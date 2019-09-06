 Поддержка евроинтеграции Украины является однозначной обязанностью Варшавы, - МИД Польши

Об этом во время Экономического форума в польской Крынице заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вэл Сеньк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейская перспектива для стран Восточного партнерства, и, прежде всего, для нашего восточного соседа Украины – страны, которая была атакована Российской Федерацией, для нас является очевидным и такую политику мы будем поддерживать",- сообщил Шинковський вэл Сеньк.

Вместе с тем, он добавил, что все исторические споры, которые касаются в основном истории, в отношениях Украины следует решать в духе диалога, правды и исторической честности.

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Шинковський вэл Сеньк отметил, что поддержка Варшавы для евроинтеграции Киева является однозначной, это является "обязанностью Польши, и лежит в интересах Польши, ЕС и Украины".

Он отметил, что Польша традиционно остается сторонником расширения ЕС на страны Западных Балкан, так и на страны восточной Европы.