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Все про:Винница (473) животные (698) прокуратура (3626)

 Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком

В Виннице мужчину, выбросившего свою кошку с пятого этажа, приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Как информирцет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

По данным ведомства, во время досудебного расследования было установлено, что 50-летний мужчина, в мае 2019 года, выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. В дальнейшем, выйдя на улицу и увидев, что животное подает признаки жизни, не обращая внимания на присутствующих посторонних лиц, часть из которых была малолетними, взял кошку на руки и со всей силы ударил об асфальт, в результате чего нанес животному несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Прокуратурой действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно и приведшее к гибели животного, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с особой жестокостью, активным образом.

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Винницким городским судом вынесн приговор, которым лицо признано виновным в совершении инкриминируемого ему деяния, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3146842
 
   
 Топ комментарии
 
Я би просто його за яйця підвісив. Особливо кумарить, коли бачу у парку маленьких сосунків, які ганяють голубів і кішок, а поряд їх тупорилих мамаш, які уткнулися в смартфон. Ганяю і таких шмаркачів, і їх мамаш
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От же мразь, мало дали уйобку 😡
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Такие моральные уроды могут кошмарить только значительно слабее себя.
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Такого бы на передовую )) Во кошмарил бы кацапню ! ))
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Таким пофиг, кого )) Наставник нужен хороший ))
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Такие моральные уроды могут кошмарить только значительно слабее себя.
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Кацапы еще большие уроды ,чем он и слабее его.
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Повір, були такі на передовій. Коли бій- воно всирається зі страху, а після бою- лізе в яму до полонених з пасатижами проводити "профілактичну бесіду".
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Ну ,а тебе хотелось бы кому нибудь ухо отрезать ради срочной информации ? Все вы правильные,когда кому то другому приходится для вас курицу в суп резать.
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Яка інформація? Скільки колаборант собі у вену загнав? Це й по ньому видно. А далі власного носа воно нічого не бачило.
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Подобные уроды могут издеваться только над теми, кто слабее их, на передовой эта падаль в штаны бы со страха наложила или сразу в плен к сепарам - а кисоньку очень жалко.
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Замечательно, самый гуманный суд в Мире. Дали бы трешечку колонии.
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Вчера цемента отпустили, а кошачьего садиста - на 5 лет! Украинский суд - сплошной абсурд!
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Во первых не отпустили, а выпустили под личные обязательства. При этом у него нет паспорта и никуда он не денется. На сколько это правильно я не знаю и не могу судить. Но если это результат договоренностей по обмену пленными. то скорее всего надо спросить мнение тех кто в плену и их родственников. Быть добреньким за чужой счет всегда не накладно. Это для нас день прошел и ладно. А когда человек сидит в тюрьме в чужой стране или находится в других застенках. А его близкие каждый день испытывают муки и горе....
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Бовдура живодера тре було б реально посадити на 5 років! Гнида,його б об асфальт добити! Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком - Цензор.НЕТ 2087
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этот подонок явно был соевым . нужно бы и его с 5 этажа своим летом спустить .
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Тебя, по ходу, уже спустили. Мозгами вниз.
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Малоуважаемые дебилы! Научитесь, наконец, пользоваться контрацептивами! А то вы производите на свет себе подобных ушлепков вроде предыдущего оратора, а нам с ними потом жить приходится.
