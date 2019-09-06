 СБУ запустила внутренний аудит с целью оптимизации численности персонала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности.

Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

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"СБУ должна стать технологической, быстрой и прочной", - отметил ранее председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

По итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства.