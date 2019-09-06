 Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА

Об этом говорится в указе №659/2019, передает Цензор.НЕТ.
Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона.
Представление Туринка в Запорожском облсовете состоялось в пятницу, 6 сентября. На нем присутствовали руководители подразделений обладминистрации, депутаты совета, силовики и представители общественности.
"Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя... Этот человек доказал свою способность быть современным, оперативным и взвешенным руководителем", - сказал на заседании первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.
Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
Можливо, через 5 років з дня появи коментарів про їх існування йому нагадала публікація «Полтавщини», у якій міститься скріншот листування Юрія Григоренка зі своєї родичкою, яка мешкала у США і підтримувала Майдан.
Це видає в вас підкупленого манкурта. Отже, ви манкурт і не треба цього стидатися.
І не буде українець тикати іншому українцю хіба, що товаришу. А ви мені, що товариш?
а манкурт тикає. Отже, як не крути ви - манкурт.
Отже, ви не розбираєтеся в подіях в Україні, що є ще одним підтвердженням вашого манкурства. Отже, і тут ви - манкурт. Ну нащо ви заперечуєте очевидне, що ви - манкурт?
неа.. сЦарь вова еще тупее своих бояр... иначе бы он их не брал в скою кАманду
https://poltava.to/news/52467/
зебоба, ти зробив себе сам.
Ще один барига зальотний.
а был какой красавчик герой сбушник таможенник генерал с красивыми детками и один в германиии с лицом крысы лоснящимся прям народный герой и высерки в вышеванках..под крышей оппоблока и зажиття и шурмы..