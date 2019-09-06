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 Политика Украины
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Все про:дороги (1821) Голик Юрий (37)

 В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик

В Украине нет опыта эксплуатации бетонных дорог.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Отвечая на вопрос о том, какие дороги - бетонные или асфальтные, - он поддерживает, Голик отметил, что с бетонными дорогами остается очень много невыясненных вопросов.

"Бетон – это хорошо. Единственное что, никто не понимает его стоимость, потому что нет ни одной полноценной бетонной дороги, сделанной за последние 2 года – не 5 км в Решетиловке, а всей. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой. Она будет эксплуатироваться реагентами теми, которые используются при асфальте или какими-то другими, которые используются только в бетоне? Она будет эксплуатироваться с помощью той же самой техники или нужны какие-то дополнительные насадки?" - пояснил Голик.

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По его словам, эти вопросы будут сейчас практиковаться на маленьких участках бетонных дорог.

"Опытным путем будут смотреть. Кроме того, все кричат, что бетон дороже, но он долговечнее, дольше стоит. Но нет в стране опыта эксплуатации бетонных дорог, никто не знает, сколько она простоит", - отметил Голик.

Комментируя вопрос, что все сырье для бетона добывается в Украине, и поэтому бетонные дороги выгоднее, Голик отметил, что при росте объемов строительства дорог местные предприятия могут заинтересоваться налаживанием производства битума.

"Я думаю, что если прийти на Кременчугский НПЗ, показать нормальный финансовый план "Укравтодора" с точки зрения дорог и сказать, что в следующем году не 15 млрд на дороги будет, а к примеру, а 75, и высказать желание, чтобы это был украинский битум, то будет нормальный диалог. Кроме того, у нас всегда дороги финансировались по остаточному принципу и крупный бизнес особо в это не верит. Поэтому сам по себе условный Кременчугский НПЗ не будет никуда вкладывать деньги. Ему нужны гарантии, что будет гарантированный рынок сбыта. С ним нужно разговаривать. Я бы садился и разговаривал: ребята, смотрите, вот бюджет, вот Дорожный фонд, вот отдельная программа, вот столько денег, нужна цена ниже, чем в Беларуси", - отметил Голик.

С полным текстом интервью Юрия Голика "Каждый год Укравтодор может и должен делать по 4000 километров идеальных дорог. Это ровно в 10 раз больше, чем он делает сейчас" можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ рассказывал о строительстве бетонных дорог в США в статьях: "Как укладывают двухполосную бетонную дорогу?" и "Как в США строят дороги, которые стоят 30 лет без ремонта и ям".

Источник: https://censor.net.ua/n3146856
 
 
 Топ комментарии
 
Идиота кусок, есть такое понятие, как передовой опыт других стран с таким же климатом, как в Украине.Отправьте делегацию в Финляндию, Норвегию или Швецию, они вам все расскажут и покажут, вы же только воровать умеете и смолой из чайников автобаны ремонтировать)))))
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Слова державного дияча вызывают сомнение в его назначении....
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Цементних заводів у бородатої бабушкі нема. Зато нафтопереробні є.
Тому тепер бетонні дороги зло. Тільки асфальт.
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Траса Полтава - Кишинів експлуатується вже років 40.
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Молоді вчені, роблять перевідкриття.

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Голік що ідіот? Що за тупорилі меседжі він озвучує? Бетонні дороги будуть чистити тими самими машинами що і звичайні дороги - Кразами з відвалами! Ніякої хімії для доріг в Україні не застосовують бо це дорого, а гроші вкрадені ще до початку зимових робіт, тому ніякої небезпеки немає! Максимум що побачить дорога взимку це Краз з відвалом та бульдозер в місцях де будуть великий шар снігу - тобто все як завжди, як і минулі 50-80 років експлуатації доріг!
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траса тоє..але ніхто нє панімаєт як она повєдьот себе зімой бо зімой перевантажені фури цукрові буряки не возять. В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 3603
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Ну що Ви хочете почути, від, дуже мяко кажучи, не фахівця?

