 Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет

Об этом он сообщил в своем Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

"Из мелочей. Кабмин в режиме нон-стоп занимается производством всевозможных блокнотов. Некоторые из них - с золотым теснением. Обычно это пустая трата денег даже для частных компаний, а для Кабмина - и подавно. Поручил прекратить закупки чего-либо, кроме бумаги А4 и А5", - говорится в сообщении.

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