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 Политика Украины
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Все про:Вилкул Александр (366) Луценко (7609) Колесников Дмитрий (18)

 Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко

Экс-народным депутатам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявлено о подозрении и начата процедура их розыска.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Луценко отметил, что только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.

"Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее Луценко сообщал, что скоро два депутата Верховной Рады прошлого созыва получат повестки с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на ЛуценкоВилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146850
 
   
 Топ комментарии
 
луцику самому нужно дежурный чемоданчик держать наготове. а не передавать экс-сигналы другим кандитам в места не столь отдаленные. он уже давно никто--что он может сообщать? или уже по суду восстановился на работе?
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Рада, в которой у БПП было большинство, взяла под защиту эти уроданцев?..
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тут самосвалами жрать можно , пустых громких пуков было немеряно , особенно от югика.
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Вони вже в усраіль чи кацапстан здриснули,хтож їх видасть?
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Да там клейма ставить негде. Ворье борозое, которое корчит из себя хозяйственников-спасителей
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Югик забыл, что уже бухает дома, а не в пгокугатуге?
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ему 3 дней не хватило, а то бы лично подал в розыск.
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луцику самому нужно дежурный чемоданчик держать наготове. а не передавать экс-сигналы другим кандитам в места не столь отдаленные. он уже давно никто--что он может сообщать? или уже по суду восстановился на работе?
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"Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Луценко" - та невже????!!!!!!!!
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Рада, в которой у БПП было большинство, взяла под защиту эти уроданцев?..
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на крок вперед можеш подивитися? Жопоблок, на останніх виборах, забрав кілька відсотків в Зажиддя....а так би в мертвечука було на кілька мандатів більше
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У БПП не было большинства. БПП была самой большой фракцией. Разницу понимаешь?
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Вернее так - созданная БПП коалиция, у которой было большинство в Раде, взяла под свою защиту рыгоанальную шваль. Что и не удивительно, если вспомнить, что свинорошен - один из основателей партии регионов
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коалиции не было, что и подтвердил конституционный суд, разрешив досрочные выборы и признав указ о роспуске рады конституционным.
зеля же еще в суде выступал, помните или уже нет?
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Тише тише, а то порохоботов разбудишь, они щас с других веток набегут, только пусть им новые методички скинут
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Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"

Дата створення: 27 листопада 2014р.
Дата розпуску: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 127 депутатів, станом на 29 серпня 2019р.
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Не понял, Луцик уже с Сейшел управляет прокуратурой?
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взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности"

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Новинского дали разрешение на привлечение еще в 2017 году

И ЧТО ???
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почему аваков остался в своём кресле штаны и дальше протирать, а луциг нет? пізно всрався! )
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а печень не к черту... перспективы никакой)))) ну разве "белка"..а оно им надо?
а аваков хвостом виляет, аж холодно на дворе)))) им такое опахало пригодиться)))
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просто надо уметь читать между строк...
если захотите, могу разъяснить...но думаю не захотите (оно Вам надо?) ))))
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впридачу зима тоже скоро. у югика "туфельки на тонкой подошве"..... а тот другой, переметнулся точно есчо и с реквизированной будкой, впридачу к опахалу. всесезонная снаряга. рюкзак тоже у него, ему же государство купило ,.... ))
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Медведчук решил окончательно раздавить конкурентов на ватном фланге. Не захотели идти младшим партнером, пойдут под суд. ( как один из вариантов развития событий, правда никого не посадят, просто нагнут окончательно) вот если бы и ОПБ и с ним и ОПЗЖ за компанию "прибрать". Мечты.. мечты..
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б/у депутатам сообщили о подозрение в том, что они что-то сделали. Луценко сказал, что он за все хорошее. Вилкул считает новый порядок плохим. Комитет запретил, а ВР запретила делать с депутатами что-то нехорошее. Новости, которые мы заслужили
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Абсолютно согласен. Новости становятся бсё более абстрактными. Хотя, у нас, в одном из европейских госудастрв такая же тенденция наблюдается уже давно. Политкорректность превращается в бессодержательную пустоту.
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вот это нужное дело...Бог в помощь слугам ,довести это дело до конца (до приговора.но не оправдательного)
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Значит, при соевом мародере эти организмы жили-не тужили?
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я порохобот, вот честно если посадят этих упырей буду аплодировать ваЗЕлиновой шмаркле!
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ты- не только порохобот, а ещё и соевая шмаркля!
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наслаждайся снижеными тарифами, дурачок!
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Вау!! Как серпентарий мальдивский зашевелился!!! Самоё время брать яд для медицины!! Хотя..какой там "яд" из гнилых зубов ПЕТЕрастов.. срань одна нечистотная))
Секреция жидкая..соевая! Ты даай не отвлекайся на умничание а продолжай лиать соевое очко!!
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Позакрывал дела на одних убюдков овоща, открыл на других ублюдков, скачают с них бабло, а народу - я за снятие неприкосновенности.
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А шо такое? Почему ВР не сняла с них неприкосновенность: У вас же коалиция была.
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зебіл, хоч розбирайся, що таке "коаліція", і для чого вона утворюється.
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А іншим, в кого вже нема недоторканості? Березкін, Добкін?
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Их надо искать ? Миссия невыполнима . Вілкулу та Колєснікову повідомили про підозру й оголосили в розшук, - Луценко - Цензор.НЕТ 1043
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Перед виборами всюди були бігморди з тупою вілкуловською рожею НАС БОЛЬШЕ.
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Выборы закончились . Теперь их "ищут" .
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Да, тебя тоже скоро нечто подобное может ожидать, готовься.
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ЭКС про ЭКСОВ басни вещает..... забавненько)))
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Депутата надо проверять до выборов, а не после. А то наберут в партийные списки всякой шоблы, а потом возьмут ее на крючок, чтобы голосовала как скажут.
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ну если в кремле сказали, что Медведчука таки трогать низзя, - надо же как то показать хто в хате хозяин.
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ну это понятно, он же теперь один борец за права человека остался ! А главное это хлеба и зрелищ. под это дело можно и даже единственного свидетеля по сбитому боингу отпустить, никто и слова не скажет.
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при порошенки такого не было))))))))))))) Вілкулу та Колєснікову повідомили про підозру й оголосили в розшук, - Луценко - Цензор.НЕТ 2671
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Ну да.....как только картавую свиноподстилку пинком под зад вышвырнули, так сразу и в розыск этих уродов обьявили.......когда обьявят в розыск Свынярчука, Грановского и Петю, Луцык тоже сообщит первым я надеюсь Вілкулу та Колєснікову повідомили про підозру й оголосили в розшук, - Луценко - Цензор.НЕТ 4020
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Он еще и об объявлении в розыск самого себя сообщит
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Легендарний розвідник: стало відомо, хто загинув під час спецоперації щодо Цемаха https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/legendarnij-rozvidnik-stalo-vidomo-hto-zaginuv-pid-chas-spetsoperatsii-po-tsemahu.htm
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Шукайте в кацапстані чи усраілі,хіба на парашенка вимінять?
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А шо ж ты жука картавая , за пять лет не сподобился отменить недоторканисть😁 Еще бы Филатова в розыск за мост😐
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боже, тупой югик, тебе то твоя баба яга сухарей насушила? да и себе пусть рисушит, два ублюдка с подворотни
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