 "Укрпочта" запустила ускоренную доставку в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Сервис предоставляет приоритетную обработку отправлений в "Укрпочте", прохождение таможенного досмотра и отгрузку отправлений на прямые рейсы в Нью-Йорк. Его запуск состоялся в августе и уже десятки тысяч отправлений были доставлены новым способом", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что во время тестирования услуги для 90% отправлений срок обработки с момента отправления с любого автоматизированного отделения "Укрпочты" до первого сканирования в системе национальной почты США USPS составило от трех до пяти дней. При этом полный срок доставки до момента вручения в любом штате США, учитывая таможенное оформление в двух странах, для 80% мелких пакетов составил от четырех до 10 дней.

В то же время средний срок доставки для отправлений базовой услугой в настоящее время составляет 14 дней.

"Мы открыли дополнительную услугу для отправлений в США, которые являются самым популярным направлением доставки. Чтобы обеспечить более прогнозируемые сроки доставки, компания оптимизировала работу всей сети и расширила партнерство с "Международными авиалиниями Украины". Сегодня "Укрпочта" имеет возможность предоставить клиентам сервис по выбору по приоритетам обработки почты", - заявил первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александра Перцовского.

Услуга доступна для отправлений "мелкий пакет". Дополнительная оплата за нее до 30 сентября 2019 года составляет $0,5 за каждый мелкий пакет, а с 1 октября 2019 года - $1.

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