Родился 21 декабря 1977 года в Луганске.
В 1999 году закончил Восточноукраинский университет им. Даля по специальности «Финансы и кредит».
Карьера
В 1998 году - менеджер по продаже рекламы в луганской региональной редакции газеты «Теленеделя». Позже - коммерческий директор радиостанции «Европа Плюс» в Луганске.
В 1999 году владелец УМХ Борис Ложкин продал часть бизнеса в луганской «Теленеделе» местным инвесторам. Юрий Голик стал руководителем и совладельцем новой компании. Компания стала крупнейшей в регионе.»
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Лапшу вішати і дороги будувати то якось не сумісні зовсім вміння. а от вкрасти гроші на будівництво дороги і навішати потім людям лапшу на вуха-то якраз той самий профіль! В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 1491
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на аэродромы пусть поеджет там ему пояснят что такое бетон или асфальт но есть афсальто бетон такое Использует Канада и США на Аляске морозы минус 20 бетон очень плохопереносит... тому там длают асфальто бетонные дороги... чтобы бетон на морозе не играл а асфйальт компенсирует сждимание при морозах а лето там температура + 20 максимум....
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Варшавка от Киева до Ковеля, тоже не полноценная?
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В аэропортах полно бетонных рулежек и ВПП -прекрасно эксплуатируются зимой.
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Так німаки дадуть вичерпну технологію з врахуванням всіх дрібниць.
А за що яхти-палаци будувати???
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мож бетонов не хватает. видно ньюфермеры под соевое молоко все поразгребали.
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Сказав би краще що ще не навчилисьвчились красти на будівництві бетонних доріг.
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Лидер по цементобетонным дорогам США. Все федеральные "хайвеи" построены из цементобетона в том числе и на Аляске,а как же бетонная дорога поведет себя в Украине чиновник не знает,может его пора выгнать В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 2059
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Да пррросто ездить по ним не нада!!
🤣
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Слова державного дияча вызывают сомнение в его назначении....
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Идиота кусок, есть такое понятие, как передовой опыт других стран с таким же климатом, как в Украине.Отправьте делегацию в Финляндию, Норвегию или Швецию, они вам все расскажут и покажут, вы же только воровать умеете и смолой из чайников автобаны ремонтировать)))))
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Мудила, едь в перечисленные тобой страны и делай там ремонт за те деньги что они вкладвают в те дороги. Для нашей страны такие прайсы неподьемные
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А это еще надо просчитать что экономически выгодно - хорошие дорогие дороги без ремонта, или ремонт без дорог но дешево
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Дорога "Полтава-Кишинев" - это бетонка. В пределах от Кропивницкого до знака "Николаевская область" довольно сносное состояние еще с времен Совка.
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Дааа, Николаевская область та ещё история. И не только на этой бетонке В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 9399
В последнее время и на Херсон проблемы, да чоужтам, и с окружной не всё хорошо В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 2453
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зато сколько у нас неполноценных и не бетонных и не асфальтных . тут же можно в книгу рекордов подавать заявку.
