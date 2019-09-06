 Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком

Как информирцет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

По данным ведомства, во время досудебного расследования было установлено, что 50-летний мужчина, в мае 2019 года, выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. В дальнейшем, выйдя на улицу и увидев, что животное подает признаки жизни, не обращая внимания на присутствующих посторонних лиц, часть из которых была малолетними, взял кошку на руки и со всей силы ударил об асфальт, в результате чего нанес животному несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Прокуратурой действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно и приведшее к гибели животного, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с особой жестокостью, активным образом.

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Винницким городским судом вынесн приговор, которым лицо признано виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.