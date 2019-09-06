 В первый день работы в Антикоррупционный суд поступили 14 ходатайств

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.
"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступили 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
Напомним, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу.
Непочатый край работы!!!
Интересно: а когда они сами себя начнут судить ?
Суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.
После этого решения украинского суда открыта дорога для розыка экс-главы НКРЭКУ Интерполом.Роман Рябчук @ryabtchuk_roman