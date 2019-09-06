 Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.
Установлено, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Тут все очень просто, бывает 4-ре типа купленных диплома:
1. Диплом - типографский бланк, с фейковым номером регистрации.
2. Диплом - типографский бланк, с регистрацией в базе Мин.освиты.
3. Диплом - с подтверждением института\академии итд. (При этом выдается вкладыш с оценками)
4. Диплом - полностью белый, с подставными дипломными работами. Чисто проведенный по спискам учебного заведения - Мертвые души, но хрен подкопаешься.
Расценки на все типы доступны в сети, и даже на специализирующихся на этом сайтах.
Не понимаю почему их еще не накрыли за столько лет, Видимо крыша неплохая, если даже доступы к реестрам есть
Для того,что бы голосовать за дерибан бюджета и киевской земли высшее образование и нах. не нужно.