 Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком

Как информирцет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
По данным ведомства, во время досудебного расследования было установлено, что 50-летний мужчина, в мае 2019 года, выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. В дальнейшем, выйдя на улицу и увидев, что животное подает признаки жизни, не обращая внимания на присутствующих посторонних лиц, часть из которых была малолетними, взял кошку на руки и со всей силы ударил об асфальт, в результате чего нанес животному несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Прокуратурой действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно и приведшее к гибели животного, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с особой жестокостью, активным образом.
Винницким городским судом вынесн приговор, которым лицо признано виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
Дякуемо, ПетРылло!!!
🤣
Треба як в стародідівському Ґеґипті: вбив кицю - смертна кара.
Не забывайте, что у животных прав нет, никаких, вообще. Т.е. кошка в этом плане ничем не отличается от таракана - будем судить вас за массовый геноцид тех, кого кто-то считает тараканов "милыми"?
Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з ************ чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
Зверски, ножом убить свинью и потом ее сожрать - это норма.
Где логика?
Садисты.
Кошка - это pet.
Но, уверяю Вас, что если Вы в Австралии убьете свинью жестоким образом (как этот недочеловек убил кошку), то наказание для убийцы свиньи не будет отличаться от назаказания за убийство кошки.
Якщо злочинець буде мучити свиню, то це так само злочин.
Якщо свиня буде вбита майстерним ударом швидко і прямо в серце, то це не злочин.
Малоросы.
Или россияне.
Без разницы.
Уголовники и садисты.
Воевал в "днр" и учавствовал в сбитии Боинга с 298 жертвами - отпущен на свободу.
Хавайте, зебилы.
Ты садист?
людьми они не будут и когда и таких же детей воспитают, скорее всего...