 6 тыс. км аварийных дорог можно построить за год, - Голик

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

"Дорог категории М, Н и Р – международные-национальные-региональные – 24 000 км. Дорог категории Т- порядка 23 000 км. В стране сейчас, это официальная статистика – есть 6 тыс. км аварийных дорог. Если бы "Укравтодор" работал адекватно, то делал бы следующим образом. Он бы ставил при формировании госбюджета конкретные цели. Цель первая – сделать все аварийные дороги. Умножаем 6 тыс. км. на усредненную стоимость одного километра – получаем количество необходимых денег. Второе. Наверняка у каждого депутата в области есть какие-то дороги, которые он хотел бы сделать, за которые он будет голосовать. В Верховной Раде предыдущего созыва были группировки, голосующие за отдельные области. Так давайте включим эти участки в бюджет и выведем общую цифру. Потом эти миллиарды разбиваются на две части – что хватает из Дорожного фонда, что должно финансироваться из бюджета отдельно. Тогда получается некая дорожная карта, на основании которой можно за год сделать 6 тыс. км дорог", - заявил Голик.

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"Это на пределе мощностей. Для этого уже нужны иностранные компании, которые будут сюда заходить. Но все увидели бы, что дороги реально делаются. Даже если бы "Укравтодор" сделал бы 4 тыс. километров дорог, это было бы заметно. Страна бы поехала. И вот цифра 4 тыс. км идеальных дорог за 2020 год – вот это абсолютно реальная цифра. И это в 10 раз больше, чем сделает Укравтодор в этом году", - добавил он.

"У "Укравтодора" освоение иностранных денег на уровне 20%. Иностранцы дают деньги, мы по ним платим проценты, а освоить не можем. Начинать надо с менеджмента и облегчения всей нормативки, - отметил Голик. - Что изменится, если в "Укравтодоре" поменять 50% сотрудников? Начиная от рядовых линейных сотрудников, заканчивая замами и начальниками департаментов? Некий кладезь знаний уйдет – скажем, какой-то дедушка, который помнит, как в 1978 году какую-то дорогу делали. Если дорог в целом нет, а Укравтодор есть, то что изменится, если 50% сотрудников в нем сменить? В худшем случае как не было дорог так их и не будет. А при нормальном адекватном руководителе они появятся".

""Укравтодор" как служба заказчика получает 2,5% от своего оборота. Чем больше денег "Укравтодор" тратит через свои структурные подразделения, тем больше денег ему остается. В "Укравтодоре" есть возможность платить вменяемые зарплаты, выравнивать их премиями и так далее. Поэтому не проблема найти сотрудников. Проблема – объяснить всем, что правила игры другие. Что правила игры поменялись. Для того, чтобы правила игры поменять, нужно начать с базового. Все сотрудники любого госоргана больше всего боятся обысков и арестов", - акцентировал Голик.

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"В связке заказчик-подрядчик должна быть третья сторона. Эта третья сторона – независимый консультант, который привязан к проценту от стоимости договора. Допустим, 1% от стоимости договора. Этот консультант проверяет дорогу. У заказчика может быть собственный технадзор. Но он для снижения риска нанимает еще отдельного консультанта. При этом ни заказчик, ни подрядчик на него не влияют, потому что он автоматом получает деньги от стоимости контракта. Эти деньги изначально туда заложены. Если дорога стоит миллиард, 1% - это 10 млн. Сколько нужно взятки дать такому независимому инженеру, чтобы он закрыл глаза на что-то и рискнул своей репутацией? У нас есть миф о том, что существуют инженеры FIDIC. На самом деле инженеры FIDIC у нас в стране, это те, кто получает соответствующие сертификаты в структуре на базе Минрегиона. Но новых знаний обладателям этих сертификатов не дают. Поэтому пока у нас в стране не появится прослойка независимых инженеров, проверять у нас будут дороги всегда технадзор заказчика", - пояснил Голик относительно контроля качества дорог.

С полным текстом интервью Юрия Голика "Каждый год Укравтодор может и должен делать по 4000 километров идеальных дорог. Это ровно в 10 раз больше, чем он делает сейчас" можно ознакомиться здесь.