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 Политика Украины
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 Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект Зеленского об импичменте

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня, 6 сентября, планирует рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о процедуре устранения президента Украины с поста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня комитета на сайте ВР.

Данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти №1066".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин. ВИДЕО

Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3146858
 
   
 Топ комментарии
 
так закон об импичменте давно уж принят радой... просто зебилы его в упор не замечают...
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И вата сидела ниже плинтуса .
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Такой закон уже есть. Он принят.
А зеленая команда, по сумме нарушений, уже тянет на пожизненное.
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в законопроекте об "импичменте" от зеленского все прописано так, что шмарклю нельзя привлечь к импичменту Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент - Цензор.НЕТ 7700
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Он сам выбрал такой путь - в лучшем случае Ростов.
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Точно. То-ли дело закон об импичменте от порошенко - все четко и понятно. А не..... Это были просто обицянкы.....
"В 2014 году тогда народный депутат Петр Порошенко обещал, что, став президентом, сам внесет в парламент проэкт закона об импичменте."
""Никто не отказывается от обещаний относительно закона об импичменте президента. Он таки будет разработан. Это нормальное явление", - сказала Луценко. (2017)"
Эх.... Не успели. 5 лет не хватило.
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рассмотреть и доложить...это я вам как тоже президент...и отчитаться здесь, почему не, как получилось, шо не, и когда да...
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точно рассмотрит? или проголосует не читая?
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Та при ньому і ключового свідка по збитому русскіми Боїнгу, не відпускали.
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А зате які ж сміливі були «націоналісти»...
Агов, де ви?
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Вова подал, теперь все зависит от парламента. Какие претензии к нашему президенту? А вот ПЭТЯ подавал? Не припомню. Порохоботики, А ну напомните.
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так закон об импичменте давно уж принят радой... просто зебилы его в упор не замечают...
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Так кто тут вопит за президента, что мол с депутатов сняли, а с него нет? Ну, хотите, НАТЕ. вопросы есть?
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леха не косой, леха - тупой))
закон об импичменте принят ТРИ месяца тому назад.. и подписан Турчиновым.
но зеленая шмаркля не хочет его подписывать.. ссыться
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А Турчинов, три месяца назад, каким боком. Вроде закон подписывает Президент, спикер ВРУ. Или я совсем окосел?
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зебилы тупЭньки.. забыли что снятие неприкосновенности - закон Пороха. а не зеленой шмаркли Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент - Цензор.НЕТ 1858
Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент - Цензор.НЕТ 1040
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Почему мы забыли, мы помним. Но, Порошенко только Звездел, а ЗЕ приняли. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА - пи........ ть или работать.
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ты какой-то странный. тебе написали уже - закон об импичменте президента УЖЕ проголосован и принят еще предыдущей Радой! Зеленский просто не подписал его. чего он добивается подавая новый закон? хаоса? когда не будут знать какой закон действует?
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А тебе на х...... знать. они знают, что делают, а ты им и в х..... не торохтишь. Во, какой я странный.
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мда... собственно, что-то такое я и ожидал.
можно вопрос? я без шуток и подколов - ты плохо живешь? денег не хватает?
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Ну, смотря по ком ровнять. Денег много не бывает. Жалеть есть о чем, многих так и не трахнул, хотя всех не перетрахаешь. Вот и суди, хорошо, нет.
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а за Зеленского потому, что улучшений ждешь?
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Он не мой кумир, я не от кого ничего не жду. Я беру то, что могу. Не надеюсь ни на кого, разве что, как не удивительно, на свою половину. Так сложилось.
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Добавлю. Я многих ИДИОТОВ пережил и ничего. Нормальный ход.
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В законі про ТСК, прийнятому попередньою радою, прописана процедура імпічменту, від і до.
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Если ты к косому, то нет. я под другим углом все вижу.
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Лёха, это не теннис! вова может подавать хоть каждый день!
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Инна, это политика, можешь подмахивать хоть каждый день.
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В заголовке слова перепутали. Правильно так: "... законопроект об импичменте Зеленского".
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В Зимбабве умер экс-президент Роберт Мугабе. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS. Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент - Цензор.НЕТ 4851
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Такой закон уже есть. Он принят.
А зеленая команда, по сумме нарушений, уже тянет на пожизненное.
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Закон об импичменте принят 6-го июня. Подписать его Зеленский отказался.
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нет , он не отказался.
тут хуже, он делает вид, что не было...
ихтамнет...
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это нарушение конституции! руки прочь от Зеленского Владимира!
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это нарушение Зеленского! руки прочь от Конституции!
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То, что комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект, это понятно. А вот почитать этот эаконопроект им дадут?
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Нах им читать.
Для них есть только кнопочки, они похожи на таблеточки. Главное нажать на нужную, согласно команде.
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это врядли. зачем читать, если им все расскажут? Комітет ВР сьогодні розгляне законопроєкт Зеленського про імпічмент - Цензор.НЕТ 7159
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Закон уже два месяца лежит у Зе на столе. А он сам для себя законы пишет.
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