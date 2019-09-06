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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1679) чиновник (1359) госсекретарь (93) Ващенко (20) госслужащие (227)

 В систему формирования госслужбы возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко считает, что в систему формирования государственной службы возвращается политическое влияние.

"Сегодня есть политическая воля упростить порядок. Реализуя эту волю, мы пытались, и мне кажется, нам удалось, предложить определенные механизмы, каким образом это должно выглядеть, в случае, если приходит новый министр и у него нет "химии", например, с государственным секретарем. Поэтому у нас возникло три варианта, как действовать в этой ситуации", - сказал Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, предлагаемые изменения вводят механизм ротации, которого не было. "Это означает, что в пределах одной категории госслужащие могут быть поменяны местами", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госсекретари половины министерств сохранят свои должности, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

Второе изменение - это механизм внеочередной оценки, когда устанавливаются определенные задачи на три месяца, а дальше идет оценивание их выполнения.

"И, наконец, есть третий механизм, если нельзя задействовать первый и второй. Когда есть конкретный обоснованный перечень претензий, то государственный служащий категории "А" может быть уволен", - отметил чиновник.

В то же время, по его словам, в случае такого увольнения госслужащему выплачивается шестимесячная заработная плата, а также в течение года он может быть принят без конкурса на должность категории "А".

"Поэтому можно сказать, что действительно возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, это следствие политической воли, которая сегодня демонстрируется властной командой относительно перезагрузки", - добавил Ващенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался совместно Нацагентством по госслужбе, - Ващенко

Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают, чтобы субъект назначения мог принять решение о прекращении работы госслужащего категории "А" по собственной инициативе или на основании представления, внесенного соответствующим министром или руководителем центрального органа исполнительной власти в течение одного года с момента назначения такого министра или руководителя центрального органа исполнительной власти.

Источник: https://censor.net.ua/n3146839
 
 
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Що також збираються кишнути державного мужа? Тільки пообтерся на хлібному місці, і ось тобі знову корито шукати.
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Ты не прав, не "госмужей" жаль, а то беда для чего нужна замена. А замена нужна чтобы сепаров и рыгоалаловских воров к власти вести. Всё дерьмо :Портнов, Богатырьова, Хорошковский и прочие по мельче вернулись в страну и пристроились к корыту
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Дерьмо зелоное от Бени возвращается, не надо понты про политику "прогружать" В систему формирования госслужбы возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 8360
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Фотографы, массажисты, безработные с пометкой ЗЕ будут трудоустроены в органах госуправления. Пора организовывать постоянно действующие курсы в Трускавце. В систему формирования госслужбы возвращается политическое влияние и этого не нужно скрывать, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко - Цензор.НЕТ 7790
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При правильной подаче зебилы съедят любое дермо
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