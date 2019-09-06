 Обмен пленными без крымских татар помогает РФ укрепиться в оккупированном Крыму, - Чубаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в сети Facebook.

"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников? Согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары", - говорится в сообщении.

При этом он назвал фамилии семерых крымских татар, которых российские оккупанты незаконно лишили свободы на сроки от 9 до 17 лет.

"И только в этих 7 семьях без своих родителей, незаконно лишенных российскими оккупантами свободы, остались 28 детей", - отметил Чубаров.

"Как вы понимаете, заключенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами. А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму ", - заявил Чубаров.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

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