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 Политика Украины
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 В первый день работы в Антикоррупционный суд поступили 14 ходатайств

Высший антикоррупционный суд получил 14 ходатайств Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в первый день работы.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступили 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна более четко определить подсудность дел для Антикоррупционного суда, - замглавы ВАКС Крук

Другие подробности не сообщаются.

Напомним, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу.

В первый день работы в Антикоррупционный суд поступили 14 ходатайств 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146818
 
   
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в ЗасРашке опять ЧП с самолетами: два Су-34 столкнулись в воздухе.. к сожалению ватолетчики не сдохли..
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В добрый путь. Судить будем не по громким словам и пафосным речам, как было раньше - а по делам, то есть по приговорам.
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Больше судов, хороших и разных.
Интересно: а когда они сами себя начнут судить ?
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Киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка
Суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.
После этого решения украинского суда открыта дорога для розыка экс-главы НКРЭКУ Интерполом.Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman У перший день роботи до Антикорупційного суду надійшло 14 клопотань - Цензор.НЕТ 3023
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Клопотання, на пороха, коломойшу, пінчука, таруту, ахметку і інших бариг.
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лучше бы доставили 14 подозреваемых для вынесения обвинительного приговора.
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И будут они расматривать 14 ходатайств 14 лет, 14 месяцев, 14 недель, 14 дней, 14 ночей, 14 часов и 14 секунд, а потом все 14 отправят на дораследования. Этот прикол украинцы уже знают.
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угу, і у цей же день, десь далеко в горах, у якомусь богом забитому суді, один слідчий суддя розгляне 20-30 клопотань..
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