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 Общество, За рубежом
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Все про:памятник (1881) Польша (4897)

 Памятник львовским пилотам торжественно открыли в Польше

В городе Лодзь торжественно открыт памятник Львовским пилотам, которые защищали небо над этим городом в сентябре 1939 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

Как отметила мэр города Анна Здановская, после окончания Второй мировой войны героическая борьба львовских пилотов была забытой.

Депутат городского совета Матеуш Валясек добавил, что пилоты воевали против немцев с первых дней войны и были значительной поддержкой для армии "Лодзь", которая тогда не имела подразделения авиации: "161-я и 162-я эскадра защищали город Лодзь с первого сентября. Пятого сентября они сбили восемь немецких самолетов. А стоит сказать, что пилоты летали на устаревших истребителях - Р-11, и даже - Р-7".

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Напомним, в 2012 году один из круговых перекрестков в этом городе назван именем львовских пилотов.

Источник: https://censor.net.ua/n3146807
 
   
 Топ комментарии
 
Это ещё раз напоминание , что львов это Польша ? Львовские поляки летчики , я правильно понимаю подтекст?
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Чому у Польщі нема російськомовних поляків?
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Этот "гонор" имеет более точное название - имперские амбиции...
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Это ещё раз напоминание , что львов это Польша ? Львовские поляки летчики , я правильно понимаю подтекст?
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а то.
эти "братья" почти те же касабы, только немножно более цивилизованные. но идиотский "гонор" - как будто это они изобрели половину мировых технологий и разных полезностей.
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Этот "гонор" имеет более точное название - имперские амбиции...
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Полянки так себя ставят гордо только по отношению в России , Беларусь, Украины, а в западной Европы они второсортные .
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Це не нагадування тупим про те, що Львів у 1939 році належав Польщі. Це данина памяті загиблим. Без політики.
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И ты в это веришь? Так почему украинцам нет памятника которые защищали Польшу в 1939 вмести с поляками ? Или ты думаешь что украинцы с западной Украине не служили в польской армии с 1918 по 1939 год ?
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В польській армії дійсно було багато українців. Можливо, вони навіть служили в авіації. Але є один момент, на той час вони були громадяни Польщі. І цей памятник в честь львівських пілотів - громадян Польші, а не вибірково військових польської національності.
Хоча для кацапні кинути гівна в таку тему - це обовязок.
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кацап кидає гівно на гвинт літака Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 8196
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Ольгіно зразу ж чути. І ми це легко виявляємо і кидаємо кацапа у сартір.
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И что ? И что , что они были гражданами Польши ? Им уже за это нельзя поставить памятник, потому что украинцы были гражданами Польшы ? Вы не понимаете что это абсурд?
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Ще раз для немудрих: памятник громадянам Польщі незалежно від національності. Тобто і для етнічних поляків, і для етнічних українців чи етнічних євреїв, і т.д. Що ти нервуєшся і що тобі незрозуміло??? В чому абсурд? Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 2488
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Может объяснить , почему в Польше нельзя поставить памятник этничным украинцам которые воевали за Польшу в 1939 году ?
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Так само, як українці східної України з 1921 по 1991 рік служили у російській армії.
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до 41 года там успели с 39-го поставить войска СССР
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Що таке "поставили війська"??
СССР окупував в 1939 році частину Польщі.
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"Отам-то весело жилось! Братались з вольними ляхами,. Пишались вольними степами"...
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Тогда Львов был Польшей. Украина должна гордиться польскими пилотами?
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Ні.
Особисто ти можеш гордитись своїм лишньохромосомним корінням. Не кожному таке дано! Памятник львовским пилотам торжественно открыли в Польше - Цензор.НЕТ 5122
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Українське місто Львів і українська Галичина входили до складу Польщі після Першої світової війни. До цього ці території були у складі Австро-Угорщини. До речі, після після Першої світової війни Франція, і Англія, і Європа продала, зрадила Україну на стадії її становлення як держави. Зараз теж здає Москві. Історію треба знати не по Кремлівських темниках.
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Ущербний! Памятник в Польші чи може у Львові???? Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 9316
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Краше з поляками ніж з "великими" до п#здецю.
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Когда-нибудь украинцам надо наконец решиться, и попробовать пожить самостоятельно.
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Не надо бояться. Многие страны так живут.
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Коли фуйло здохне, кацапія накриється тазиком, тоді і ........
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Это все отговорки. Надо только сказать себе - я мужик или кто! я могу жить без чужого дяди! И все получится.
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Убогий" Ти чого поїхав в чужий край,чужій тітці дупу мити??????
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На ху этого польского дяда . Вообще я бы Украине советовал ориентироваться и дружить со скандинавами
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З фіно-уграми, такими як ти, кацапе??? Пшол вон, гнидо.
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Ты зебил ? Когда-то датчане стали угро-финами , может кацаб объяснить ?
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Це щвидше памятна таблиця, ніж памятник
Пам'ятник львівським пілотам урочисто відкрили в Польщі - Цензор.НЕТ 3364
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