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Это первое, что и нам пришло в голову. 100% псих соевый.
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Вы с Wevelsburg в соседних палатах лежите,или всё-таки в одной?
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Хотя бы полгода реальной отсидки нужно было дать.
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хватило бы и месяца(просто что вышел скажем так, нерукопожатным)
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Я би просто його за яйця підвісив. Особливо кумарить, коли бачу у парку маленьких сосунків, які ганяють голубів і кішок, а поряд їх тупорилих мамаш, які уткнулися в смартфон. Ганяю і таких шмаркачів, і їх мамаш
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кошки и собаки всегда лучше большинства двуногих Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком - Цензор.НЕТ 8145
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Є ще такі, що з вікна багатоквартирного будинку хліб кидають вниз. Потім 1/2 поверх всі кондиціонери, підвіконники з вулиці, і буває на самі вікна теж попадає...
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Голуби сильно страждають від того, що за ними бігають малі діти?)
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А давай я за тобою поганяюся. Ти будеш на своїх двох, а я на вантажівці
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В птахів крила є. Голуби ніяк не страждають взагалі. В них немає свідомості, щоб сприймати те що їх ганяють, як якесь приниження слабшого. То все твої вигадки.
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Малі діти бігають за голубом бо хочуть доторкнутися, а він втікає, от вони і далі бігають. Твої накрути про сильних-страждаючих слабких діють десь на зоні / в школі, коли бракує виховання/в совковій армії. А з такими зауваженнями сумнівними не бігати за голубами і то як ти ганяєш дітей і блондинок виходить, що тут ти самостверджуєшся ща рахунок слабших.
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Якщо ти танкіст, поясню: справа навіть не в стражданнях голубів. Просто кожен шмаркач і кожна шмарка, а також кожна блондинисто-смартфонна яжемать повинні розуміти: не можна знущатися, бити чи ганяти когось тільки тому що він менший і слабший. Наведу реальний особистий приклад: я - качок, важу 85 кг і маю дуже потужний удар з правої. Якщо ти важиш до 90 кг, я можу гарантовано вирубити тебе з одного удару. Але я розумію, що моя сила - це відповідальність, а не засіб приниження більш слабких. Так і у ставленні людини до слабших за неї тваринок. Згадай, як сказано: "Ми відповідальні за тих, кого приручили" (с) Джек Лондон
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Діти бігають за голубами не із-за того що голуби слабші. Діти можуть і за собакою бігати який в 2 рази більша за дитину і тягати його за хвіст. Це такий спосіб пізнавати світ. Коли дитина вже може шось розуміти, то їй пояснюють як треба відноситися до тварин. Ті шо бігають за голубами, вони ще не доросли до такого віку.
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Кааакой быстрый и спррраведливый суд!!!
Дякуемо, ПетРылло!!!
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Нема за що зебільна потвора, скоро і тебе посадять, за т, що зебільного клоуна підтримуєш.
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шо за херня? Какой ещё испытательный срок? пусть на себе лекарства испытывает.
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А от за різання свиней не саджають. Якщо захочете вбити кота - робіть то для того, щоб його з'їсти. Або продати сусіду замість кролика. Або у відділок поліції надіслати як закуску під коньяк. Вже не кажу, скільки можна шаурми зробити з кота.
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з тебе - більше вийде) собачки теж не проти були б.
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Очень жаль, что тебя, урода ещё на шаурму не пустили, вместе с твоей мамашей, воспитавшей такую мразь
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Он просто не умеет с котов рагу делать!!
🤣
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Ах ти ж мразота... Який "виправний термін"???
Треба як в стародідівському Ґеґипті: вбив кицю - смертна кара.
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А чего не расстрел? Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком - Цензор.НЕТ 4025

