 Подозреваю, что 90% депутатов, голосовавших за законопроекты о поправках в Конституцию, в глаза их не видели, - Рахманин

Нардеп из фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил в эфире канала "1+1" 5 сентября, что подозревает коллег в незнании проектов законов, которые они голосуют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.
"С восторгом наблюдаю, как авто на ручнике превращается в каток. Смущает не столько скорость, потому что она нарушает правила дорожного движения, сколько то, что люди, которые сидят за рулем этого катка, они с завязанными глазами", - заявил он.
"Семь законопроектов (о внесении правок в Конституцию. - Ред.) проголосовали во второй день работы Верховной Рады за направление в Конституционный Суд. У меня есть огромное подозрение, что процентов 90 людей, голосовавших за это, в глаза не видели, за что голосовали", – сказал Рахманин.
По словам нардепа, он сделал такое выводы после общения с коллегами из других фракций. Рахманин не называл имен депутатов, о которых говорил.
"Объясняю. Один меня спрашивал, что такое регуляторные органы, второй – почему Верховная Рада не может создавать консультативные органы. Говорю: "Может", – сказал Рахманин.
Он отметил, что в ответ услышал вопрос: "Зачем мы тогда голосуем?"
Третий коллега не знал, что Конституционный Суд не должен менять текст проектов законов, которые ему направили для получения заключения о соответствии Основному закону, добавил депутат.
"Текст проверяется только на предмет процедуры и соблюдения прав человека. Он говорит: "Ну ок. Тогда мы исправим, когда вернется". Говорю: "Нет, вы не имеете права запятую изменить в этом проекте, иначе он снова уйдет в КСУ". Еще один узнал от меня, что их политическая сила намерена ввести императивный мандат для депутата-мажоритарщика. И так далее. Люди голосуют, не зная, за что", – добавил он.
Сегодняшняя власть Украины, якобы руководствуясь благими намерениями, "вслепую гонит" огромное количество законов, считает Рахманин.
"Когда говорят "28 лет мы стояли на тормозах, поэтому нам надо сейчас бежать". Представьте себе ситуацию, когда человек едет на красный свет со скоростью 120 километров в час, потому что у него есть уважительная причина - у него больной ребенок. Это является основанием, чтобы нарушать правила дорожного движения? Ну один раз, в виде исключения? Но по дороге можно сбить еще троих детей и сломать себе шею. Это в принципе то, что сегодня делает власть, с закрытыми глазами, руководствуясь якобы благими намерениями, в слепую гонит огромное количество законов. Хорошо, что это хорошие законы. А если - нет", - отметил Рахманин.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"Велика частина, переважна частина законопроектів - ми зараз вже розуміємо - з подвійним дном. Тобто є гарна назва. Читаєш назву, і в тебе просто: о, супер, це дуже добрий законопроект. Але коли ти вчитуєшся, знаєте, в дрібний шрифт, як в угодах з банками… Читаєш великі літери - все клас. А коли доходиш в кінці до якихось маленьких - то там… Так і тут. Коли вчитуєшся, ти розумієш, що речі дуже серйозні", - заявив він.
"Наприклад, законопроект 1008 - реформа суддівської системи. Все нормально. Хочуть нібито закінчити. Але коли вчитуєшся, то це повний одноосібний контроль над судами. Хлопці, а навіщо вам це - одноосібно телефоном керувати судами? Навіщо?", - додав політик.
https://prm.ua/perevazhna-chastina-zakonoproektiv-zareyestrovanih-u-radi-z-podviynim-dnom-gerasimov/
Текст інфи - з цієї відухи: https://www.youtube.com/watch?v=NKBQ2KwfeyM
Там Герасимов розказує, як вже деякі слуги уродів починають задумуватися... Хоча признаються, що законопроектів не читають...
Хто пам*ятає фільм "Супербрати Маріо", той зрозуміє
Иначе за поправку КУДА они бы голосовали?
Чукча писатель.)