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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (21810) обмен (746) Чубаров (772) крымские татары (2157)

 Обмен пленными без крымских татар помогает РФ укрепиться в оккупированном Крыму, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что украинская власть, соглашаясь на обмен без крымских татар, помогает России укрепиться в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на своей странице в сети Facebook.

"Сколько должны выдать агрессору его же террористов-"цемахов", чтобы освободить всех украинских заложников? Согласно данным украинских правозащитников, в настоящее время в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары", - говорится в сообщении.

При этом он назвал фамилии семерых крымских татар, которых российские оккупанты незаконно лишили свободы на сроки от 9 до 17 лет.

"И только в этих 7 семьях без своих родителей, незаконно лишенных российскими оккупантами свободы, остались 28 детей", - отметил Чубаров.

"Как вы понимаете, заключенные в российских тюрьмах крымские татары не подлежат обмену, потому что российские оккупанты объявили с момента захвата ими Крыма всех его жителей, граждан Украины, своими гражданами. А украинская власть, соглашаясь с любыми форматами обмена/освобождения своих граждан, находящихся в заложниках в России, но без крымских татар, на самом деле лишь поощряет страну-агрессора в его потугах укрепиться во временно оккупированном Крыму ", - заявил Чубаров.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

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Обмен пленными без крымских татар помогает РФ укрепиться в оккупированном Крыму, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146843
 
   
 Топ комментарии
 
Прав Чубаров на все 100%.
Скорее всего "страдалец" ЗЕ договорился за хороший денежный барыш с Пуйлом. За слив татар он получает деньги. А для маскировки "война" с Мертвечуком.
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Татары за клована не голосовали, вот он на них и кладёт
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Правильно. Только хотелось бы,чтобы на всех хватило.
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А какие паспорта у крымских татар?
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Украина едина . Автономия дала повод путлу . Раньше надо было думать .
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Прав Чубаров на все 100%.
Скорее всего "страдалец" ЗЕ договорился за хороший денежный барыш с Пуйлом. За слив татар он получает деньги. А для маскировки "война" с Мертвечуком.
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Шо ти плетеш ??? У тебе шоколад всі мізки повиїдав.
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Ага, шоколад плох для желудка, а мозги страдают от "ЗЕ -95" …

Не нравится? Так чего же тогда всё под ковром делаете? Стыдно людям в глаза смотреть?
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Татары за клована не голосовали, вот он на них и кладёт
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Чубаров прогнав біса - як можна поміняти громадян Росії на громадян Росії...? Татари ж усі масово кацапські паспорти отримали, які тепер претензії до України?
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А як будуть міняти громадян України на громадян України?
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Це теж нісенітниця. Зрадників негайно позбавляти громадянства - і все буде вірно.
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А чому ж рф намагається нав'язати своє громадянство іноземцям, які перебувають у застінках? Не грай на руку *****. Воно тільки й чекає, щоб всіх зрадників України позбавили громадянства, і він їх безперешкодно витягне (Україна ж бо своїх громадян не видає).
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Надо полагать, что на оккупированных территориях во время Второй мировой войны украинцы пользовались советскими паспортами?
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Ні, всі, абсолютно всі пішли у підпілля і підривали потяги, самокати, лісапєти та винні погреби, тому аусвайси не брали, а користувались серпомолотним паспортом.
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Если обмен без крымских татар, без Цимаха, без..., помогает РФ укрепиться, то от обменов заложниками следует отказаться!? Этот Чубаров понимает смысл, того о чем и что он говорит !?
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Конечно понимает! Задача порохоскота - наши моряки должны умереть в руских тюрьмах.
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Это прискорбно, пан Чубаров. Татаров можно менять на русских, которых поймали татары. Что, нет таких? Жаль, всем жаль
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Как сообщает сайт "МК" сепаратист гаджиев,приговоренный к 15годам заключения,находится под Киевом и готовится к обмену.Гаджиев- эта танкист,который в январе 2015 в бою на высоте "валера",под Санжаровкой, НАМОТАЛ на гусеницы танка пятерых бойцов 128гороно-пехотной а еще двоих сделал калеками.И вот эту ТВАРЬ тыловые крысы и уклонисты,ПРОРЖАВШИЕ пять лет войны, отпускают на свободу.СВОЛ...А!
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Сенцов не татарин , но тоже "крьімский". Не совсем прав Джемилев , хотя , бесспорно, татар тоже нужно вьітаскивать из лап оккупантов.
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Пусть Джемилёв насчёт татар с Эрдоганом договаривается, тот знает как на путлера надавить
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пуйло не пойдет на обмен татар, так как это усилит борьбу тех кто остался жить в крыму, а холуи бени, овец их выбравших, накормят и обменом моряков, которых рф и так отдаст по решению трибунала, зеленое болота затягивает тиной всю Украину.
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