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 Общество
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Все про:США (15298) Укрпочта (127) доставка (5)

 "Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США

"Укрпочта" ввела новую дополнительную услугу для доставки мелких пакетов "Почтовый экспресс в США".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в "Укрпочте", прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Его запуск состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения "Укрпочты" до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составило от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.

В то же время средний срок доставки для отправлений базовой услугой в настоящее время составляет 14 дней.

"Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины". Сегодня "Укрпочта" имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты", - заявил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александра Перцовского.

Услуга доступна для отправлений "мелкий пакет". Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года - $1.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146857
 
   
 Топ комментарии
 
Всё правильно делают. На пользу всем рядовым украинцам. Натыренное бабло лучше всего скировать у своих мам в Омерике.
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Безвиз с США отменяйте Польша уже не справляется "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3114
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Всё правильно делают. На пользу всем рядовым украинцам. Натыренное бабло лучше всего скировать у своих мам в Омерике.
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Отправлять наличные деньги, тем более натыренные, посылкой - до такого только лишнехромосомный мог додуматься! Поздравляю! "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3279
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Так сколько у тебя этих самых нуклепротеидов?
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Безвиз с США отменяйте Польша уже не справляется "Укрпошта" запустила прискорену доставку в США - Цензор.НЕТ 3114
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19 декабря отправляли мне друзья мелкий пакетик с сувенирами на новый год--получил 10 февраля!!!! и за эту услугу было уплачено порядка 20 долларов. при чем отслежка отправления показывала, что с Украины посылка выпхана, а дальше и я не я и хата не моя.
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И уже полгода доставляет местную корреспонденцию с огромными задержками...
Не говоря о том, что тупо мошенничает со статусами международной корреспонденции, подставляя статус - "Доставка получателю безуспешна. Возвращено в отделение" сразу при поступлении пакета/посылки в отделение.
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не местную корреспонденцию, а китайские посылки.
Я вообще считаю, что главная задача Укрпочты - доставка официальной корреспонденции, и зря ее этим барахлом нагружают
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Пишу то, о чем знаю. Мне документы от контрагентов приходят с 2-3 недельной задержкой.
И посылки (в моем случае) - не китайские, а японские
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Если у Укрпочты будет настроение, то, глядишь, и по Украине будет нормальная доставка когда-то.
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Недавно небольшую посылку отправля в США. Попросил оформить самую недорогую пересылку. Оформили на 850 гривен. Американцы за такую же мне заплатили 16 баксов.
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