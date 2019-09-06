 Апелляционный суд в Чернигове рассматривает жалобу защиты Гримчака

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Facebook жены подозреваемого Юлии Гримчак.

"Привели мужа на суд 10 (!!) охранников национальной гвардии Украины в полном вооружении. В них работа такая((( Нас выгнали вместе с адвокатом и прокурорами. Вернули в зал суда только после того, как его закрыли в клетке", - сообщила Юлия.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.