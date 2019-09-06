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 Политика Украины
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Все про:дороги (1821) Укравтодор (365) Голик Юрий (37)

 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик

В связке заказчик-подрядчик должна быть третья сторона. Эта третья сторона – независимый консультант.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"Дорог категории М, Н и Р – международные-национальные-региональные – 24 000 км. Дорог категории Т- порядка 23 000 км. В стране сейчас, это официальная статистика – есть 6 тыс. км аварийных дорог. Если бы "Укравтодор" работал адекватно, то делал бы следующим образом. Он бы ставил при формировании госбюджета конкретные цели. Цель первая – сделать все аварийные дороги. Умножаем 6 тыс. км. на усредненную стоимость одного километра – получаем количество необходимых денег. Второе. Наверняка у каждого депутата в области есть какие-то дороги, которые он хотел бы сделать, за которые он будет голосовать. В Верховной Раде предыдущего созыва были группировки, голосующие за отдельные области. Так давайте включим эти участки в бюджет и выведем общую цифру. Потом эти миллиарды разбиваются на две части – что хватает из Дорожного фонда, что должно финансироваться из бюджета отдельно. Тогда получается некая дорожная карта, на основании которой можно за год сделать 6 тыс. км дорог", - заявил Голик.

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"Это на пределе мощностей. Для этого уже нужны иностранные компании, которые будут сюда заходить. Но все увидели бы, что дороги реально делаются. Даже если бы "Укравтодор" сделал бы 4 тыс. километров дорог, это было бы заметно. Страна бы поехала. И вот цифра 4 тыс. км идеальных дорог за 2020 год – вот это абсолютно реальная цифра. И это в 10 раз больше, чем сделает Укравтодор в этом году", - добавил он.

"У "Укравтодора" освоение иностранных денег на уровне 20%. Иностранцы дают деньги, мы по ним платим проценты, а освоить не можем. Начинать надо с менеджмента и облегчения всей нормативки, - отметил Голик. - Что изменится, если в "Укравтодоре" поменять 50% сотрудников? Начиная от рядовых линейных сотрудников, заканчивая замами и начальниками департаментов? Некий кладезь знаний уйдет – скажем, какой-то дедушка, который помнит, как в 1978 году какую-то дорогу делали. Если дорог в целом нет, а Укравтодор есть, то что изменится, если 50% сотрудников в нем сменить? В худшем случае как не было дорог так их и не будет. А при нормальном адекватном руководителе они появятся".

""Укравтодор" как служба заказчика получает 2,5% от своего оборота. Чем больше денег "Укравтодор" тратит через свои структурные подразделения, тем больше денег ему остается. В "Укравтодоре" есть возможность платить вменяемые зарплаты, выравнивать их премиями и так далее. Поэтому не проблема найти сотрудников. Проблема – объяснить всем, что правила игры другие. Что правила игры поменялись. Для того, чтобы правила игры поменять, нужно начать с базового. Все сотрудники любого госоргана больше всего боятся обысков и арестов", - акцентировал Голик.

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"В связке заказчик-подрядчик должна быть третья сторона. Эта третья сторона – независимый консультант, который привязан к проценту от стоимости договора. Допустим, 1% от стоимости договора. Этот консультант проверяет дорогу. У заказчика может быть собственный технадзор. Но он для снижения риска нанимает еще отдельного консультанта. При этом ни заказчик, ни подрядчик на него не влияют, потому что он автоматом получает деньги от стоимости контракта. Эти деньги изначально туда заложены. Если дорога стоит миллиард, 1% - это 10 млн. Сколько нужно взятки дать такому независимому инженеру, чтобы он закрыл глаза на что-то и рискнул своей репутацией? У нас есть миф о том, что существуют инженеры FIDIC. На самом деле инженеры FIDIC у нас в стране, это те, кто получает соответствующие сертификаты в структуре на базе Минрегиона. Но новых знаний обладателям этих сертификатов не дают. Поэтому пока у нас в стране не появится прослойка независимых инженеров, проверять у нас будут дороги всегда технадзор заказчика", - пояснил Голик относительно контроля качества дорог.

С полным текстом интервью Юрия Голика "Каждый год Укравтодор может и должен делать по 4000 километров идеальных дорог. Это ровно в 10 раз больше, чем он делает сейчас" можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3146851
 
 
 Топ комментарии
 
Нафига строить аврийные дороги. Лучше нормальные постройте.
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Попроси свого Зєлупу, нехай він продасть все своє барахло закордонне, та купить тобі та й решта люмпену по чупачупсу, щоб не плакали.
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Ну за год аварийных дорог можно и больше построить 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4178
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Нафига строить аврийные дороги. Лучше нормальные постройте.
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он сказал "можно"...а можно и не... можно начать следующим летом. Нынче-то сезон упущен...Но следующим летом либо дождь пойдет, либо путеннападет, либо хунта власть перевернет...
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А на чем потом зарабатывать? А так каждый год можно ремонтировать или строить новые аварийные...
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Советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик - "В связке заказчик-подрядчик должна быть третья сторона. Эта третья сторона - независимый консультант".

