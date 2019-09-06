 Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Прокуратура Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины Дмитрия Колесникова.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м.", - говорится в сообщении.

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, переданно в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия.

"Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура Днепропетрвоской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший глава Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности", - сообщили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2 тысячам пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

5 сентября 2019 года экс-нардепам Вилкулу и Колесникову сообщили по подозрении и объявили в розыск.