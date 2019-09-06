 Комитет ВР по нацбезопасности готовит законопроект относительно планов обороны, - Арахамия

Об этом проинформировал председатель фракции "Слуга народа", член профильного комитета Давид Арахамия в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что мы (члены комитета. - Ред.) наработаем одним из первых законопроект относительно планов обороны, который внес Президент как неотложный. Потому что как-то так случилось, что у нас пять лет война, но планов обороны нет... А какая война, если мы не имеем планов обороны, у нас нет сценариев, каким образом мы будем мобилизовывать и какие ресурсы будем к этому привлекать..." - отметил Арахамия.
В то же время на вопрос ведущей ток-шоу, когда новая власть планирует законодательно определить вооруженный конфликт на Донбассе и назвать его войной, политик ответил, что в партии "Слуга народа" и Президент команды Владимира Зеленского в целом есть довольно четкая позиция по этому поводу.
"Много раз Президент называл Россию агрессором, в этом нет никакого сомнения", - подчеркнул он.
Через півроку тут не залишиться зеботов.
Ещё при штурме Обладминистрации
Русня там с самого начала была
Не знает этого только упоротый российский ватник
Постояли там ваши ровесники из местных с поакатиками «роисся-роисся», сделали картинку якобы Роисся защищает бедных обиженных бИндеровцами людей для виду.
Відмили безкоштовно у Дніпрі.
А леза зажали.
1+1 это враги украинской нации, лицемерные твари, которые из слабоумного большинства населения Украины сделали зеэскот, который поверил в сериал и привел к власти это позорище.
Нельзя устраивать тотальную демократию в старне где очень низкий уровень политической культуры. У Украины такой сосед, что нам нельзя ошибаться вообще, но уже поздно...
Если ты не знаешь ответа на вопрос - это не значит, что ответа нет.
Если ответ есть - это не значит, что его можно произнести вслух.
Вот прочитай - там недлинно! По твоей реплике у меня сложилось впечатление, что ты поймёшь.
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/z-s/1959/2/mesh.html
1. Все зебилы идут на фронт. Поголовно!
Ваш главнокомандуюший Зебил в первых рядах ( за ненадобностью этого обьекта)
2. Досрочные выборы.
3. Украина быстро возвращает все утраченные при вашей клоунаде позиции в международной сфере.
4. Жизнь налаживается.
Понятия не имею из какого ларька с шаурмой зебилы достали этого Арахамию, но снимок впечатляет
- Диджитализация процесса верификации и ....
- А если понятно?
- ??? Лучше я вам сыграю, вот и рояль кстати в кустах ...
1. Огонь не открывать
2. Укрепления демонтировать
3. Поля заграждения разминировать
4. Подразделения отвести.
5. Мосты отремонтировать
6. Стать на колени перед ****** и просить мира
Щось я не чув від зебіла що там війна. Там конфлікт. Так кажуть всі, навіть в Європі.
Боюсь, что самим воинам скоро надоест быть мишенями для тренирующейся кацапни и пацаны психанут...
Ну нет у нас закона о плане обороны!
Есть только закон об обороне!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
Постановою ВР № 1933-XII від 06.12.91, ВВР, 1992, № 9, ст.107}
№ 3547-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.420
№ 221/94-ВР від 20.10.94, ВВР, 1994, № 45, ст.410
№ 387/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, № 38, ст.284}
№ 2020-III від 05.10.2000, ВВР, 2000, № 49, ст.420}
№ 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209
№ 1003-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст.8
№ 3428-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.215
№ 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442
№ 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}
№ 10-рп/2008 від 22.05.2008}
№ 803-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, № 19, ст.258
№ 2526-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 4, ст.27
№ 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63
№ 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499
№ 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.550}
№ 2592-VI від 07.10.2010 додатково див. Закон № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189}
№ 1127-VII від 17.03.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.595
№ 1190-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.871
№ 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890
№ 133-VIII від 03.02.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.86
№ 186-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 16, ст.110
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 1420-VIII від 16.06.2016, ВВР, 2016, № 31, ст.546
№ 1437-VIII від 07.07.2016, ВВР, 2016, № 33, ст.564
№ 2163-VIII від 05.10.2017, ВВР, 2017, № 45, ст.403
№ 2396-VIII від 05.04.2018, ВВР, 2018, № 21, ст.194
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241
№ 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371
№ 2742-VIII від 06.06.2019}
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