 Госсекретари половины министерств сохранят свои должности, - глава Нацагентства по госслужбе Ващенко

"Да, там (в законопроекте. - Ред.) так написано. Но если говорить о моей позиции, то я считаю, что государственные секретари - это такие же служащие категории "А", как и остальные, и на них так же должны распространяться конкурсные процедуры. У нас на заседании профильного комитета будет дискуссия по этому поводу", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос относительно того, что в предлагаемых изменениях законодательства о госслужбе предусмотрено: госсекретари министерств и Кабмина назначаются правительством без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что Нацагентство готовит свои предложения по поводу определенных несогласованностей в проекте закона, которые к моменту принятия необходимо скорректировать, в том числе относительно нормы о государственных секретарях.

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В то же время, Ващенко подчеркнул важность того, что при подготовке изменений институт государственных секретарей был сохранен.

"Я думаю, учитывая сигналы, которые есть сегодня, что половина, а может быть, и больше госсекретарей останется на своих должностях. И как носители институциональной памяти, как люди, которые помогут любому министру быстро войти в курс дела, как люди, которые ориентируются в аппаратной работе и регламентных нормах, будут выполнять свои функции", - заявил глава НАГС.

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Как сообщалось, депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают, чтобы госсекретарь министерства и Кабмина назначался на должность правительством без представления Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы, как это было ранее.