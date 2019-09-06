EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  173  4
Все про:евроинтеграция (1901) Польша (4897) МИД Польши (232) Евросоюз (12571)

 Поддержка евроинтеграции Украины является однозначной обязанностью Варшавы, - МИД Польши

Польша продолжает поддерживать политику "открытых дверей" для членства в ЕС других стран, в первую очередь Украины.

Об этом во время Экономического форума в польской Крынице заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вэл Сеньк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейская перспектива для стран Восточного партнерства, и, прежде всего, для нашего восточного соседа Украины – страны, которая была атакована Российской Федерацией, для нас является очевидным и такую политику мы будем поддерживать",- сообщил Шинковський вэл Сеньк.

Вместе с тем, он добавил, что все исторические споры, которые касаются в основном истории, в отношениях Украины следует решать в духе диалога, правды и исторической честности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше ждут от Украины нового подхода в исторической проблематике, - замглавы МИД Пшидач

Шинковський вэл Сеньк отметил, что поддержка Варшавы для евроинтеграции Киева является однозначной, это является "обязанностью Польши, и лежит в интересах Польши, ЕС и Украины".

Он отметил, что Польша традиционно остается сторонником расширения ЕС на страны Западных Балкан, так и на страны восточной Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3146804
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как только Петю убрали, так заявления о членстве Украины в ЕС стали носить совсем другой характер.
 показать весь комментарий
 
 
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе-пуйлу приготовится
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх