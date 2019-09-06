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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11171) Дмитрий Дубилет (8)

 Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поручил прекратить закупку секретариатом правительства канцелярских предметов с символикой Кабмина.

Об этом он сообщил в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - говорится в сообщении.

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Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146861
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно делают. Поэтому такой барыжный вой стоит.
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Потужна реформа від ЗЄків, особливо коли треба "зашумити" вчорашній вирок Цемаху.
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реформа хуле! теперь осталось раздать эти деньги нариду, по 0.0000000003 копейки на рыльце, а порохоботам не давать!!! Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет - Цензор.НЕТ 9907
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Правильно! Кожному видати іменне поліно!
Підтер сраку поліном, висушив його і легко рукавом стер! Вічний замінник туалетного паперу! Несамовита економія!
І ліси цілі, і сраки чисті!! Доручив припинити закупівлю для Кабміну блокнотів із золотим тисненням, це марне витрачання грошей, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7677
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вот это достижение !!! )))) Аж все интеренет СМИ об этой "новости" пишут.

Хоть бы не позорились с таким голимым ПИАРОМ
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