Строить аварийные дороги и ещё для этого брать консультанта (независимая третья сторона) 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 6301 Это такая себе "прокладка" между заказчиком и подрядчиком. Афуеть можно от наглости прошлого советника Коломойского такое озвучить..... Несложно догадаться кто будет этой "прокладкой".
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Юрий Голик Родился 21 декабря 1977 года в Луганске.
В 1999 году закончил Восточноукраинский университет им. Даля по специальности «Финансы и кредит».
Карьера
В 1998 году - менеджер по продаже рекламы в луганской региональной редакции газеты «Теленеделя». Позже - коммерческий директор радиостанции «Европа Плюс» в Луганске.
В 1999 году владелец УМХ Борис Ложкин продал часть бизнеса в луганской «Теленеделе» местным инвесторам. Юрий Голик стал руководителем и совладельцем новой компании. Компания стала крупнейшей в регионе. »
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Аварийных дорог можно и больше построить.
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Ну за год аварийных дорог можно и больше построить 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4178
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Доктор, Вы бы посмотрели кто такой Голик и что он, в команде Резниченко, успел сделать за 4 года в Днепропетровской области, а уж потом, я с удовольствием прочту Ваш сарказм по теме.
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тут разговор про дороги, а трасса харьков-днепр в харьковской области нормальная, а в днепропетровской говно с ямами.
вот и результат не на словах, а на деле.
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Так и до Запорожья. Это если симферопольская траса. До запорожья говно с ямами и наплывами асфальта а в запорожье все ровненько с шировими обочинами.
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а разговоров в фейсбуке хвалебных полно.
только реальность другая.
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опа. а где свинопотужные строители дорог делись с бабками на ремонт этих же самых дорог?
Тут как то ктото из соевых шнырей блеял что свиношобла построила 4000 км. дорог в Украине.
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Попроси свого Зєлупу, нехай він продасть все своє барахло закордонне, та купить тобі та й решта люмпену по чупачупсу, щоб не плакали.
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Просрался ? С облегчением , зебобик .
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"Укравтодор" ? Пригласите китайцев . 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 4461
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І що, ти вважаєш, що китайці тобі будуватимуть по ультранизьким тарифам, які анонсував Зєлупа? Якщо так, то тоді гучне Бу-га-га!
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Щоб дорога була нормальною в першу чергу під нею повинна бути основа відповідної товщини.. У нас майже всі дороги будували ще при совку аби як.
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ты построй хотя бы столько сколько за последний год, потом ********* будешь 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 8459
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а он и постороил. А ты - почитай о нем, что и как он сделал, а "потом ********* будешь"
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надо будет для сравнения погуглится по "1913" году.
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вчителям вже дали по 4000 грошей, а потім догнали і ще дали... тепер вже 6000 км аварійних доріг обіцяють і 40% ВВП - цифри для "особо впечатлительных" 73%...
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"Цель первая - сделать все аварийные дороги". - не надо нам делать аварийные дороги у нас их и так полно! Я этих деятелей называю 1+40%=1,4 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик - Цензор.НЕТ 9562
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Не поменять состав Укравтодора, а посадить и надолго. А за конфискованное у них бабло можно много лет строить и строить...
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"Мне сказали в нашем спортоделе : вот прекрасно , ты и защитищь!"
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"цензор"! не надо нам "аварийных дорог" строить)))))))))))))))
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Мошеннки, прошмундяй, сказочник и жополиз.
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Языком можно построить и 100 тысяч километров, причём каждый день.
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Одни твари 5 лет проболтали и проворовали, теперь другие начали болтать. А дороги все нет, уже разбивают обочины. Машевский район, в Полтавской области, опять остался без дороги, на зиму.
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Если дорог в целом нет, а Укравтодор есть, то что изменится, если 50% сотрудников в нем сменить? В худшем случае как не было дорог так их и не будет. А при нормальном адекватном руководителе они появятся.

да он и сам не знает, что изменится
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Да...не хватает прослойки...вот сделают прослойку...и все наладится...
Все просто...1%...и дороги как в Германии...😀
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правильно, нечего ждать пока сами испортятся, надо сразу аварийные строить
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здравая мысль, а можно и за пол года а можна и вообще не строить...
таких "можна" - миллион с прицепом....

но когда в связке заказчик-подрядчик возникает третья сторона
то с большой уверенностью можна сказать - дорог не будет.
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За рік аварійних доріг можна побудувати і 60 тис. км. А можна і не будувати, вони самі утворюються
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ай да голяк...6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год... это напоминает студенческий лозунг- сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично...
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та да - сдавали сдавали годами,
но, как выяснилось, никто не брал ту сдачу
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Вернулся американец в Америку, после поездки в Сов.Союз. У него спрашивают друзья: Ну как там? Какие там дороги? То отвечает: Ну, дорог я там не видел, но на джипе проехать можно!

Похоже, ситуация до сих пор, не изменилась!
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