Зеленский назвал "разбойником", объявили о подозрении за избиение активиста - Цензор.НЕТ 5042
 показать весь комментарий
 
 
Иак розбійник чи *******? Я вже запутався.
 показать весь комментарий
 
Он виноват уже только тем что През обозвал его чертом ! Нету этому негодяю прощения!
В Сант-Тропе его, к Богдану, на перевоспитание 🤡
 показать весь комментарий
 
Нет, мы таким делам и вовсе не обучены,
И кроме мордобития, никаких чудес.
Надеюсь ты уже "1+1" посмотрел, "95 квартал" выслушал, от шока поправился.
 показать весь комментарий
 
За воспитательную работу, и приведение в чувство сапаратиста-активиста.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх