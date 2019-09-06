 В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").
"На сегодняшний день 1078 украинцев, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.
Напомним, по данным Госстата численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза.
даже в отсталой рашке 20тыс старше 100 лет, а население в 4 раза всего больше.
В Японии ЗЕбилов меньше!
Дай бог им здоровья.
😋
А по факту-Вы правы.10 работающих содержат 11 пенсионеров.Боливар не вынесет двоих.
Я все ждала, когда ЗЕбобикам пенсионный возраст поднимут.
В РФ подняли, а вы, Зебобики, что - хуже что ли?
Лохи разве какие?
Сейчас и вам "отвесят" повышение пенсионного взраста, согласно требованиям МВФ.
С покращеннем вас, ЗЕбилы!