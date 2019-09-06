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 Политика Украины, За рубежом
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 "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией

Администрация США продолжает занимать позицию относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию "The Daily Signal", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в США.

"Мы все понимаем, что это территория Украины, и наша позиция остается четкой. Возьмите почитайте Крымскую Декларацию. Там все изложено. Эта позиция является крупнейшим отражением политики этой администрации", - заявил Государственный секретарь США.

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Мы все понимаем, что это территория Украины, - Помпео об оккупации Крыма Россией 01

Источник: https://censor.net.ua/n3146802
 
   
 Топ комментарии
 
Ні, шановний, до серпня 2019 року Україна боролася. І досить успішно. Цей факт зебілам не затерти.
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Но делать ничего не будем, ведь в кремле наши партнеры...
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Но делать ничего не будем, ведь в кремле наши партнеры...
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Понимать то понимаем, а Россию обратно в семёрку зовем
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Так направьте парочку эсминцев в порт Смердостополя
А на Бельбек - звено Ф-35.
Правда "кто-то" может как всегда в бухте затопить какое-то говно и эсминцы не пройдут, а в Бельбеке - взорвать ВПП и самолеты не сядут. Именно поэтому вы только языком плескае.те, м-р Помпео.
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Дивлюсь іноді на свою кішку і думаю, що все вона розуміє. Лише сказати не може. Але це - кішка. У Помпео кошачі мізки?
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Ясно, що нема. Он скоро по Києву будуть гуляти не терористи і вбивці, а амністовані ополченці. Не просто гулятимуть, а насолоджуватимуться своєю зверхністю над справою Майдану, яка капітулювала.
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Це лише твої зєбільні вологі мрії, олігофрен ти козлорожий 😃
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Ні, шановний, до серпня 2019 року Україна боролася. І досить успішно. Цей факт зебілам не затерти.
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Ну так и про Латвию, Литву и Эстонию вы 50 лет все понимали и что? Благо совок здох, а то так бы и дальше понимали 300 лет
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Брешеш, свінья ти козлорожа. Крим був, є і буде Україна . А ти, свінья, нах за порєбрік !
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Они всё соображают, всё понимают
А что молчат, так это от волненья
От осознания, так сказать, и просветленья
....
Высоцкий вспомнился
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Мы все понимаем, что это территория Украины, українці також понимаем сие.,"якщо мама курва, то Ви автоматично курви дітки"
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Если, нынешняя администрация под руководством трампа и помпео думают, что кацапстан поможет США сдерживать Китай. То, они глубоко ошибаются, я бы даже сказал, что они находятся в стадии "глубокого дебилизма, без шансов на выздоровление". Кацапстан не будет сдерживать Китай, а наоборот - вместе с Китаем будет дрючить США. И не только они, такие страны, как франция и германия с удовольствием помогут кацапам в этом деле. Складывается парадоксальная ситуация, США ищут себе союзников среди своих стратегических врагов, которые никогда не станут друзьями.
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