 Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию, - Арахамия об амнистии наемников РФ

При возможном введении амнистии наемников РФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со сслкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.
Горжусь своим Президентом! Теперь перед законом все будут равны, а не так как сейчас "все равны, но некоторые ровнее", главное чтобы законы работали, суды были честными, надо сделать их таковыми. Работы ещё очень много, разгребать и разгребать застойное болото брехни, пустых лозунгов, обицянок, коррупции и беззакония. Украина, наконец, дождалась и получила настоящего Президента, патриота, думающего и болеющего за неё, а не за свой кошелёк. Слава Украине!
03.09.2019 12:53
Светлана Варий
Та хоть чёрт лысый, лишь бы избавиться от свиней.
03.09.2019 13:3
Зєбіли, ви це "сдєлалі"
всем ясно, что такие действия новой власти резко снижают её рейтинг и дают оппозиции поводы для развёртывания антизелекампании и даже выхода граждан на улицы с протестом
рано или поздно ( лучше пораньше) количество недовольных перейдёт в качество
Боже в що ця бiдна краiна в черговий раз вляпалась......
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......................................................................................................Зеленський вийшов з себе: стало відомо, хто зірвав обмін полонених 30 серпня
................. Президент України Володимир Зеленський був у нестямі через втручання опозиційного політика Віктора Медведчука в процес обміну полоненими між Україною і Росією, який зірвався минулої п'ятниці, 30 серпня.ДжерелоПро це, посилаючись на джерела в Офісі президента, у Facebook написала російська політикиня і блогерка Ольга Курносова. За її даними, саме через Медведчука "сталася заминка операції, хоча були узгоджені вже всі кроки, але хтось злив інформацію"."Протягом двох місяців президент Зеленський та його команда ведуть важкі переговори з Росією, й уже в момент обміну з'являється Медведчук і починає піаритися. Зеленський був у нестямі, тому зараз дана команда створити спеціальну групу слідчих в СБУ, яка займеться всіма схемами Віктора Медведчука за останні 4 роки", - повідомила Курносова.Зеленський вийшов з себе: стало відомо, хто зірвав обмін полонених 30 серпня ....
Зебобики, постарайтесь перестать быть такими ничтожествами и хоть немного начать походить на людей, ведь мне уже стыдно читать направленную на вашу аудиторию пропаганду.
В ходе операции по изъятию террориста "ДНР", бывшего "начальника ПВО" бандформирования террористов "Славянская бригада" Владимира Цемаха с оккупированной российско-террористическими войсками части Донецкой области один сотрудник Службы безопасности Украины погиб, еще двое получили ранения, заявила журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники.
"Мы сегодня максимально отработали тему Цемаха и грядущего обмена. Ключевое: Цемах в нидерландском деле об уничтоженном из российского "БУКа" "Боинге" не свидетель, он - подозреваемый", - написала она.
Ромалийская утверждает, что следователи из Нидерландов уже прибыли в Киев по душу террориста - ну, или хотя бы за возможностью провести его допрос.
"Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - указала она.
При этом, добавила она, Цемах обошелся Украине достаточно дорогой ценой - при его изъятии погиб один сотрудник СБУ, еще двоих ранило.
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"Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подчеркнула журналистка.
Экс-начальника противовоздушной обороны "Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха 29 июня взяли под стражу в Киеве на 60 суток без права внесения залога. Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы. Ему инкриминируют ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).
По словам прокурора Олега Пересады, Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17.
Прокуратура Нидерландов и ряд депутатов Европейского парламента просили Украину не обменивать Цемаха на украинских политзаключенных в России, ведь допросить его в РФ будет гораздо сложнее. Однако в обмене экс-боевика крайне заинтересована Россия, которая пытается скрыть свои военные преступления в Донбассе.
5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Судья отменил решение Шевченковского суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326060-vo_vremja_spetsoperatsii_po_izjjatiju_tsemaha_pogib_sotrudnik_sbu__smi
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Тем, что они восторженно визжат по поводу ЛЮБОЙ инициативы, исходящей из облаков, окружающих их Божество, НЕ ЗАВИСИМО от её содержания.
Скажыте мне, рибята, а нахрена ВАМ в Украине три миллиона ватных избирателей, люто ненавидящих эту самую Украину?
С правом вето на вступление Укранины ЕС-НАТО?
Вон Молдова без Приднестровской гангрены как-то худо-бедно уже лет 20 живёт!