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«Придите на Кременчугские НПЗ» «Попросите» «Гарантируйте»
Что за бред он несёт?
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ну он просто только туда и может пойти, к своему начальнику.
кто ж лучше деньги бюджетные попилит, чем коломойский.
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Ця варшавка ще з другої світової функціонує, кляті ганси так побудували, що через 50 з гаком років ремонтувати потрібно було))
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Ну, не совсем, полностью бетонной ее сделали в 70-х, и не с целью обеспечить совеццких граждан дорогой в Польшу, а с целью гарантированного круглогодичного доступа танковых колонн и сопровождающей техники к западной границе.
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Но капитально ее к евро отремонтировали, обуховскую ведь разобрали, тоже немцы строили
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Так мандруйте на стажировку в країни де вони функціонують. Мене бісить, що прийшли люди, якіх для того щоб вони щось зрозуміли треба всіх справ навчить. Недовіра до другої ланки, створює хаос і небажання працівників якісно виконувати свою роботу, тому що 90% провала роботи, неправильно поставлене завдання
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Так, це ж потрібно поперше, добре знати англійську мову, та ще й фахово.
А вони своєї толком не знають.
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Та вже дешевше референта із знанням мови взяти, а потім в нас є МІС де працюють якісні спеціалісти в кожній країні. Було би бажання. Я чому так відреагувала. Прочитала сьогодні Зе-прихильників, вони лише зараз розібралися, що таке Томос і що це значить для України, що таке Пласт, тільки зараз розбираються і мовляв доробіть закон- підпишемо. І так у всьому. Просто, настане час полову не підстелиш.
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Житомирская окружная дорога, "варшавка" В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 468
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Цементних заводів у бородатої бабушкі нема. Зато нафтопереробні є.
Тому тепер бетонні дороги зло. Тільки асфальт.
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Голік, не сци: при владі професійні випускники тручкавецького "ВУЗу", вони все на одному листочку А4 швиденько розпишуть і порішають під шаурму що треба робити з бетонними дорогами.
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"Опытным путем будут смотреть. Кроме того, все кричат, что бетон дороже, но он долговечнее, дольше стоит. Но нет в стране опыта эксплуатации бетонных дорог, никто не знает, сколько она простоит", - опять опытным путем распил монет....но вот его же родили опытом ,тем.который используют все....так для чего опыты и эксперименты если в мире давно есть практика строительства и эксплуатации этих дорог???Встране небыло опыта эксплуатации много чего.но эксплуатируют..даже колеса на которых он ездит без опытов приобрел.ибо опыт до него уже сделан...
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Про дороги из бетона - Это шедевр по Украински!!! Тут просто нет слов... только прошу прощения - не цензурные выражения!
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15 млдр это не диалог, а 75 это уже диалог
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"налаживанием производства битума". Цікаво, чи зрозумів чувак питання, чи знає, що навіть відчизняний бітум із імпортної нафти робиться.
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Я так понимаю, он очень ценный специалист
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цей чувак наче з Марсу.
На нас напали марсіани.
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Ну наконец-то покращення от зе для студентов, пенсионеров и яжематерей.

