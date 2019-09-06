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 Общество
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Все про:демография (210) пенсионеры (643) Пенсионный фонд (350) пенсия (1844)

 В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Сегодня в Украине насчитывается более 1000 пенсионеров старше 100 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа").

"На сегодняшний день 1078 украинцев, получающих пенсию с ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский

Напомним, по данным Госстата численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза.

В Украине насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146810
 
 
 Топ комментарии
 
Живут люди не благодаря чему-то, а вопреки, нищенские пенсии, нищенские зарплаты у их внуков и правнуков, а они живут, здоровья им и долгих лет жизни вопреки всему.
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чого тільки не зробиш, щоб побачити корупціонерів за гратами.
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Совет форумчанПравила форума
 
а зачем перепись тогда если до одного человека знают поголовье пенсионеров
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А ты знаешь сколько сотен миллионов гривен нужно будет выделить из бюджета для переписи? Я не знаю а гуглить лень но думаю что 300-400 миллионов нужно. А теперь прикинь сколько от этой суммы "откусят"? Думаю что минимум половина где то "потеряется" безследно. Все наверное помнят как Яценюк "потерял" несколько десятков миллиардов гривен да так их и не нашли. Тогда Аваков занимался поиском "пропавших" миллиардов но видимо "забыл" поискать их в собственных карманах и карманах своего "политического босса" Сени Яценюка.
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Живут люди не благодаря чему-то, а вопреки, нищенские пенсии, нищенские зарплаты у их внуков и правнуков, а они живут, здоровья им и долгих лет жизни вопреки всему.
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Слушай, "нищенский"! Эти люди строили гулаги и прочие людоедские вещи совковые. И ты, "нищенский", иди к Пригожину, пусть он "нищим" совкам поднимет пенсии. Или сам не нажрись бояры, а переведи рубли в ПФУ для "нищих".
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Может, они сидели в этих гулагах, ребята живучие! А строили и ГЭС, и АЭС, и на целине бывали, и в космос людей запускали...
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Моисей - таки не все такие комбинаторы,как ты и это надо бы уже принять ))))
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раз в год нужно личное присутствие - так что думаю не больше парочки родственников могут не больше года получать пенсию. плюс нет смерти - нет передачи имущества, смысл доить копейки когда можно за бабкину квартиру враз разбогатеть. плюс куда тело? это ж сразу криминал - если похоронить и позже оформить свидетельство - тоже все записано кто и когда получал ту пенсию.
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Ну в Японии и количество жителей немножко больше, и медицина лучше, и продолжительность жизни больше...
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всего в 3 раза больше 124млн., в остальном гордится нечем.
даже в отсталой рашке 20тыс старше 100 лет, а население в 4 раза всего больше.
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Не на то обращаете внимание.
В Японии ЗЕбилов меньше!
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В Японии как раз нашли массовые случаи когда пенса(подохшего) закрывали в комнате(запечатывали), а пенсии исправно забирали. Даже до 120 лет "доживали" некоторые В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 9057
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Повезло этой тысячи и Ленина видели, и Зеленина,а в жизни мало что поменялось для простых украинцев ,два фюрера прошли по буферной Украине,много погибших было и много разрушений,Троцкий все церкви по уничтожал по заданию житомирского еврея,.та много чего прошло мимо их ,одно хочется знать какой Бог сидит в душе этой тысячи?
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К чему этот, судя по всему, фейковый вброс "слуг"? Готовят почву для выхода на пенсию с 80 лет? Интересно, они сами себя хоть иногда слышат? А главное, понимают ли?
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я только радовался б если одновременно налоги подняли и пенсии отменили - в награду за тупость народа который на 73% состоит из отходов
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А они точно все живы? Больше на мёртвых душ похоже
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Пенсионный фонд расценивает их как саботажников и вредителей. В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 5117
Дай бог им здоровья.
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Это же можно было бы вместо них содержать пять судей пенсионеров
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чого тільки не зробиш, щоб побачити корупціонерів за гратами.
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Пенсионный фонд - это самая большая финaнcoвaя пирамида. Деньги вкладывают все, а получают только выжившие!

😋
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Угу..Цель фонда -как слоган из фильма "Горец"-"Должен остаться только один". В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 4326
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А ще 1000 ветеренів першої світової, 10000 ветеранів другої світової війни, 100000 "ліквідаторів" аварії на ЧАЄС, 500000 заслужених "ударніків" та "героїв", 50000 "народних" артистів, 500000 інвалідів з яких переважна більшість здоровіше вісх здорових, ну і десь 1 млн. різних інших льотніків нахлебніків, ну і тепер ще добавляються 1 млн. переміщених, учасників АТО, бойових дій, інвалідів... Ну короче жопа. Це не здорова модель суспільства. Дорога нікуди. І саме гірше це коли ти став таким хитрожопим та "розумним", що починаєш сам себе найо*увати....
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У Вас неверные сведения.Ветеранов Первой Мировой уже больше тысячи,и их количество неуклонно растет. В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 6252
А по факту-Вы правы.10 работающих содержат 11 пенсионеров.Боливар не вынесет двоих. В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 6252
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Кстати именно эти 1078 человек можно было бы считать участниками ВОВ но учитывая что Украина находилась до 1944 года в оккупации то половину бабушек можно смело убрать из списка участников Так же и дедушки вряд ли все были на фронте. К тому же среди этой 1078 человек могут быть вовсе и не коренные украинцы а приехавшие уже гораздо позже. Так вот реальных живых ветеранов ВОВ окажется не более сотни-другой на всю страну. А если учесть что это уже критический возраст и ежегодная смертность в этом возрасте достичь может 40-50% то через три-четыре года их вообще не останется никого. Кстати в России вместо реальных воинов ВОВ уже давно используют ряженых клоунов,"кизяков" и другую нечисть
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Ну, слава труду.
Я все ждала, когда ЗЕбобикам пенсионный возраст поднимут. В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 2875
В РФ подняли, а вы, Зебобики, что - хуже что ли?
Лохи разве какие? В Україні налічується понад тисячу пенсіонерів старше 100 років - Цензор.НЕТ 2875
Сейчас и вам "отвесят" повышение пенсионного взраста, согласно требованиям МВФ.
С покращеннем вас, ЗЕбилы!
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Долго живут ,потому что 100 лет власть имущим дули в кармане крутят.Живут не благодаря,а вопреки.
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