Не забывайте, что у животных прав нет, никаких, вообще. Т.е. кошка в этом плане ничем не отличается от таракана - будем судить вас за массовый геноцид тех, кого кто-то считает тараканов "милыми"?
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Тим не менше закон щодо тварин є, і у ньому мова не йде про тараканів.
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Значит есть стока конкретно про кошек? Дайте вырезку
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є! кішка хребетна тварина.

Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з ************ чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, -
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Выбросить кошку из окна - 5 лет.
Зверски, ножом убить свинью и потом ее сожрать - это норма.
Где логика?
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А кошка не считается lievestock. Кошек не разводят ни на шкурку, ни на мясо.
Кошка - это pet.
Но, уверяю Вас, что если Вы в Австралии убьете свинью жестоким образом (как этот недочеловек убил кошку), то наказание для убийцы свиньи не будет отличаться от назаказания за убийство кошки.
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в Україні буде так само!
Якщо злочинець буде мучити свиню, то це так само злочин.
Якщо свиня буде вбита майстерним ударом швидко і прямо в серце, то це не злочин.
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Вот именно, где твоя логика потерялась? Если не различаешь убийство ради забавы или намеренного желания доставить мучения от убийства ради выживания - то тебе к психологу прямая дорога.
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А это садисты.
Малоросы.
Или россияне.
Без разницы.
Уголовники и садисты.
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логика такая, что кошка и свинья это разные вещи. Как европеец и чернокожий джунглей с африки/араб с Сирии. Сравни как все в цивилизованном мире оплакивали жертв терракта в Франции и как всем насрать на терракты в афганистане например.
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Еще могу добавить, если не дойдет. Человек, совершивший это - социально опасен. По явным признакам даже не надо быть психиатром. А свинок убивают специально обученные и проверенные люди, при помощи специальной техники. А не все подряд. За нашу страну не ручаюсь, но в ЕС такие люди каждый квартал проходят профилактическое психобследование.
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доти, поки не буде реальних декілька рочних термінів ублюдочна поведінка деяких гіпергормональних тіл буде продовжуватись. якщо хтось думає, що після всього цей мерзотник розкаявся= глибоко помиляється. скоріш за все хвалиться перед такими ж самими виродками, що бачите--нічого не буде.
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Убил кошку - 5 лет.
Воевал в "днр" и учавствовал в сбитии Боинга с 298 жертвами - отпущен на свободу.
Хавайте, зебилы.
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5 лет условно. Сидеть он не будет. Твое сравнение не уместно.
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ааа, ну раз условно, тогда да, правильно террориста Цемаха отпустили.
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Цемаху приговор не оглашен. Разве его оправдали?
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Это вопрос не к суду. Суд избирал меру пресечения. Да, мог отправить в СИЗО, а не под личное обязательство. По сути, даже должен был отправить в СИЗО. Но на данном этапе это только мера досудебного пресечения. Дело Цемаха на рассмотрение в суд еще не передано, а это вопросы к следствию - почему у них не готовы документы для передачи дела в суд. В случае с убийцей кошки дело поступило в суд, человека признали виновным и огласили приговор. По Цемаху дело в суд пока не поступало.
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А он уже завтра будет с ****** ручкаться и на приговор ему будет наплевать.
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судья урод, почему не реальный срок, что за хрень с условным. Садисты должны исправляться на каторгах.
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Цемаха отпустили, с 298 убитых, а за кошку - реальный срок?
Ты садист?
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Цемах не обвиняется в причастности к сбитию Боинга. По делу Боинга он проходит как свидетель, который мог видеть тот самый Бук вместе экипажем и дать по ним показания.
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я бы, живодеров-садистов, пускал в расход...
людьми они не будут и когда и таких же детей воспитают, скорее всего...
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А все начинается с кошек а потом эти твари превращается в Цемахов или в маньяков Винничанина, выбросившего кошку из окна 5-го этажа и добившего ее об асфальт, осудили на 5 лет с испытательным сроком - Цензор.НЕТ 3966
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Дурик,следующий раз сбей Боинг с 300 человеками на борту-тогда отпустят .
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Живодёров надо убивать. Теми же способами. Либо закрывать наасегда. Такая мразь и ребёнка убьёт не задумываясь. Вообще всех убийц надо изолировать. Вон в США 25 лет! А у нас 3-5 и то не факт, УДО, "Савченко", будь она не Ладна, и прочее, гуманисты чёртовые!
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Коли ще жив в квартирі, в мене кіт за пташкою стрибав у вікно з 5-го поверху, вижив, тільки щелепу побив, 3 дні на воді сидів.
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Надо было этого козла с 5-го этажа выкинуть и потом со всей силы прыгнуть ногами на голову, чтоб та оказалась между асфальтом и собственно ногой. Чтоб через треснул, как арбуз
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за таке умовний термін??? Задавив би голими руками!!! Тільки за кота! А за психологічну травму дітям - мєдлєнно згодувати комахам живцем
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