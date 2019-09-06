 Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА

Об этом говорится в указе №659/2019, передает Цензор.НЕТ.

Должность губернатора получил Виталий Туринок, владелец "Ровенского домостроительного комбината", который занимается производством железобетона и бетона.

Представление Туринка в Запорожском облсовете состоялось в пятницу, 6 сентября. На нем присутствовали руководители подразделений обладминистрации, депутаты совета, силовики и представители общественности.

"Запорожский край не должен оставаться без надежного руководителя... Этот человек доказал свою способность быть современным, оперативным и взвешенным руководителем", - сказал на заседании первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Предыдущий глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня. После этого врио губернатора была Элла Слепян, она освобождена от этих обязанностей указом №658/2019.

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