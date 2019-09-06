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 Утром наемники РФ обстреляли позиции ОС в районе н.п. Водяное, Гранитное и Павлополь, применив 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - СЦКК

Несмотря на действующий режим прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники снова прибегли к провокациям и нарушили запрет на использование любого оружия.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, об этом говорится в сообщении СЦКК.

В частности, вчера, оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими  соглашениями оружия в направлении населенных пунктов. А именно:

- с 17:01 до 18:50 в районе населенного пункта Золотое-4, применив минометы 82-го калибра (8 мин) и минометы 120-го калибра (7 мин);
- с 17:57 до 19:00 в районе населенного пункта Верхнеторецкое, применив минометы 82-го калибра (6 мин);
- с 18:05 до 19:00. в районе населенного пункта Авдеевка, применив минометы 82-го калибра (9 мин)
- с 19:35 до 20:05 час. в районе населенного пункта Новгородское, применив минометы 120-го калибра (13 мин).

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Также, сегодня с 5:50 до 06:10 противник совершил очередные обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное, применив минометы 82-го калибра (8 мин), в районе населенного пункта Павлополь, применив минометы 120-го калибра (4 мины) и в районе населенного пункта Гранитное, применив артиллерию калибра 122мм (8 снарядов).

"Украинская сторона СЦКК обращает внимание, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают грубо нарушать установленный режим "Тишина"", - сказано в сообщении.

Утром наемники РФ обстреляли позиции ОС в районе н.п. Водяное, Гранитное и Павлополь, применив 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146820
 
 
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