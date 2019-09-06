 Памятник львовским пилотам торжественно открыли в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".
Как отметила мэр города Анна Здановская, после окончания Второй мировой войны героическая борьба львовских пилотов была забытой.
Депутат городского совета Матеуш Валясек добавил, что пилоты воевали против немцев с первых дней войны и были значительной поддержкой для армии "Лодзь", которая тогда не имела подразделения авиации: "161-я и 162-я эскадра защищали город Лодзь с первого сентября. Пятого сентября они сбили восемь немецких самолетов. А стоит сказать, что пилоты летали на устаревших истребителях - Р-11, и даже - Р-7".
Напомним, в 2012 году один из круговых перекрестков в этом городе назван именем львовских пилотов.
эти "братья" почти те же касабы, только немножно более цивилизованные. но идиотский "гонор" - как будто это они изобрели половину мировых технологий и разных полезностей.
Хоча для кацапні кинути гівна в таку тему - це обовязок.
СССР окупував в 1939 році частину Польщі.
Особисто ти можеш гордитись своїм лишньохромосомним корінням. Не кожному таке дано!