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 Политика Украины
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Все про:допрос (1215) Порошенко (17763) Труба (133) ГБР (537)

 Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября.

Об этом в своем Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Директор ГБР отметил, что сегодня следователи Госбюро хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

"Избегание допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020", - подытожил Трубе.

Напомним, во вторник, 3 сентября пятый президент Украины, а ныне – народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Государственное бюро расследований. Вместо Порошенко пришел его адвокат Игорь Головань. Он объяснил отсутствие своего клиента необходимостью работать в сессионном зале Верховной Рады.

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Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146833
 
 
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Ссытся. Но ходить придется. И давать показания. И проходить полиграф с проводками на голове.
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Да, похоже, у Вас пару проводков отклеилось.
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Порошенко, пришедший к власти на костях патриотов, уничтоживший дух Майдана, растоптавший невиданный подъём национального самосознания, проигравший войну, лично виновный в гибели тысяч солдат и добровольцев, делавший деньги на крови - заслуживает самого сурового наказания.
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Одна надежда на братуху Медведчука и зажоп, что они пожалуются в КС.
Петя только ради неприкосновенности в раду пролез!
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А будет ли зеленая Труба после января 2020... Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба - Цензор.НЕТ 6968
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Петля на шее Порошенко медленно, но неумолимо сжимается.
И он это понимает. На нары ехать не хочется. Но слишком много наверчено, и отвечать придётся.
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Трубе не с кем поговорить. мучается чувак...
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это что, до января поросенко не посадят и оно будет ходить ненаказанное?
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.Киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка
Суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.
После этого решения украинского суда открыта дорога для розыка экс-главы НКРЭКУ Интерполом. Порошенко снова не пришел в ГБР, ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020, - Труба - Цензор.НЕТ 2764
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Ходить придется... Но с января может ему ходить уже по камере? И не пора ли принудительным приводом доставлять зажравшегося и охеревшего от наглости барыгу? И переквалифицировать со свидетеля на обвиняемого...
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