EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4913  72
Все про:Вилкул Александр (366) ГПУ (9328) Колесников Дмитрий (18)

 Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении экс-народным депутатам "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову в причинении многомиллионных убытков Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Прокуратура Днепропетровской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Государственного агентства Украины Дмитрия Колесникова.

"Установлено, что в период с июня-декабря 2012 бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м.", - говорится в сообщении.

Указанный институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и т.д. и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Оно не подлежит приватизации, не может быть отчуждено, изъято, переданно в уставный капитал хозяйственных организаций; в отношении него не могут совершаться действия, следствием которых может стать отчуждение имущества предприятия.

"Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, вызвав убытки более чем 16 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура Днепропетрвоской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.

"Установлено, что в течение 2011-2012 годов бывший глава Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности", - сообщили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, чиновник, зная, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администраций, нарушил требования действующего законодательства, в результате чего около 2 тысячам пайщикам нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму более 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием - на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, бывший председатель облгосадминистрации также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности одного из обществ с ограниченной деятельностью, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с "пашни" на "другие коммерческие нужды" является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

5 сентября 2019 года экс-нардепам Вилкулу и Колесникову сообщили по подозрении и объявили в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3146867
 
   
 Топ комментарии
 
При Порошенко такого не было только вышиванкии пламенные речи ни о чем Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1018
 показать весь комментарий
 
Порохоботыыыыы! Ну-ка расскажите нам ущербные, как петька 5 лет этого не замечал?)))
Сейчас начнется вой про то, что онижыжбылидепутатами поэтомунеприкосновенны а петька неолигах. петьканамдалбезвизь уииии! Уиии! Свиньи дурные.
 показать весь комментарий
 
В тему приглашаются адепты секты Святого Пэтра Рошенко с криками "Вы всё врёти! Я вам ниверю!!"Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1462
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подозревайте качественно. Надоели ваши потом отговорки,шо ошиблись. Иначе это пиар и лапша.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебилы схавают.. уже хавают Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 843
 показать весь комментарий
 
 
Ты защищаешь тварей, что грабили страну? Ты такой же или дурак?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего, он идиот, как и все пороховатники.
 показать весь комментарий
 
 
Все боты, за кого бы из олигархов мафиози они не выступали, работают на дальнейшее сохранение мафиозного строя в нашей стране.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо так гучно заявляти про це якщо по дзвінку Х..ла їх відпустять і припинять переслідування.
 показать весь комментарий
 
 
так читайте внимательно, если в розыск, то уже уюежали.... Зе ничем не лучше По...
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенко такого не было только вышиванкии пламенные речи ни о чем Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1018
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты прав.
Порох за 5 лет не смог, а Зеля за 2 месяца заставил *****, убийцу и преступника, сказать об "осторожном оптимизме" в отношениях с украинской властью.
Ай, маладэц Вова!
 показать весь комментарий
 
 
а еще он говорил нас там нет,ты те верил,ведь куйло никогда не врет
 показать весь комментарий
 
 
знакомая песня, твои собратья по доеданию кобылы в овраге пели ее и тогда, когда ******** говорили:
Блогер: в России больше всего ненавидят Порошенко, он для Путина - враг № 1
 показать весь комментарий
 
 
В России идиоты живут, поэтому они и дкмают, что Порошенко для них злейший враг. Или ты не согласен, что большинство жителей России - идиоты?
 показать весь комментарий
 
 
Не трогай національний одяг України, гівно кацапське!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Научись на мове правильно писать сначала, червяк!
 показать весь комментарий
 
ПНХ кацапське гівно! Так правильно, зрозуміло?
 показать весь комментарий
 
 
саме в часи ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО (з 2016р) ту гидоту підчипили на ґачок.. і лише зараз після СУДОВОЇ РЕФОРМИ яку розпочали при ПОРОШЕНКО гнід крімінальних почали виколуповати Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ - Цензор.НЕТ 268 і далі буде
 показать весь комментарий
 
Справжні свинарчуки,шукайте в кацапстані чи усраілі,цікаво кого більше ,агентів кацапстану чи усраіля в Україні?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
В тему приглашаются адепты секты Святого Пэтра Рошенко с криками "Вы всё врёти! Я вам ниверю!!"Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1462
 показать весь комментарий
 
 
На этом уже пропиарился "гениальный" экс-прокурор. Кратковременно выйдя из запоя, не смог вспомнить, что уже "экс".
 показать весь комментарий
 
 
Через неделю посетят Гонтареву в больнице . Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3438
 показать весь комментарий
 
 
)) посетители осмотреть шпиль больницы придут, а заодно и дверную ручку её палаты пожать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
как то пофиг на эту мочу со сливками для зебилья
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
моча со сливками блюдо илииты 8%? Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9804
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты его жрешь уже лет двадцать,кацап
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я блюдо илиты 8% не кушаю Вилкулу и Колесникову объявили о подозрении в причинении многомиллионных убытков, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5231только суши
 показать весь комментарий
 
 
Он - россиянин, ему только блины.

