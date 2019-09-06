EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1562  30
Все про:вето (300) Зеленский (2718) Пласт (23)

 "Такой подход не соответствует Конституции", - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о господдержке "Пласта"

Признание Пласта единственной в стране скаутской общественной организацией, которая получает господдержку, не соответствует Конституции.

Об этом говорится в объяснении президента Владимира Зеленского, почему он ветировал закон №0976 и вернул его на доработку в Раду, передает Цензор.НЕТ.

"Определение законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ею государственной поддержки, а также создает риск невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а значит, и ограничения права граждан на свободу объединения в такие общественные организации. Такой подход не соответствует Конституции Украины", – сказано в ответе Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не имел права ветировать закон о господдержке "Пласта", - Парубий

Более того, пишет президент, механизмы господдержки Пласта не согласованы с ч. 2 ст. 95 Конституции (исключительно в законе о госбюджете определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов).

Кроме того, закон не учитывает заложенный в Бюджетном кодексе Украины принцип самостоятельности бюджетной системы государства, по которому госбюджет и местные бюджеты являются самостоятельными при определении направлений использования бюджетных средств.

"Учитывая изложенное, не могу поддержать закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции", - заявил Зеленский.

Однако, учитывая весомый вклад украинского пластового движения в становление украинской государственности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.

Источник: https://censor.net.ua/n3146832
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я прочитав заголовок новини, і якось я його.
 показать весь комментарий
 
 
ШОК!!! Зеленский объяснил, почему закон о госсподдержке "Пласта"...
 показать весь комментарий
 
 
Хоча на інші "гладіолуси" він уваги не звертає. Те, що зараз чинить зелене цунамі, Конституції не відповідає у 80-ти відсотках випадків. Але Зєлєнского це не турбує. Турбує проукраїнський "Пласт". Чому? Бо там є слово "національний". І дух там теж національний. Це гарантує не до вподоби.
 показать весь комментарий
 
 
"Такой подход не соответствует Конституции", - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 7154

Да, заголовок и правда довольно. Не всем его дано.
 показать весь комментарий
 
 
Але головне, що заголовок - він дещо.
 показать весь комментарий
 
 
Те, кто больше всех нарушали Конституцию, законы и прочие процедуры во время пребывания 🐷 во власти, наиболее яростно отстаивают их соблюдение, власти лишившись.

🤗
 показать весь комментарий
 
 
Так измените Конституцию, вы же это делаете постоянно последние дни...
 показать весь комментарий
 
 
А почему они от Порошенко не требовали господдержки?
 показать весь комментарий
 
 
А когда был внесен этот законопроект и принят ВР?
 показать весь комментарий
 
 
их устраивала ситуация. А сейчас они хотят расширить свое влияние.
 показать весь комментарий
 
Или от Януковича...Или от Ющенко.... Или от Кучмы... и т.д. Ты нормальный?
 показать весь комментарий
 
нетого кольору галстуки у скаутів були б зелені тоді і закон можна підписати
 показать весь комментарий
 
 
В законе так и написано "признать ЕДИНСТВЕННОЙ скаутской организацией"?
 показать весь комментарий
 
 
Теперь нужно объяснить Парубию и Пласту, что такое Конституция...
 показать весь комментарий
 
Алексей Гончарук и его семья задолжали за коммунальные услуги 21 тысячу гривен. Коммунальщики уже подавали в суд на премьера. -- хахаха, мои поздравления ! Лохи , а вы платите за коммуналку ? Вы за это голосовали ?
 показать весь комментарий
 
 
Для своих все что нужно. Для чужих - есть закон
 показать весь комментарий
 
 
За последнее время,Конституция не мешала Камертону решать свои вопросы "Такой подход не соответствует Конституции", - Зеленский объяснил, почему ветировал закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 8268
 показать весь комментарий
 
 
А если переименовать "Пласта" в "Кибуцы"?
 показать весь комментарий
 
 
Урод, который с первого же дня своего преЗЕдентства ПЛЮЕТ на Конституцию, вдруг вспомнил, что кто-то (другой, разумеется) должен её выполнять?!!

 показать весь комментарий
 
 
а фінансувати партії, що не пройшли у парламент, і являються явно антиукраїнськими - фінансувати з держбюджету України, це законно?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх