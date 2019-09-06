EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  1552  31
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (2207) Brexit (191) Джонсон_Борис (126)

 Премьер Великобритании Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit после 31 октября", - говорится в сообщении.

В то же время, Джонсон отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка Brexit все же состоится.

Он заявил, что готов выйти из ЕС без соглашения, но лейбористы стремятся не допустить такого развития событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон

Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Как известно, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.

Источник: https://censor.net.ua/n3146803
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно что он скажет когда после грубого брексита Ирландия а потом и Шотландия заявят о выходе из Британии!! Тоже полезит в канаву!! А если они заявят то назад уже не отыграешь!!
 показать весь комментарий
 
Чому? Дуже послідовний. З самого початку референдуму по виходу з ЄС Боря Джонсон своєї позиції ні разу не змінив на відміну від наших владоможців, які перед виборами обіцяють одне, а роблять геть інше.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он, по-моему, весьма непоследовательный политик.
 показать весь комментарий
 
 
Чому? Дуже послідовний. З самого початку референдуму по виходу з ЄС Боря Джонсон своєї позиції ні разу не змінив на відміну від наших владоможців, які перед виборами обіцяють одне, а роблять геть інше.
 показать весь комментарий
 
 
До речі, я особисто проти виходу Британії з ЄС. Як на мене, це справді нерозумно. Але жтя не британець, тому не знаю їхньої ситуації зсередини. І крім цього референдуми , як на мене, це спроба влади прикрити свої рішення начебто народним волевиявленням. Насправді це - кричуща безвідповідальність давати право вирішення важливих питань у руки звичайних людей, які по своєму статусу не можуть володіти всією повнотою інформації. Але тим не менше, Борис Джонсон все-таки послідовний. І це факт.
 показать весь комментарий
 
 
Выход Британии из еу превращается в самую длительную мыльную оперу. Уже и умирающий в канаве от разбитого сердца намечается
 показать весь комментарий
 
 
Интересно что он скажет когда после грубого брексита Ирландия а потом и Шотландия заявят о выходе из Британии!! Тоже полезит в канаву!! А если они заявят то назад уже не отыграешь!!
 показать весь комментарий
 
 
Да, шотландцы лохонулись по крупному. Перед недавним референдумом об их независимости, ЕС прямо заявил - свободной Шотландии придется с нуля проходить все этапы вступления в Евросоюз. Это был один из главных аргументов противников независимости. Ну вот, Референдум прошел, а теперь вся Британия в купе с Шотландией выходит из ЕС. Так что да, не удивлюсь, что в случае реального Брексита, они снова потребуют референдум
 показать весь комментарий
 
 
Возьмите нас в Евро Союз вместо Британии, ну позязя
 показать весь комментарий
 
вместо Британии? пожалуйста. а сколько вы готовы вносить в общий котел? как Британия или больше? Прем'єр Великої Британії Джонсон заявив, що "радше помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit" - Цензор.НЕТ 9373
 показать весь комментарий
 
 
Увы, даже если каждый украинец по почке продаст - этого не хватит))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
геуорпа дымится
кончилось лето - нюхай амстердамскую кОнфффетууууууууу
 показать весь комментарий
 
Не так стыдно за Украину! И в других странах тоже есть идиоты при власти.
 показать весь комментарий
 
 
Він з Британії , де вздовж доріг довгі милі дренажних канав. Та й будь яка країна Євросоюзу із задоволенням позичить свою. Ти токо не відмовляйся, Боря.
 показать весь комментарий
 
 
ежели рашист даст кредиту 18 лярдов тогда сразу и возьмут .как с папиредником брали.но вот перо не подписное в Риге оказалось...
 показать весь комментарий
 
на троещину ...
не , туда не поеду , там Боря...
 показать весь комментарий
 
Британия правильно делает. Этот румынский колхоз исчерпал себя.
 показать весь комментарий
 
 
Не факт ой не факт! с экономической точки зрения правильность выхода очень спорна! А если добавить сюда то что в свое время отсоединение и Ирландии и Шотландии удалось избежать именно благодаря вступлению в ЕС, т.е. Ирландия и Шотландия отказались требовать независимость потому что все равно уже все в ЕС, то теперь после выхода никто не знает как оно будет!! ТАК ЧТО ВСЕ ОЧЕНЬ НЕ ОДНОЗНАЧНО!!
 показать весь комментарий
 
 
Jesly byla tak ploxo,tak nestojala ocered za vstuplenyje v EC.Teper imejem 7 kandidatov i ecio mozet 10 stran toze zelajucix tuda vstupit.
 показать весь комментарий
 
Це буде кінець об'єднаного королівства. Вони по суті обманули Шотландію, яка не проголосувала за вихід тільки тому. що вони разом у ЄС...
 показать весь комментарий
 
 
Pro rumyniju ja by tak negovoryl.Po kraine mere u nix sredniaj zarplata na 2 raza bolse cem rosije.Rumynyja 1084 evro,rosija 549 evro v etom godu.A sto britanija delajet?Teper vsio resajet parlament skazet vtoroj referendum nado delat i budut delat,Johnson uze 0 v etom voprose po brexit
 показать весь комментарий
 
Румыния поднимается быстро , как Лаура Кавеши посадила 2500 чиновников ,то они и пошли вверх .Но много очень стран пасут задних .не всем это в масть .
 показать весь комментарий
 
 
Nu da ona toze zdelalo mnogo.No vsio taki uspex jest EC oni v god vlozyt ili dajut im pomoc po 6 miliardov evro i eto ne kredity.Investiciji izza togo sto vstupili v EC vyrosli 5 raz.Jesly ne vstupili EC deneg i investiji by nebylo.Sto oni imejet teper togo nebylo i byli odni iz bednix stran kak bylo do vstuplenije v EC.
 показать весь комментарий
 
Так, дети мои!
С интересом наблюдаем, нихрена не понимаем, и поэтому не даём дурацких комментариев!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх