 "Такой подход не соответствует Конституции", - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о господдержке "Пласта"

Об этом говорится в объяснении президента Владимира Зеленского, почему он ветировал закон №0976 и вернул его на доработку в Раду, передает Цензор.НЕТ.

"Определение законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, а также создает риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а значит, и ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации. Такой подход не соответствует Конституции Украины", – сказано в ответе Зеленского.

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Более того, пишет президент, механизмы господдержки Пласта не согласованы с ч. 2 ст. 95 Конституции (исключительно в законе о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов).

Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе Украины принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции", - заявил Зеленский.

Однако, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в становление украинской государственности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.