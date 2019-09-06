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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГНСУ (20) ГФС (3414) Бамбизов (16)

 "Не хватает компетентности и опыта", - Бамбизов прокомментировал заявление пресс-службы ГНС Украины

Начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов выразил недоумение по поводу недавнего опровержения Государственной налоговой службой результатов аудита, который под его руководством проводил Офис ВПП ГФС.

"Довольно странной выглядит ситуация с комментариями пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНС) - по результатам аудита предприятий, проведенного Офисом крупных налогоплательщиков ГФС", - написал он на своей странице в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"После того, как СМИ их обнародовали, - появилось сообщение упомянутой пресс-службы, где опровергалась озвучена мной информация и - мало того, сообщалось, что я, якобы, не имею "никакого отношения к проведению налоговых проверок". Понятно, что пресс-службе ГНС – как и самой ГНС, только начавшей свою работу, - еще откровенно не хватает компетентности и опыта. Поэтому списываем непрофессиональную реакцию и некорректность подачи информации именно на этот факт".

Бамбизов сообщил, что по состоянию на 4 сентября он исполнял обязанности председателя комиссии по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и одновременно - является начальником этого подразделения.

Объяснил, почему юридически он не входит в число работников новосозданной ГНС, как это и было указано в заявлении пресс-службы ГНС: персонал все еще не успели перевести, значительная часть налоговиков Офиса крупных плательщиков формально работает в ГФС, которая сейчас ликвидируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит "АрселорМиттал Кривой Рог", сумма претензий 9 млрд грн, - Бамбизов

"Я не являюсь сотрудником новосозданного Офиса крупных налогоплательщиков ГНС - собственно, как и три четверти коллектива Офиса ГФС. Вообще, сегодня в ГНС переведены лишь около 300 сотрудников Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, тогда как общее их количество составляет 1247 человек".

В то же время проверка предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" уже полностью завершена и суммы претензий к нему также уже известны, сообщил налоговик.

"Сроки проведения проверок регламентированы 82 статьей Налогового Кодекса Украины. Итак, 04 сентября проверка предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог", которую (повторюсь) начинал и осуществлял Офис крупных налогоплательщиков ГФС, была фактически завершена. Происходило составления акта".

В то же время Бамбизов напомнил, что дальнейшие действия по результатам проверки - уже в компетенции новой структуры – ГНС.

"Остается пожелать коллегам из ГНС успехов в дальнейшей работе и посоветовать им быть ответственными и корректными при обнародовании важной информации, чтобы не вводить в заблуждение общество", - заключил налоговик.

Напомним, в среду начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов сообщил журналистам о завершении начатого его ведомством в мае этого года аудита компании ArcelorMittal Кривой Рог. Сумма претензий налоговиков составила 9 млрд грн. Позже пресс-служба ГНС ​​опровергла слова Бамбизова в официальной заявлении на своей странице.

Источник: https://censor.net.ua/n3146817
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
У писавшего эту статью тоже недостаток опыта .Явно кроме СМС-сок других сочинений не писал
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"Не хватает компетентности и опыта"
а я то подумал, что он это про внешнюю политику Зеленского
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Это он про внутреннюю экономическую политику Зеленского.
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Ка Вы думаете кто оплачивает "Не хватает компетентности и опыта"? У меня на предприятии за "Не хватает компетентности и опыта" увольняют, хотя нет - если "Не хватает компетентности и опыта", то просто не берут на работу.
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яка "політика" від Зеленського, не смішіть людей? Зе сцкн тільки й може , що зебобікам лапшу на локатори накидає, й сепарів випускає."Не хватает компетентности и опыта", - Бамбизов прокомментировал заявление пресс-службы ГНС Украины - Цензор.НЕТ 4631
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Бабла не вистачає. Що поліція, що податківці жруть з того, що награбують, прикриваючись державою. Конфлікт інтересів.
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Опыт это умение украсть, в данном случае.
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