 Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.
"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
Директор ГБР отметил, что сегодня следователи Госбюро хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.
"Избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - подытожил Трубе.
Напомним, во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.
Петя только ради неприкосновенности в раду пролез!
И он это понимает. На нары ехать не хочется. Но слишком много наверчено, и отвечать придётся.
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