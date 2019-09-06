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 Политика Украины
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Все про:амнистия (369) Арахамия (47)

 Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию, - Арахамия об амнистии наемников РФ

Председатель парламентской фракции Слуга народа прокомментировал вероятность введения амнистии наемников РФ.

При возможном введении амнистии наемников РФ не будут сдаваться интересы Украины. Об этом в программе Право на власть в эфире 1+1 заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со сслкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: не сдавать интересы Украины. А там, как оно будет в дальнейшем - сейчас я что-то буду говорить вам, а потом оно будет меняться, потому что мы должны реагировать на, в том числе, международную ситуацию", - отметил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный

Источник: https://censor.net.ua/n3146801
 
   
 Топ комментарии
 
В своё время,эта "лисапедна-самакатная" ЗЕкоманда,будет осуждена по статье "Государственная измена",а пока-пускай веселятся.
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"Международная ситуация" на которую собрался реагировать этот зебобик...это наверное указивки из кремля...??
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самое плохое для нас - шо ситуацию создают сейчас, кто угодно ,но не Украина - а раньше мы ее создавали сами и с нами все считались
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А его обвиняют, что не дал учителям обещанные 4000 USD зарплаты? :D
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Не я же обещал , а гопник Зелинский и компания
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Вроде бы я запостил правильно - лукашисту Ура товарищи, им нравится риторика Лукашенок и Зелемойских...
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К власти должны прийти чистокровные украинцы, только тогда интерес Украины будет защищён, а пока у власти эти арахамии интерес Украины будет сдаватся в интересах нацменов арахамий...
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Miroslav ! Речь о том что Зеленский с рук которого ты кормишся сдаёт страну,и толкает общпство к кровавому прот востоянию !!!
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Я не хочу, чтобы мы сейчас играли в "Нострадамус". (но играет тут же)Вы же видите, какая ситуация - она динамично меняется. ("зе" меняет ситуацию,возвращая Украину в обьятия к кровавому рашисту,))Я точно могу сказать - у нас рамка очень проста: (рашистская рамка очень проста- это отдавайте нам наших по взаимной договоренности .что бы нам не выполнять решения международных судов и трибуналов...выполнение которых, укажет ,что рашист нарушитель международного права,а в случае "рамки простой" он миролюбивый, оказывается ,любезно обменялись ...пора санкции с агресора снимать..
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Странная риторика, если не сказать больше, что же это получается? Мало того что выпускают так ещё и амнистия? Тогда что он имеет ввиду под словами "не сдавать интересы Украины"??????? Как он и Ко собирается смотреть в глаза осиротевшим детям, вдовам и матерям погибших наших хлопцев? А тем, кто стал калеками, инвалидами, без рук, без ног????? Что происходит в головах у власти? Это что там вирус в помещениях у них или газом их обрабатывают специальным? Почему они разум теряют? Спасая таким диким "обменом" несколько десятков они фактически дают зелёный свет на убийство тысяч.............. Нет слов, у меня взрыв мозга.))) Украина, за что это всё тебе? Доколе хозяйничать будут барыги, рвачи, воры, коррупционеры и идиоты?
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Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ - Цензор.НЕТ 4335 Светлана Варий

Горжусь своим Президентом! Теперь перед законом все будут равны, а не так как сейчас "все равны, но некоторые ровнее", главное чтобы законы работали, суды были честными, надо сделать их таковыми. Работы ещё очень много, разгребать и разгребать застойное болото брехни, пустых лозунгов, обицянок, коррупции и беззакония. Украина, наконец, дождалась и получила настоящего Президента, патриота, думающего и болеющего за неё, а не за свой кошелёк. Слава Украине!
03.09.2019 12:53
Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ - Цензор.НЕТ 4335 Светлана Варий

Та хоть чёрт лысый, лишь бы избавиться от свиней.
03.09.2019 13:3

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Должен был быть и Зе но он почему-то съе*ался от повестки на концерт Лиги смеха.
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Как повезло Зелемойскому, что 100 дней ситуация не менялась...
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Фіздить зєбіл арахноїд , як дихає .. Та висіти йому з усіма "слугами урода" на ліхтарі за зраду України поруч з сєпарамі і до ворожки не ходи.

