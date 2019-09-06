 Законопроект о перезагрузке госслужбы разрабатывался совместно Нацагентством по госслужбе, - Ващенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда у новоизбранных президента и парламента встал вопрос, каким образом обеспечить перезагрузку власти и государственной службы, мы подали свои предложения и участвовали в рабочей группе. Тот текст, который сегодня на сайте парламента в виде законопроекта, в значительной мере учитывает наши предложения", - сказал Ващенко

Он добавил, что дискуссия по изменениям в закон была достаточно сложная. "Были новоизбранные парламентарии, которые вообще исповедовали достаточно радикальный подход - "всех нужно изменить, закон отменить и писать по-новому", то есть перезагрузка в радикальном смысле слова. Были и другие позиции. Мне кажется, что этот поиск компромиссов дал результат, который сегодня может быть приемлемым для государственной службы", - констатировал глава НАГС.

На вопрос, как он оценивает практическую ценность принятия и последующего внедрения этого законопроекта для реформы госслужбы и государственного управления в целом, Ващенко отметил, что рассматривает это как новый этап развития государственной службы.

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"Принципы и подходы остаются базовыми. Зато, мне кажется, эти изменения дадут возможность обеспечить приход новых людей на государственную службу, а тем, кто сегодня работает, - еще раз доказать, что они не просто так занимают свои должности", - отметил он.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Офис президента Украины готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Позже депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект (№1066) о внесении изменений в законы "О государственной службе", "О Кабинете министров" и "О центральных органах исполнительной власти" относительно перезагрузки власти, которым среди прочего предлагают введение возможности контрактной госслужбы.

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