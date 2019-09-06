 "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией

Об этом сообщил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию "The Daily Signal", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в США.
"Мы все понимаем, что это территория Украины, и наша позиция остается четкой. Возьмите почитайте Крымскую Декларацию. Там все изложено. Эта позиция является крупнейшим отражением политики этой администрации", - заявил Государственный секретарь США.
А на Бельбек - звено Ф-35.
Правда "кто-то" может как всегда в бухте затопить какое-то говно и эсминцы не пройдут, а в Бельбеке - взорвать ВПП и самолеты не сядут. Именно поэтому вы только языком плескае.те, м-р Помпео.
А что молчат, так это от волненья
От осознания, так сказать, и просветленья
....
Высоцкий вспомнился