Как намедни в российском городе Чебоксары, где 19, что ли, россиян блинами отравились.

Наверное, лопата была несвежая.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порохоботыыыыы! Ну-ка расскажите нам ущербные, как петька 5 лет этого не замечал?)))
Сейчас начнется вой про то, что онижыжбылидепутатами поэтомунеприкосновенны а петька неолигах. петьканамдалбезвизь уииии! Уиии! Свиньи дурные.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, то есть, не трогайте Вилкула, ироды зеленые! Я правильно тебя понял, свиноватник?
 показать весь комментарий
 
 
шо ж твой бох воровства рошенко не остановил беспредел ??? ответь нам как человек 5 лет ежедневно благодаривший порошенко за восход солнца
 показать весь комментарий
 
 
Да все понятно, долги жителей Кривого Рога по ЖКХ, Квартал "намекает" заплатить Вилкулу, судя по всему.
 показать весь комментарий
 
 
та забудьте, вони нікому не цікаві. на них ані рябошапка, ані баканов ще не скоро уваги звернуть
 показать весь комментарий
 
Опять беспредел зелебобов! Вот при шановном Пьотре Аликсиевиче такого не было! Энти граждане Украины пользовались у него почетом и уважением!
 показать весь комментарий
 
 
Коломойскому, когда вручат?

1,2 миллиарда за 3 месяца только на угле - это не хухры-мухры.
 показать весь комментарий
 
 
Там в "свой" общак пошло, а у Вилкула - в "чужой".
"Конкурирующая фирма"(С)
 показать весь комментарий
 
зрадааааа!
реванш!
защитим оппозицию от произвола власти, как и завещал *****!

 показать весь комментарий
 
 
Це звичайний піар або доїння багатіїв на користь хазяїна України. Якщо їх посадять, то я публічно вибачусь і скажу що був не правий.
 показать весь комментарий
 
Эт точно. То ли дело пообещать войну за 2 недели закончить в 2014. Вот где человек слова!
 показать весь комментарий
 
 
не бреши, зебіл, за війну "закінчити" мови не було.
 показать весь комментарий
 
 
Ах ты ж наперсточник соевый))) Вот смотри, твой патрон сам признается: https://www.youtube.com/watch?v=onQZmcPOaAI
 показать весь комментарий
 
 
Свиноватник ніколи не вибачиться і не визнає, що він був не правий. Така вже у вас ватна натура.
 показать весь комментарий
 
 
якщо оголошено - то, по Закону , тільки персонально. Значить, ще не втекли.
 показать весь комментарий
 
Что-то мне подсказывает, что ничего особенного в результате этого разоблачения не произойдет.
У Вилкуда убудет, Коломойскому прибудет, в бюджет ничего не попадет, а зубожЫлам достанется чувство дибильной радости от присутствия при это историческом событии.
 показать весь комментарий
 
 
Есть у меня слабая надежда, что это от Квартала Вилкулу такой слабый "намек" заплатить долги жителей Кривого Рога по ЖКХ, а то Квартал предвыборных обещаний выполнить не может.
Вілкулу та Колєснікову оголосили про підозру в заподіянні багатомільйонних збитків, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8693
 показать весь комментарий
 
Березкіну, Добкіну, Дунаєву, Лозовому, Мосейчуку - коли?
 показать весь комментарий
 
 
да всем кто был у власти 29 лет, став миллионером и миллиардером
 показать весь комментарий
 
Окау... Нас таким уже не здивуєш. Подивимось, чи це матиме логічне продовження та очікуване завершення.
 показать весь комментарий
 
а барыге, барыне- свынопете когда предьявите?
 показать весь комментарий
 
ну в гбр же 18 дел, где петя типа свидетель.
ты за темой не следишь
 показать весь комментарий
 
 
слежу , знаю, но хочу чтоб уже, чтоб на нары , да на 100лет
 показать весь комментарий
 
хорошие новости, посмотрим чем закончится
 показать весь комментарий
 
час вже виписувати підозри і кАломойському-б_голюбову-рєзніченку-ложкіну та їхнім мішпухам... поки випишуть вже й час буде садити..
 показать весь комментарий
 
 
Петя, гавнюк, почему пять лет вы со своим кумом вместо того, чтобы бороться с коррупцией, стали супербогатыми мародерами ?
 показать весь комментарий
 
 
Патамуша о народе перрреживали...
😂
 показать весь комментарий
 
 
Ведомство, управляющее госсобственностью, называется Фонд, а не агенство. Или речь шла об подразделении Минэкономики? А так, интересно, смогут ли что либо доказать по Вилкулу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх