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Все про:взрыв (4348) Нацполиция (10030) Харьковщина (1375)

 При попытке ограбления на Харьковщине взорвали банкомат, - Нацполиция

Неизвестные взорвали банкомат при попытке ограбления в пгт Слобожанское Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что происшествие произошло 6 сентября около 4:20. Неизвестные пытались ограбить банкомат, который находился внутри одного из магазинов.

"Неизвестные разбили окно магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри. Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146848
 
 
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молодці !
Я завжди на боці робін гудів.
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Схоже що банкомат Привату, судячи по фото.
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А чим займаеться зеРЮКЗАКОВ ? В Харкові ПОСТІЙНО банкомати підривають !
Нафіга така поліція, котра не може " вирахувати " злочинців і нафіг такий НОВИЙ- старий міністр ВС !!
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В результате взрыва никто не пострадал. На данный момент решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3146848

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ой як складно завжди рюкзаківцям вирішити питання про кваліфікацію... "*********" звичайно ))
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а може и целью было не завладеть, а тупо взорвать?

then mission accomplished... ))))
удивлялка уже давно выключена...
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