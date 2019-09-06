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 26-летнего украинского воина и парамедика Эдуарда Шахова похоронят на Херсонщине

26-летнего украинского воина и парамедика Эдуарда Шахова, который 4 сентября погиб от пули снайпера в районе Светлодарской дуги, похоронят на Херсонщине.

Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.

"Ему было всего 26 лет. Достойно нес службу и, я уверен, было много планов и мечтаний ... Тело Эдуарда отправят домой - в родное Долинское. Родные и близкие попрощаются с ним в субботу. Искренне сочувствую родным и близким Эдуарда ... светлая память. Герои не умирают", - отметил Гусев.

Глава ОГА отметил, что "Шах", как его называли побратимы, был командиром 2 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Утром наемники РФ обстреляли позиции ОС в районе н.п. Водяное, Гранитное и Павлополь, применив 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - СЦКК

Как сообщалось, 4 сентября от пули снайпера погиб воин и парамедик Эдуард Шахов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146823
 
 
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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А тем временем слуги народа( вот только какого народа ?) готовят амнистию наемникам рф.
Гордитесь, 73 процентные зебилоиды, " ви зробили це разом"!
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Галина Цегельник

@TSgdalinka

·13 год

Одесса прощается с врачом, спасавшим жизни украинских воинов на Донбассе.

В среду, 4 сентября, в Одессе простились с 37-летним Иваном Герценом - врачом-ортопедом, спасавшим жизни украинским воинам, раненным в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).
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