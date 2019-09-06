EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2325  135
Все про:допрос (1215) Порошенко (17763) ГБР (537) Головань Игорь (6)

 Порошенко не прибыл в ГБР на допрос из-за несвоевременности вручения повестки, - адвокат

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань поясняет, что в пятницу Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что повестка на следственные действия была вручена несвоевременно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал адвокат журналистам после посещения ГБР.

"В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки... первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается... Поэтому я сегодня пришел, официально подал соответствующий документ, написал, что повестка с нарушением установленных законодательством сроков, а это является уважительной причиной неявки", - заявил адвокат.

Что касается уголовного производства, в рамках которого Порошенко был вызван на допрос в пятницу, то, по словам Голованя, "речь должна была идти о вмешательстве в деятельность судебных органов", это связано с заявлением судей Окружного административного суда Киева "с якобы принятием решения по ПриватБанку".

"Абсурдность ситуации в том... что речь день о созыве СНБО в тот же день, когда было оглашено решение, то есть ни повлиять на решение суда, ни препятствовать чему-либо невозможно было априори", - сказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР объявило конкурс на 268 должностей оперативников

Он подчеркнул, что считает это политическим преследованием Порошенко.

"Это пятое производство, в котором он (Порошенко) был вызван в качестве свидетеля. Но вызван с нарушением требований закона", - пояснил адвокат.

Головань не стал уточнять, состоится ли допрос 10 сентября.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября.

Во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань

Источник: https://censor.net.ua/n3146844
 
   
 Топ комментарии
 
Мордой тыкают ШЕКОЛАДНОГО, не дают покоя. Ай- я -я.
 показать весь комментарий
 
Подобные дешевые отмазки рассчитаны лишь на тупых порохососов, до сих пор радостно жующих спадающую с ушей соевую лапшу
 показать весь комментарий
 
Вот так всегда. Вместо уважения и почтения - гонение и преследование. А не воровал бы...Всего этого не было бы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ссытся и ныкается, ныкается и ссытся честнейши пятый прыпыздент
 показать весь комментарий
 
 
ссат касапы и сепары , поэтому прессуют Пороха. Не зря карлик выдал " с ним ( Порохом ) каши не сваришь "
 показать весь комментарий
 
Тягни - не тягни а сісти сивочолій паскуді придеться, інакше на шо це все було
 показать весь комментарий
 
 
Не мечтай, скорее клован сядет за госизмену
 показать весь комментарий
 
ну да , армию поднял , Украину защитил , разве такое можно простить ?
 показать весь комментарий
 
пусть смотрят порохоДебилы на своего "законопослушного" парашенку!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Законопослушный - это точно, пока нет обвинения. А обвинения нет!
 показать весь комментарий
 
 
Вот когда будет , тогда и будешь философствовать . А пока - цыц . .
 показать весь комментарий
 
100% , Роттердам+ тоже хаяли , НАБУ нашло аж 18 млрд.гривен убытка . И вдруг оказалось , что формула отличная , самая выгодная для Украины и для украинских шахтёров." Свинарчуков" забыли , зато Цемаха выпустить не забыли .
 показать весь комментарий
 
порохосос! что бы перечислить все преступления пАрашенки, не хватит места на сайте!
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті знайшли одну людину, через кого війна, криза, корупція... Ворог суспільства N1.
 показать весь комментарий
 
Цемаха умные отпустили ? В список на обмен включили пленных военных моряков . Меняйтесь , дауны -зебобики
 показать весь комментарий
 
"Что порохоботу смех,то зебилу надежда" (с)
 показать весь комментарий
 
А может он не хотел следователей от работы отрывать своим визитом?
 показать весь комментарий
 
 
Пороха все эти вызовы просто затрахали, как затрахивают утренние мухи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Таа-а-к *поросяткам * скоро зроблять *чік * !? Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 4690
 показать весь комментарий
 
 
Скоро, скоро на луга лягут белые снега,
И метель о чём-то грустно запоёт,
А ведь было и тепло, только жаль, что всё ушло,
И никто нам это лето не вернёт. . Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 9101.
------------------------------------------------------

Як вы ,зе бараны ,уже надоели своим - СКОРО . ! .
 показать весь комментарий
 
 
Несвоевременно - надо бы на несколько годков раньше вручить.
 показать весь комментарий
 
Петро думает, что умных и брехливых не садят? Садят, Петя, садят! Там и на Марину скоро откроют дело за растрату при распределении средств в Украинском Фонде Культуры! На одной стороне повестки будет расписание для тебя, а на другой для нее! Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 5921
 показать весь комментарий
 
 
Как говорил , известный зе-доктор , зе-проФФессор , практикующий методы " нетрадиционной Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 4347 ." зе-медицины Радуцкий , - х... вам в ж... , зебилятка !! Порошенко не прибув у ДБР на допит через несвоєчасність вручення повістки, - адвокат - Цензор.НЕТ 8282 .
 показать весь комментарий
 
 
Что ты мелешь , убогий , какая растрата , когда человек 1.5 млрд грн своих денег дал на защиту Украины !! А ты сколько ?
 показать весь комментарий
 
Не полтора млрд а 500 млн и не дал, а одолжил, а когда уходил забрал с собой
 показать весь комментарий
 
ну если " немец" ленинградский сказал , то правда
 показать весь комментарий
 
нужно сказать,что пока Петя довольно удачно водит по губам ГБР..
 показать весь комментарий
 
команда ********** остаётся - мочить всех , кто связан с Майданом и войной против мацковии . Вот и воют как недорезанные
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх