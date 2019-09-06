 26-летнего украинского воина и парамедика Эдуарда Шахова похоронят на Херсонщине

Об этом сообщил в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает Цензор.НЕТ.
"Ему было всего 26 лет. Достойно нес службу и, я уверен, было много планов и мечтаний ... Тело Эдуарда отправят домой - в родное Долинское. Родные и близкие попрощаются с ним в субботу. Искренне сочувствую родным и близким Эдуарда ... светлая память. Герои не умирают", - отметил Гусев.
Глава ОГА отметил, что "Шах", как его называли побратимы, был командиром 2 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
Как сообщалось, 4 сентября от пули снайпера погиб воин и парамедик Эдуард Шахов.
Гордитесь, 73 процентные зебилоиды, " ви зробили це разом"!
Галина Цегельник
@TSgdalinka
·13 год
Одесса прощается с врачом, спасавшим жизни украинских воинов на Донбассе.
В среду, 4 сентября, в Одессе простились с 37-летним Иваном Герценом - врачом-ортопедом, спасавшим жизни украинским воинам, раненным в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).