 Комитет ВР сегодня рассмотрит законопроект Зеленского об импичменте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня комитета на сайте ВР.

Данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №1012 от 29 августа 2019 года.

Кроме того, будет рассматриваться законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти №1066".

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Напомним, 4 июня Рада отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского про процедуру импичмента, который он внес 29 мая.