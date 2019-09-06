 Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет

Об этом он сообщил в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
"Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - говорится в сообщении.
Підтер сраку поліном, висушив його і легко рукавом стер! Вічний замінник туалетного паперу! Несамовита економія!
І ліси цілі, і сраки чисті!!
Хоть бы не позорились с таким голимым ПИАРОМ