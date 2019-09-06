EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  680  18
Все про:вакцина (398) Конго (55) миротворцы (829) ЮНИСЕФ (99)

 Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя. ДОКУМЕНТ

По инциденту с отсутствием вакцинации украинских миротворцев продолжается служебное расследование

Украинских миротворцев, которые с мая находятся в Демократической Республике Конго, до сих пор не вакцинировали. Об этом сообщил в Facebook посол UNICEF Тарас Тополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 9 августа состоялась закрытая встреча, на которой представители Главного военно-медицинского управления ВСУ согласились с тем, что нужна срочная вакцинация.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

"Коллективно и почти единогласно пришли к решению срочно сроком в две недели, вакцинировать уже командированных в ДР Конго военнослужащих для предотвращения заражения и занесения в Украину опасных вирусных инфекций: менингококковой инфекции, брюшного тифа, холеры, чумы", - отметил Тополя.

Он уточнил, что были найдены механизмы реализации решения о вакцинации миротворцев уже находятся в ДР Конго.

Тополя добавил, что представитель Офиса президента Максим Кречетов в присутствии председателя заявил о всесторонней поддержке (в случае необходимости) для максимально быстрого выполнения решения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками. ФОТОрепортаж

"И вот прошел месяц, миротворцы не вакцинированы. Сроки вышли. Основное протокольное решение межведомственного совещания не выполнено. В течение этого срока ни меня, ни Офис президента об отсутствии результата и срыв сроков не информировали", - подчеркнул Тополя, уточнив, что осенью миротворцы вернутся домой.

Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя 01
Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя 02
Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя 03
Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя 04
Украинских миротворцев в Конго почти месяц не могут вакцинировать, - посол UNICEF Тополя 05

Источник: https://censor.net.ua/n3146869
 
 
 Топ комментарии
 
Нам самим миротворцы нужны. Выводите их нахрен из провинций захолустий.
 показать весь комментарий
 
Участь українських військових в миротворчих місіях ООН абсолютно безглузда! ООН ніяк не допомагає Україні боротись з агресією путіна, в Україну війська на допомогу ЗСУ ніхто не направляє! А вакцинація потрібна була до відрядження в небезпечні райони, тепер вакцинувати вже пізно, тепер потрібно активно працювати а не лежати на лікарняному ліжку відходячи від наслідків вакцини і не маючи поруч якісної медичної допомоги на випадок погіршення здоров'я від вакцини! Невакцинованих військових потрібно терміново виводити з Конго і замінювати їх вакцинованими військовими, або просто виводити без заміни!
 показать весь комментарий
 
Прививать должны ДО поездки! А они все комиссии устраивают?! Уроды
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нам самим миротворцы нужны. Выводите их нахрен из провинций захолустий.
 показать весь комментарий
 
 
Участь українських військових в миротворчих місіях ООН абсолютно безглузда! ООН ніяк не допомагає Україні боротись з агресією путіна, в Україну війська на допомогу ЗСУ ніхто не направляє! А вакцинація потрібна була до відрядження в небезпечні райони, тепер вакцинувати вже пізно, тепер потрібно активно працювати а не лежати на лікарняному ліжку відходячи від наслідків вакцини і не маючи поруч якісної медичної допомоги на випадок погіршення здоров'я від вакцини! Невакцинованих військових потрібно терміново виводити з Конго і замінювати їх вакцинованими військовими, або просто виводити без заміни!
 показать весь комментарий
 
 
а зачем они нам нужны? Чтоб сидеть под обстрелами зе-повстанцев?
 показать весь комментарий
 
Прививать должны ДО поездки! А они все комиссии устраивают?! Уроды
 показать весь комментарий
 
 
Юристу смерть вакцинация не нужна, лучше бабло себе на карман сэкономить.
 показать весь комментарий
 
 
в нашей стране все спокойно, что мы миротворцев в ж@пу географии отправляем??? у нас миротворцы не нужны?
 показать весь комментарий
 
 
Правда, дивно? Ніяка армія НАТО не посилає туди своїх вояків, попередньо їх не провакцинувавши. То там дуже строго.
Життя й здоров"я українців нічого не варті? Чи хтось хоче завезення вірусів в Україну? Хто - винен ?
 показать весь комментарий
 
 
Самое страшное в Конго -Эбола и Денге,помимо кучи других болячек.Врачи , и население там мрут ,как мухи.ВИЧ- как насморк,у всех.Ребятам надо срочно писать завещания.
 показать весь комментарий
 
Ты бы им здоровья пожелал, тупая башка.
 показать весь комментарий
 
 
Туда можно попасть только за взятку,насильно никого не посылали.Деньжат срубить поехали,рвачи.
 показать весь комментарий
 
Если не можете вакцинировать, то нечего в такие точки посылать людей.
 показать весь комментарий
 
Согласно Декрета ВОЗ, вакцинации перед поездкой в Африку необходимо осуществить за месяц до поездки. рентген лаборант супруних а проигогокала!
 показать весь комментарий
 
Зеленский, верни наших ребят домой! Зачем они там? Они должны быть дома со своими семьями, вести детей в школу, садик, дарить женам цветы! А ты отправил их на войну! Хватит наживаться на войне, да еще в чужой стране! Своей страны мало? Сеешь зло по планете, да?
 показать весь комментарий
 
Який дебіл погоджується на таку службу???дійсно країна дурнів під керівництвом жидівні
 показать весь комментарий
 
Гражданского в Африке без прививки вообще могут не пустить в страну.
 показать весь комментарий
 
Зашибись... Есть шанс, что у нас будет, кроме кори, ***** и лихорадка Денге.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх