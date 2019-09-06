 СБУ запустила внутренний аудит с целью оптимизации численности персонала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.
Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - отметил ранее председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.
По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.
Или вам просто нравятся модные слова произнося которые вы утверждаетесь в глазах беззаботных блондинок?
Диджитализация как процесс хранения цифровой информации не панацея, а так мелкий довесок к порядку, которого в поведении зе-тинейджеров нету
Всіх проукраїнських СБУшників мабуть позвільняють і понабираю з кацапськими паспортами кумів і друзів.
https://www.depo.ua/ukr/politics/molodets-vanya-yak-ukraintsi-zustrili-bakanova-201908291020134
А хто буде виконувати функції СБУ, покладені на неї ЗАКОНОМ ?
Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний орган спеціального призначення, з правоохоронними функціями який забезпечує ДЕРЖАВНУ БЕЗПЕКУ України.
Люди, політики, військові, невже ви не бачите, що до влади прийшли не просто дилетанти, а справжні вороги, чужоземні аґенти, перед якими поставлено завдання знищити навіть тую слабку державну структуру, яка ще існує?
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ..))))))))))))))))
цирковой пудель стал главным по безопасности у баранов
🙄