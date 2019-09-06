EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1564  36
Все про:Запорожье (1545) Зеленский (2718) ОГА (1503) Запорожская область (700)

 Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА

Президент Владимир Зеленский 5 сентября назначил Виталия Туринка новым председателем Запорожской обладминистрации.

Об этом говорится в указе №659/2019, передает Цензор.НЕТ.

Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона. 

Представление Туринка в Запорожском облсовете состоялось в пятницу, 6 сентября. На нем присутствовали руководители подразделений обладминистрации, депутаты совета, силовики и представители общественности.

"Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя... Этот человек доказал свою способность быть современным, оперативным и взвешенным руководителем", - сказал на заседании первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект Зеленского об импичменте

Источник: https://censor.net.ua/n3146864
 
 
 Топ комментарии
 
непохоже.. потому что гугля помнит всё Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 87
 показать весь комментарий
 
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
https://poltava.to/news/52467/

Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 6925
 показать весь комментарий
 
команда шмаркли - прокремлевские морді:
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
команда шмаркли - прокремлевские морді:
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах

 показать весь комментарий
 
 
п.с. Одеський бізнесмен Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської облдержадміністрації, напевно згадав про свої коментарі у соцмережі Facebook за 2014 рік, де він розмірковував про необхідність повішення на деревах учасників Майдану. Згадав і видалив.

Можливо, через 5 років з дня появи коментарів про їх існування йому нагадала публікація «Полтавщини», у якій міститься скріншот листування Юрія Григоренка зі своєї родичкою, яка мешкала у США і підтримувала Майдан.
 показать весь комментарий
 
ні, нешановний , це чисто ваше -зебілів, пам`яті про те. як зе сцкн принижував Україну немали і не маєте. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7784 Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 3703
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадный, все гадишь Украине в надежде снова захватить власть?
 показать весь комментарий
 
більше чим нагадили Україні такі як ти Зе бобіки, нагадити просто не реально Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 1785Зе лайно це ваших рук справа. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7867
 показать весь комментарий
 
 
При Зеленском увольняют воров, разогнали воровскую Раду, которых по законы в 2015 году должны были разогнать. Это плохо?
 показать весь комментарий
 
 
ви справжній манкурт, є всі ознаки. Не буде патріот України паплюжити Президента України, який лише розпочав роботу і перші кроки - правильні.
Це видає в вас підкупленого манкурта. Отже, ви манкурт і не треба цього стидатися.
І не буде українець тикати іншому українцю хіба, що товаришу. А ви мені, що товариш?
а манкурт тикає. Отже, як не крути ви - манкурт.
 показать весь комментарий
 
 
людина,яка паплюжила Україну не є президентом України, Зе лайно визнається лише такими манкуртами,подібними вам зе істотами,які й привели до влади це неподобство. Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 6294
 показать весь комментарий
 
а от і брехня, бо я не приводив - Зеленський сам прийшов з народною підтримкою, бо народ не довірив більше петі та не пробачив йому брехні про рехворми.
Отже, ви не розбираєтеся в подіях в Україні, що є ще одним підтвердженням вашого манкурства. Отже, і тут ви - манкурт. Ну нащо ви заперечуєте очевидне, що ви - манкурт?
 показать весь комментарий
 
Так це говнокоманда яка потопить Зеленського своїми непрофесійними рішеннями та корупційними злочинами! Хай ставить кого хоче, відповідати буде за них особисто Зеленський!
 показать весь комментарий
 
 
царь хороший - бояре плохие? Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 7870
неа.. сЦарь вова еще тупее своих бояр... иначе бы он их не брал в скою кАманду
 показать весь комментарий
 
 
які такі "швидкі зміни на краще" відбуваються? Амьоби ви дебилні.
 показать весь комментарий
 
 
не переймайтеся, з зебілом спілкуватися себе не поважати
 показать весь комментарий
 
Переписал на жену... Ну теперь он просто голодранец, зе-нищий.
 показать весь комментарий
 
 
Юрій Григоренко, який претендує на посаду голови Полтавської ОДА, видалив з Facebook свої коментарі та пости, у яких розмірковував про необхідність повішення учасників Майдану на деревах
https://poltava.to/news/52467/

Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 6925
 показать весь комментарий
 
 
непохоже.. потому что гугля помнит всё Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА - Цензор.НЕТ 87
 показать весь комментарий
 
 
от цього юрія григоренка і прийшов час за яйця на стовпі повісити
 показать весь комментарий
 
 
Много сомнительных. С бизнесом в рахе. Как он это будет потом разгребать ? Ничего неизвестно.
 показать весь комментарий
 
 
Комбінат продасть чи в сліпий траст?
 показать весь комментарий
 
 
З моїх спостережень бізнесмен відрізняється від держслужбовця філософією. Бізнесмен завжди бажає прибутку, а прибуток на держслужбі це зарплата і бюджет, до якого є доступ.
 показать весь комментарий
 
 
Коли грохнуть зєлю або того суддю, що відпустив Цемаха і суд випустить головного свідка або, навіть, підозрюваного на свободу, то всім буде пофіг.
зебоба, ти зробив себе сам.
 показать весь комментарий
 
 
До Вас уже виїхав сам Баканов з чєртями! Це погроза життю першому нєбрітому ліцу! Зеленський призначив Віталія Туринка головою Запорізької ОДА - Цензор.НЕТ 7121
 показать весь комментарий
 
 
"По информации из открытых реестров, Виталю Туринку 45 лет. Он владеет 67% «Ровенского домостроительного комбината», 33% фирмы «Волыньферрометалл», 50% луцкой фирмы «Интертрейд» и 33% луцкой фирмы «Вест - Пром»."
Ще один барига зальотний.
 показать весь комментарий
 
 
Ну понятно человека взяли на работу "за заслуги в бизнесе" , а заслуги то в чём?
 показать весь комментарий
 
шило на мыло сыло на паровоз..
а был какой красавчик герой сбушник таможенник генерал с красивыми детками и один в германиии с лицом крысы лоснящимся прям народный герой и высерки в вышеванках..под крышей оппоблока и зажиття и шурмы..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх