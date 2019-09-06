 Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект Зеленского об импичменте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня комитета на сайте ВР.
Данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года.
Кроме того, будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти №1066".
Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.
"В 2014 году тогда народный депутат Петр Порошенко обещал, что, став президентом, сам внесет в парламент проэкт закона об импичменте."
""Никто не отказывается от обещаний относительно закона об импичменте президента. Он таки будет разработан. Это нормальное явление", - сказала Луценко. (2017)"
Эх.... Не успели. 5 лет не хватило.
Агов, де ви?
закон об импичменте принят ТРИ месяца тому назад.. и подписан Турчиновым.
но зеленая шмаркля не хочет его подписывать.. ссыться
можно вопрос? я без шуток и подколов - ты плохо живешь? денег не хватает?
А зеленая команда, по сумме нарушений, уже тянет на пожизненное.
тут хуже, он делает вид, что не было...
ихтамнет...
Для них есть только кнопочки, они похожи на таблеточки. Главное нажать на нужную, согласно команде.