 В первый день работы в Антикоррупционный суд поступили 14 ходатайств

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты первого дня работы: в ВАКС поступили 14 ходатайств. Все они автоматически распределены между судьями, поэтому антикоррупционное судопроизводство началось не только торжествами, но и реальными делами", - говорится в сообщении.

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Другие подробности не сообщаются.

Напомним, 5 сентября Антикоррупционный суд начал работу.