 "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией

Об этом сообщил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию "The Daily Signal", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в США.

"Мы все понимаем, что это территория Украины, и наша позиция остается четкой. Возьмите почитайте Крымскую Декларацию. Там все изложено. Эта позиция является крупнейшим отражением политики этой администрации", - заявил Государственный секретарь США.

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