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 Политика Украины
  2015  30
Все про:аудит (279) СБУ (13795) реформы (3378)

 СБУ запустила внутренний аудит с целью оптимизации численности персонала

Во исполнение мероприятий по системному реформированию Службы безопасности Украины, которые должны приблизить СБУ к стандартам спецслужб стран-членов ЕС и НАТО, в ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно провести аудит "Укрзализныци" и сменить руководство, - нардеп Артюшенко

"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - отметил ранее председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.

СБУ запустила внутренний аудит с целью оптимизации численности персонала 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146866
 
 
 Топ комментарии
 
начнут с увольнения спецов захватывавших Цемаха?
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Це теж умова обміну полоненими від Х..ла?
Всіх проукраїнських СБУшників мабуть позвільняють і понабираю з кацапськими паспортами кумів і друзів.
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Під час війни - "нормальний" хід. Для диверсантівьу владі. Підозрюю, що залишать лише тих, хто буде боротися з інакомисленням.
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А диджитализация после аудита будет?
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Ага, потім ще й покажуть як цю діджіталізацію на хліб намазувати.
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Весь цивилизованный мир идет по пути диджилитизации. И только порохоботы ее ненавидят и с ней борются. Как коммуняки боролись с кибернетикой.
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Лишнехромосомный, это у зебилов война закончилась и спецслужбы можно сокращать, простите - оптимизировать.
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Война - это когда освобождают территории. А у шоколадных был распил денег на крови под предлогом войны. Который они бы продолжали вечно. Если бы украинский нард не отправил их на три буквы.
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А что зедебилы войну прекратили ? Так какого хрена ты тут смердишь про Пороха ?
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Объясните мне, как непрофессионалу, что за зверь -диджилитизация?. Пол жизни занимался разработкой систем поддержки принятия решений а не понимаю))
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Вот оно чё, мы же тупые мы ненавидим мышки и флешки, куда нам до самураев избравших "путь диджитализации".
Или вам просто нравятся модные слова произнося которые вы утверждаетесь в глазах беззаботных блондинок?
Диджитализация как процесс хранения цифровой информации не панацея, а так мелкий довесок к порядку, которого в поведении зе-тинейджеров нету
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дежидация должна быть а не диджитализация
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деЖидализация означает-Забыть навсегда про Крым и получить Бамбас на условиях владимира карлика великого, уничтожить Нефтегаз и простить Газапрому долги, продать украинскую землю евреям и китайцам, разделить УЗ и продать по частям, отдать в концессию коммунальную сферу, дороги, порты, аэропорты. Распродать оставшуюся госсобственность, оптимизировать силовые структуры и армию, лишнее продать. Лежать дома в Израиле на диване и через айфон наблюдать как там "на Украине" идут делишки.
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обязательно! по блокчейн технологии
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начнут с увольнения спецов захватывавших Цемаха?
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Це теж умова обміну полоненими від Х..ла?
Всіх проукраїнських СБУшників мабуть позвільняють і понабираю з кацапськими паспортами кумів і друзів.
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вы бы шпиенов искали..а не аудиты запускали!)
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Під час війни - "нормальний" хід. Для диверсантівьу владі. Підозрюю, що залишать лише тих, хто буде боротися з інакомисленням.
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Баканов заявив, що основні задачі СБУ "забезпечувати справедливий розподіл основних соціальних благ, законності і справедливості" та "демілітаризація."

https://www.depo.ua/ukr/politics/molodets-vanya-yak-ukraintsi-zustrili-bakanova-201908291020134

А хто буде виконувати функції СБУ, покладені на неї ЗАКОНОМ ?

Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний орган спеціального призначення, з правоохоронними функціями який забезпечує ДЕРЖАВНУ БЕЗПЕКУ України.

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СБУ має стежити за справедливим розподілом благ? І проводити демілітаризацію (?) в часі війни?!
Люди, політики, військові, невже ви не бачите, що до влади прийшли не просто дилетанти, а справжні вороги, чужоземні аґенти, перед якими поставлено завдання знищити навіть тую слабку державну структуру, яка ще існує?
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От у Білорусії взагалі нема ніякого СБУ...і як живуть люди...
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Там есть КГБ и как при нем живут люди ?
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Я це до того, наскільки далеко може зайти їхня оптимізація.
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в гулаге сейчас - плохо - и все хуже и жестче, с 2014
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вот так разгонят реальных волкодавов..)))
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ..))))))))))))))))
цирковой пудель стал главным по безопасности у баранов
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Всіх хто захищав і захищає Україну звільнять . Відповідно всіх хто "лагідно" дивиться в сторону Московії залишать .Справа Януковича процвітає і продовжується . Все буде Московія! .
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а может сначала надо оптимизировать влияние президента, а потом лезть в сбу и армию?
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отчет об аудите ляжет на стол баклану и тут же "утечет" к согражданам его жены...))) как просто....
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а украинский бюджет это еще и оплатит..)))) это просто полный.... )))))
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"...и бродят многочисленные йоги. Их, правда, очень трудно распознать."
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..решиться посчитать своих "работничков"...-- СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу - Цензор.НЕТ 5812 = умора...))).... и это служба, претендующая на высокую степень оперативности, скрытости и секретности СБУ запустила внутрішній аудит з метою оптимізації чисельності персоналу - Цензор.НЕТ 5812
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