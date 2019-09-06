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 Политика Украины
  2022  112
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Все про:ВР (23555) Конституция (2050) Рахманин (12)

 Подозреваю, что 90% депутатов, голосовавших за законопроекты о поправках в Конституцию, в глаза их не видели, - Рахманин

По словам народного депутата от фракции "Голос" Сергея Рахманина, как минимум четыре народных депутата в личном общении с ним продемонстрировали незнание текста законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, за которые они проголосовали на заседании 3 сентября.

Нардеп из фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил в эфире канала "1+1" 5 сентября, что подозревает коллег в незнании проектов законов, которые они голосуют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

"С восторгом наблюдаю, как авто на ручнике превращается в каток. Смущает не столько скорость, потому что она нарушает правила дорожного движения, сколько то, что люди, которые сидят за рулем этого катка, они с завязанными глазами", - заявил он.

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"Семь законопроектов (о внесении правок в Конституцию. - Ред.) проголосовали во второй день работы Верховной Рады за направление в Конституционный Суд. У меня есть огромное подозрение, что процентов 90 людей, голосовавших за это, в глаза не видели, за что голосовали", – сказал Рахманин.

По словам нардепа, он сделал такое выводы после общения с коллегами из других фракций. Рахманин не называл имен депутатов, о которых говорил.

"Объясняю. Один меня спрашивал, что такое регуляторные органы, второй – почему Верховная Рада не может создавать консультативные органы. Говорю: "Может", – сказал Рахманин.

Он отметил, что в ответ услышал вопрос: "Зачем мы тогда голосуем?"

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Третий коллега не знал, что Конституционный Суд не должен менять текст проектов законов, которые ему направили для получения заключения о соответствии Основному закону, добавил депутат.

"Текст проверяется только на предмет процедуры и соблюдения прав человека. Он говорит: "Ну ок. Тогда мы исправим, когда вернется". Говорю: "Нет, вы не имеете права запятую изменить в этом проекте, иначе он снова уйдет в КСУ". Еще один узнал от меня, что их политическая сила намерена ввести императивный мандат для депутата-мажоритарщика. И так далее. Люди голосуют, не зная, за что", – добавил он.

Сегодняшняя власть Украины, якобы руководствуясь благими намерениями, "вслепую гонит" огромное количество законов, считает Рахманин. 

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"Когда говорят "28 лет мы стояли на тормозах, поэтому нам надо сейчас бежать". Представьте себе ситуацию, когда человек едет на красный свет со скоростью 120 километров в час, потому что у него есть уважительная причина - у него больной ребенок. Это является основанием, чтобы нарушать правила дорожного движения? Ну один раз, в виде исключения? Но по дороге можно сбить еще троих детей и сломать себе шею. Это в принципе то, что сегодня делает власть, с закрытыми глазами, руководствуясь якобы благими намерениями, в слепую гонит огромное количество законов. Хорошо, что это хорошие законы. А если - нет", - отметил Рахманин.

Источник: https://censor.net.ua/n3146806
 
   
 Топ комментарии
 
Такого действительно не было.
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В Трускавце научили жать на ЗЕлёную кнопку! Читать ничего не надо!
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Переважна частина законопроектів, які зареєстровані у Верховній Раді, з подвійним дном.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов.
"Велика частина, переважна частина законопроектів - ми зараз вже розуміємо - з подвійним дном. Тобто є гарна назва. Читаєш назву, і в тебе просто: о, супер, це дуже добрий законопроект. Але коли ти вчитуєшся, знаєте, в дрібний шрифт, як в угодах з банками… Читаєш великі літери - все клас. А коли доходиш в кінці до якихось маленьких - то там… Так і тут. Коли вчитуєшся, ти розумієш, що речі дуже серйозні", - заявив він.
"Наприклад, законопроект 1008 - реформа суддівської системи. Все нормально. Хочуть нібито закінчити. Але коли вчитуєшся, то це повний одноосібний контроль над судами. Хлопці, а навіщо вам це - одноосібно телефоном керувати судами? Навіщо?", - додав політик.
https://prm.ua/perevazhna-chastina-zakonoproektiv-zareyestrovanih-u-radi-z-podviynim-dnom-gerasimov/

Текст інфи - з цієї відухи: https://www.youtube.com/watch?v=NKBQ2KwfeyM
Там Герасимов розказує, як вже деякі слуги уродів починають задумуватися... Хоча признаються, що законопроектів не читають...
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Хе-хе. Артур Герасимов. Хе-хе. Какая-то смешная и уголовно-наказуемая фамилия. Что-то сказала. Петины законы в прошлой каденции они как голосовали то? К примеру о назначении генпрокурора без образования. И таких десятки. А теперь, когда власть уплыла, что-то кукарекают.
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Так Гепа вам дал определение , вы кнопки ! Все парламентарии предпочтут вискарь документам . 10 % хватает на законодеятельность , ост балласт.так и раньше было .
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Юзік читає закони---готова сцена для шоу
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99% "слуг урода" и самой Конституции в глаза не видели
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Фотожаба про якість зеленосопливої більшості:

Хто пам*ятає фільм "Супербрати Маріо", той зрозуміє

Підозрюю, що 90% депутатів, які голосували за законопроєкти про поправки до Конституції, в очі їх не бачили, - Рахманін - Цензор.НЕТ 758
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Я помню, раньше, кстати, сам делал фотожабу по этому фильму, только не на Юзика, а шоколадного Ложкина, он больше похож http://argumentua.com/sites/default/files/imagecache/Full_tekst_600x/article/loghkin_medvedchuk.jpg
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Зато 100% знают, что Конституция - есть.
Иначе за поправку КУДА они бы голосовали?
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Чукча не читатель.
Чукча писатель.)
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Бутусик,что ты этого петушка тут пиаришь,потрох продолжает тебя покупать как проститутку?
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Они и саму Конституцию "в глаза не видели".
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