В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 7077 В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 9873
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Настоящий фейк. Запугать, внести смуту, так работают диванные войска РФ-тролли ольгинские.
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тебе лучше знать как ваши тролли работают
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"Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться"

Так наймите в ЕС или США специалистов, которые знают и понимают, чтобы они вас научили! Ваши эксперименты обойдутся на порядок дороже найма самых дорогостоящих спецов.
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Доброго дня Украина!
Прошу прощения, этот человек кто? Он у Вас "строительством дорог" рулит?
Или он полный кретин?... Пусть спросит какие дороги в холодных широтах Канады и США!!!
Хотя, наверное и кретин и дурак...
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как? как?!..каждый водила выйдет и будет откапывать свою машину!!)))
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Погодите, товарисч ещё сделает для себя открытие что и асфальтовые дороги по научному бетонные. Асфальтобетонные В Украине нет ни одной полноценной бетонной дороги. Никто не понимает, как она будет эксплуатироваться зимой, - Голик - Цензор.НЕТ 2055
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Идиот.
Уволить по несоответствию занимаемой должности.
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Пусть лучше расскажет, как с губернатором и Ко отмывали деньги на строительстве дорог, ремонте школ и садиков в области!!!
Эй, НАБУ, там клондайк!!!
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Человек крайне далёкий от дорожного строительства ,эксплуатации начинает делать глубокомысленные выводы,основанные на дилетантстве.Методов сооружения бетонных дорог в мире - сотни.Сроки эксплуатации приближаются к веку.У нас в Украине,конкретно в Харьковской области лично я знаю 2 бетонные дороги,но без армирования.Между Мерефой и Первомайском,сооруженная в конце 60х начале 70х ,с отвратительным качеством,но бетон до сих пор на 90% цел и служит прекрасным основанием для асфальта.Полностью бетонная дорога с двух полосным движением в каждую сторону п между Харьковом и Новомосковском Днепропетровской построена к олимпиаде 80. Сделана без армирования,наспех ,но американским оборудованием.В Украинское время пришла в негодность из-за низкого качества тепературных швов и бетона.Теперь уложена асфальтом и прекрасна!
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Старые дальнобойщики и автобусники знают всё.Жалко ,что долго не живут.
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А шо не понятно? По асфальту все нароботано. Надежные старые схемы,а с бетоном геморой
Очень стремно с этой узаконенной прослушкой, людишки новые пошли ненадежные одной рукой хабар берет другоой заяву в набу строчит.Свои 30 серебреников на премию зарабатывает.Тут пока не разберемся будем дороги испытывать.Как то так.
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Украина должна "гордиться" своими учеными, а также пускателями ракет в воздух...
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А Кременчуцкий НПЗ это Бени Коломойского!!!! Включайте мозги!!!! Это он про золотое дерево в Стране Дураков из Буратино!!!!
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"никто(!!!) не понимает его стоимость..." - ніхто! взагалі ніхто! і навіть Папа Рімскій нє панімаєт!
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папе и не нужно ничего понимать - папа тока мессанджер.
мысль господню до на нас сирых донес и метнулся обратно к господу за очередной мыслью....
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Нет ни одной бетонки, никада не видели...нифига не знаем..а чё будет? А чё будет-то? Гоните нахрен этих специЯлистов- ЗеБилов!

Придурок, постройте маленький экспериментальный участок, отладьте технологию, выясните стоимость, хватит зевать, чесать репу , охать и ехать по-бабьи. Ежели ты нихрена не знаешь, ничего не понимаешь, какого хрена ты или тебе подобные занимаете посты и жрете бюджетные, народные деньги? Ничего не знаеш? Чего тогда выступаешь и разглагольствуешь?
ЗеБилы, клоуны и мудаки, займитесь делом,теперь после Порошенко в бюджете появились деньги, появились и у местных громад. Действуйте, идиоты-зебилы! Раньше вы же все орали, что Порошенко все делает не так, а теперь вы ничего не не знаете и не умеете, мудачье зебильное?
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та ладно - заморочились на дорогах, шинами утрамбуем делов то...
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******* на уровне старых педиков, что занимают сейчас больше половины начальнических должностей в госструктурах. Когда нужен электронный учет чего бы то ни было, оно обычно говорит, что эти компухтеры придумали бесы из госдепа и через него следят за нами, и никто не знает как с ним работать, никто не имеет опыта (хотя кроме него имеют все). Поэтому мы будем ******* по старинке, а то, что он у него дома стоит, то для игрушек, а не для большого дела. Так же, как и у этого мыслителя двор небось бетоном залит, но чем его чистить, лопатой или щеткой по металлу, он еще не определился
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Бетон - это такая загадочная вещь, что нужно 10 лет на исследование его свойств. Британскими учёными доказано только, что переход на бетонные дороги уменьшает количество предметов роскоши в домах и во дворах дельцов, которые умеют перекладывать асфальтные дороги через каждые 3 года
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дороги дороги...
дед говорил - правее бери, сынку и в натяжечку и протезом поскрипывал...
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Где вы такого руководителя программы нашли? Воно ж пришелепкувате.
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Ах ты ж "бусенька". Так и скажи Коломойскому не выгоден ваш бетон, у него же Кременчуцкий НПЗ простаивает, нужно больше битума гнать!! Да еще и с бизнес планом к нему на поклон ходить, чтобы "его величество" согласилось всю Украину в заложниках своим битумом держать. А что бетон? Бетон могут все производить...
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