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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:депутат (2724) диплом (104) подделка (227) прокуратура (3626)

 Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура

Прокуратура объявила депутату Киевского городского совета подозрение в использовании поддельного диплома об образовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)", - говорится в сообщении.

Установлено, что этот депутат Киевского горсовета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из вузов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3146811
 
 
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А сколько их таких...и в Раде и не только. И дипломы, и диссертации...звания, награды.............Бабло решает всё.
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Это вы к чему ? Что у Пороха куплен "белый" диплом, а этот поскупился и по дешевке только бланк купил, ну или максимум в реестре зарегали.
Тут все очень просто, бывает 4-ре типа купленных диплома:
1. Диплом - типографский бланк, с фейковым номером регистрации.
2. Диплом - типографский бланк, с регистрацией в базе Мин.освиты.
3. Диплом - с подтверждением института\академии итд. (При этом выдается вкладыш с оценками)
4. Диплом - полностью белый, с подставными дипломными работами. Чисто проведенный по спискам учебного заведения - Мертвые души, но хрен подкопаешься.
Расценки на все типы доступны в сети, и даже на специализирующихся на этом сайтах.
Не понимаю почему их еще не накрыли за столько лет, Видимо крыша неплохая, если даже доступы к реестрам есть
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А че не прокатил диплом?Заламинировать забыл? Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4641
Для того,что бы голосовать за дерибан бюджета и киевской земли высшее образование и нах. не нужно. Депутат Киевсовета подозревается в использовании поддельного диплома, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4641
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Пофиг. Надо отбеливать этого жулика! Богдан против него, а всех, против кого Богдан надо спасать! Да, порохоботики?
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