 Вилкулу и Колесникову сообщили о подозрении. Их объявили в розыск, - Луценко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Луценко отметил, что только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска.
"Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - подчеркнул Луценко.
Напомним, ранее Луценко сообщал, что скоро два депутата Верховной Рады прошлого созыва получат повестки с требованием явиться в Генеральную прокуратуру Украины.
зеля же еще в суде выступал, помните или уже нет?
Дата створення: 27 листопада 2014р.
Дата розпуску: 29 серпня 2019р.
Кількісний склад: 127 депутатів, станом на 29 серпня 2019р.
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Новинского дали разрешение на привлечение еще в 2017 году
И ЧТО ???
а аваков хвостом виляет, аж холодно на дворе)))) им такое опахало пригодиться)))
если захотите, могу разъяснить...но думаю не захотите (оно Вам надо?) ))))
Секреция жидкая..соевая! Ты даай не отвлекайся на умничание а продолжай лиать соевое очко!!