Зєбіли, ви це "сдєлалі"
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напрасно зебилы здесь пытаются держать хвост пистолетом
всем ясно, что такие действия новой власти резко снижают её рейтинг и дают оппозиции поводы для развёртывания антизелекампании и даже выхода граждан на улицы с протестом
рано или поздно ( лучше пораньше) количество недовольных перейдёт в качество
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Амністія найомников РФ ????? Ви не окуелі там слуги ********** ??? І після цього цей клоун ще мукає про те що здавати інтереси України ніхто не буде! ?? ви народ взагалі за тупих лохів тримаете курви ???
Боже в що ця бiдна краiна в черговий раз вляпалась......
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амнистия не может распространяться на иностранных наемников, убийц, насильников, людей совершивших преступления против человечности и военных преступников.
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и управляющее звено, отдававшие приказы на совершение этих преступлений.
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У Зеленского чисто еврейский подход к политике. И вашим, и нашим. Как бы Украине не грохнуться между стульев. Хотя У Лукашенко это получается пока неплохо.
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Ну зебилята, как вы это оправдывать будете. Зашкварники.
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А про амнистию прописано в минских договоренностях Порошенки или это уже Зеленский придумал?
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Там ще прописан вивід ваших ординських військ і повернення контролю на кордоні.
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Конечно нужна амнистия. А как еще Донбасс возвращать? Те, кто верят в то, что туда введут какие-то иностранные войска, и всех там убьют, очень сильно ошибаются.
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амнистия так амнистия, кролик, мы с радостью простим того, кто с тебя шкуру сдерёт
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может ещё звёзды героев им будете цеплять? сволочи, предатели подлые !
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*ДЯКУЛИ * ? ...
......................................................................................................Зеленський вийшов з себе: стало відомо, хто зірвав обмін полонених 30 серпня
................. Президент України Володимир Зеленський був у нестямі через втручання опозиційного політика Віктора Медведчука в процес обміну полоненими між Україною і Росією, який зірвався минулої п'ятниці, 30 серпня.ДжерелоПро це, посилаючись на джерела в Офісі президента, у Facebook написала російська політикиня і блогерка Ольга Курносова. За її даними, саме через Медведчука "сталася заминка операції, хоча були узгоджені вже всі кроки, але хтось злив інформацію"."Протягом двох місяців президент Зеленський та його команда ведуть важкі переговори з Росією, й уже в момент обміну з'являється Медведчук і починає піаритися. Зеленський був у нестямі, тому зараз дана команда створити спеціальну групу слідчих в СБУ, яка займеться всіма схемами Віктора Медведчука за останні 4 роки", - повідомила Курносова.Зеленський вийшов з себе: стало відомо, хто зірвав обмін полонених 30 серпня Ситуація динамічно змінюється. Ми маємо реагувати на міжнародну ситуацію, - Арахамія про амністію найманців РФ - Цензор.НЕТ 6986 ....
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Успогойся зєбіл. Вже всі зрозуміли, що ти є олігофрен . А тепер випий таблєточку і баіньки мультики про Вовочку дивитися 😃
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У підсвинків підгорає ...!? ..То добре ..Скоро будуть *зашквіарені *
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Понимаю, что эта "новость" - всего-лишь очередной мазок на картине "своей реальности" зебобиков, но сама идея показывать "Национального Лидера и Спасителя страны", как мстительную истеричку, чтобы он был ближе к "нариду", меня просто поражает.

Зебобики, постарайтесь перестать быть такими ничтожествами и хоть немного начать походить на людей, ведь мне уже стыдно читать направленную на вашу аудиторию пропаганду.
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" Ситуация динамично меняется. Мы должны реагировать на международную ситуацию" - сами про..бали эту международную ситуацию, а теперь хотят на это реагировать.
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Да все он знает и врет.А врет потому,что боится реакции.Об амнистии уже договорились и пристайко о этом объявил.Надо не ждать,когда они это учудят,а предупредить не поправимое ПРЕТУПЛЕНИЕ.Общество должно быть готово,в любой момент,к КАПИТУЛЯЦИИ,которую готовят и реагировать на происходящее.
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хламидия ...там людей вбивали щоб те падло витягнути в Україну ...шаурма кончена
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...Во время спецоперации по изъятию Цемаха погиб сотрудник СБУ - СМИЕще двое сотрудников государственной безопасности получили ранения - и все ради того, чтобы вывезти террориста на украинскую территорию.

В ходе операции по изъятию террориста "ДНР", бывшего "начальника ПВО" бандформирования террористов "Славянская бригада" Владимира Цемаха с оккупированной российско-террористическими войсками части Донецкой области один сотрудник Службы безопасности Украины погиб, еще двое получили ранения, заявила журналистка Ирина Ромалийская на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники.

"Мы сегодня максимально отработали тему Цемаха и грядущего обмена. Ключевое: Цемах в нидерландском деле об уничтоженном из российского "БУКа" "Боинге" не свидетель, он - подозреваемый", - написала она.

Ромалийская утверждает, что следователи из Нидерландов уже прибыли в Киев по душу террориста - ну, или хотя бы за возможностью провести его допрос.

"Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - указала она.

При этом, добавила она, Цемах обошелся Украине достаточно дорогой ценой - при его изъятии погиб один сотрудник СБУ, еще двоих ранило.

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"Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемаха, как минимум, ценой одной жизни", - подчеркнула журналистка.

Экс-начальника противовоздушной обороны "Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха 29 июня взяли под стражу в Киеве на 60 суток без права внесения залога. Боевика вывезли с оккупированной территории украинские спецслужбы. Ему инкриминируют ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

По словам прокурора Олега Пересады, Цемах и экс-начальник штаба так называемого "Министерства обороны "ДНР" Дмитрий Куприян ("Батя") могут дать свидетельские показания на международном судебном процессе по делу MH17.

Прокуратура Нидерландов и ряд депутатов Европейского парламента просили Украину не обменивать Цемаха на украинских политзаключенных в России, ведь допросить его в РФ будет гораздо сложнее. Однако в обмене экс-боевика крайне заинтересована Россия, которая пытается скрыть свои военные преступления в Донбассе.

5 сентября Киевский апелляционный суд принял решение об освобождении Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Судья отменил решение Шевченковского суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326060-vo_vremja_spetsoperatsii_po_izjjatiju_tsemaha_pogib_sotrudnik_sbu__smi
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Чем отличается толпа восторженных зебелят от рассудительных и вдумчивых порохоботов?
Тем, что они восторженно визжат по поводу ЛЮБОЙ инициативы, исходящей из облаков, окружающих их Божество, НЕ ЗАВИСИМО от её содержания.
Скажыте мне, рибята, а нахрена ВАМ в Украине три миллиона ватных избирателей, люто ненавидящих эту самую Украину?
С правом вето на вступление Укранины ЕС-НАТО?
Вон Молдова без Приднестровской гангрены как-то худо-бедно уже лет 20 живёт!
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********** тактика відмовитись від земель України ..
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