 Премьер Великобритании Джонсон заявил, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает BBC.

"Борис Джонсон заявил, что скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit после 31 октября", - говорится в сообщении.

В то же время, Джонсон отказался сказать, уйдет ли в отставку, если отсрочка Brexit все же состоится.

Он заявил, что готов выйти из ЕС без соглашения, но лейбористы стремятся не допустить такого развития событий.

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Джонсон также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

Как известно, депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Борис Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

Значительная часть британского парламента считает соглашение с ЕС обязательным условием Brexit.