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 Политика Украины
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Все про:война (3581) Зеленский (2718) военное положение (292) Рахманин (12)

 Для того, чтобы назвать войну войной, надо вводить военное положение. Зеленский не хочет этого, - Рахманин

Председатель парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин считает, что Президент Владимир Зеленский не будет вводить правовой режим военного положения в государстве для законодательного определения вооруженного конфликта на Донбассе как войны.

Такое мнение политик выразил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, войну надо было называть войной. Но этого не делал Турчинов, этого не делал Порошенко и этого, думаю, не сделает Зеленский по одной простой причине: для того, чтобы назвать войну войной, надо будет вводить правовой режим военного положения. Даже введение военного положения не означает объявления войны. Но если называть войну войной, то вводить военное положение придется. А этого не хотел ни один из президентов и действующий Президент не хочет этого также", - отметил Рахманин.

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По его мнению, вводить военное положение в Украине стоило в 2014 году.

"Вопрос о том, чтобы назвать войну войной, осталось больше морально-философским. Это надо было делать в 2014 году - это мое глубокое убеждение, так же, как и относительно того, что в 2014 году надо было вводить режим военного положения", - уточнил Рахманин.

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Лидер фракции "Голос" также подчеркнул, что пять лет назад украинская власть имела все формальные основания для этого были, и не увидеть их было невозможно".

Источник: https://censor.net.ua/n3146812
 
   
 Топ комментарии
 
Мародёр уже ввёл на 1 месяц ВП. Помните как возвыли уставшие от войны? Кстати, это добавило балов четырежды откосившему на выборах.
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Как же помню, те кто сначала выли про необходимость военного положения, завыли про то что его ввели.
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Вы действительно считаете что водить военное положение под конец каденции за три месяца до выборов это правильное решение?..шоколадный держал людей за идиотов, идиотов оказалась 25% остальные более менее вменяемые..
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Порох всегда называл войну - войной, а россию агрессором. Это ваше чмо сцикливое, только по фантанам с шаурмой - герой.
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Порох трусливый шакал .что бы называтьвойну- войной , поищи его стенограммы зарубежных выступлений . Сейчас мне насрать кто и как это называет . название в сми это уже для идиотов , раньше надо было и законодательно .
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На скільки мені відомо то Порошенку не дозволили ввести військовий стан навіть на три місяці. Згадайте походи до АП Ляшка, Тимошенко, як блокувалась трибуна. Не хотів... Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9159
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Дальше что? Есть операции ССО, и ни к чему разглашать всему свету - кто, что и как. А тем, кто это делает, включая и журнашлюх безмозглых - любителей сенсаций, вырывать языки, чтоб не повадно было заниматься подобной уйнёй во время войны. "Тихо ушёл, тихо пришёл", -точка. Про историю с цемахом - и говорить нечего.
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Войну нужно было объявить в 2014 году, приняв решение ВР:"Об объявлении войны террористическим, бандитским формированиям, вторгшимся в Украину с территории Российской Федерации". А теперь, у нас нет войны, - но есть 400 тысяч участников боевых действий, а когда "нужно" орут, у нас война-война, но 1,5 млн. переселенцев, а почему не беженцев. С какого бодуна или переляку я бросал бы свой дом и переселялся. А теперь за разбитый дом: шесть мин "неизвестные лица" мне шандарахнилу в дом, вылетело восемь окон, три двери в одной комнате рухнул потолок и наша держава мне компенсировала... 2 (две) тысячи гривен. Успехов ... в
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Как Вы думаете кто виноват в Вашем горе?
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Бессмысленная и бесполезная дискуссия...
У "военного положения" есть множество последствий в международном праве, о которых все ни в ухо, ни в рыло.
В частности (если не ошибаюсь) Устав МВФ запрещет давать такой стране кредит, решение ООН запрещает поставлять вооружение.... и т.д. и т.п.!
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из-за положения самолетов больше не станет. а вот экономика рухнет.
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Зебилы этого не хотели слышать, когда Порошенко был президентом, они не слышали, что доля товарооборота с паРашей, до 2014 года, достигала 70%, а объявление войны это потеря миллионов рабочих мест (зебилы не понимают, что никто на мировом рынке не страдает без Украины, рынок необходимо завоёвывать, а это - время), беженцы из Украины, продуктовые карточки...
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Саме гірше, це коли ти став таким хитрожопим та "розумним", що починаєш найо*увати сам себе..........
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Кто то ляпнет, цензор подхватит, ботомразь петина хвосты расспушит и понеслось... Битва вентиляторов.
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Представляю на "примом" анале супер ток-шоу "Бытва шыкаладных вентеляторов"
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Сначала оружие сдерживания , потом обьявление войньі. Иначе никак...
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Цитата:
"Но если называть войну войной, то вводить военное положение придется. А этого не хотел ни один из президентов и действующий Президент не хочет этого также." Источник: https://censor.net.ua/n3146812

Заголовок:
"Для того, чтобы назвать войну войной, надо вводить военное положение. Зеленский не хочет этого"

Налицо откровенная манипуляция со стороны разместившего новость.
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кто то сомневался в потужном мыролюбстве свиносявки пинкеса эльзы? оно такое же как и свиновальц.
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Що до россійської агресій на сході країни Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2431
Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9205
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Таке враження, що коли Зеля увійде у повний курс справ, зрозуміє де ми і у якій ситуації, він стане ... Пецею...
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Ні, це не можливо. Вони будуть шукати нового кумира із обіцянками халяви. І цілком ймовірно, що це буде Медведчук, або якесь подібне лайно.
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Війну закінчити не можно, корупцію не подолати, тарифи не знизити...
Якось дивно. Значить довбаний Пеця, не оголошував військовий стан тому що він ганд.он, а Зеленський це не буде робити, тому що він розумний і чесний? Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1516
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Одна і та ж новина на різних телеканалах несе різне смислове навантаження. Для того, щоб назвати війну війною, потрібно запроваджувати воєнний стан. Зеленський не хоче цього, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4914
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В Липецкой области два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета, у одного Су-34 повреждены кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия
https://www.unian.net/weapons/10675551-v-rossii-dva-istrebitelya-su-34-stolknulis-v-vozduhe.html
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Поговорили... Радость то какая! Тьфу...
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"1.Господа европейцы вы таки быстрее решайте вам Цимах надо или нет, а то мы его обменяем сами понимаете ничего личного. 2. А шо в Израиле вводили военное положение или он не воевал с арабами? Вот это я как-то пропустил". Нельзя подменять понятие широкомаштабное вторжение с применением всех родов воиск, традиционное понятие -война и военно-идеологическая агрессия - гибридная война. Признаки войны не столько способ ее ведения "холодная", "гарячая" или "гибридная" сколько ее цели.Агрессор конечной целью планирует захват территории. Введение военного положения зависит не от названия агрессии, а от массштабов нападения! Позиция страуса только подталкивает агрессора к половым извращениям. Главный вопрос на который украинцы хотят получить ответ от президента : "Мы воюем или торгуем?!" Понятно неопределенность в этом вопросе крайне прибыльная составляющая, но парни на передовой врядли стояли бы насмерть за чьи-то бизес интересы. А рассуждения чиновников "С рашей как бы воюем и как бы нет" слабый мотиватор сдерживать орду.
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Какое военное положение?Судя по его действиям единственное что он хочет - угодить путлеру,отлизать его от дерьма,в которое тот влез,отмазать от ответственности за все преступления и взвалить эту ответственность и восстановление всего угробленногооккупантами на Украину.Да,поставить на восстановление и освоение бюджетных средств фирмы хозяев,которые вознесли его до такой должности.
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