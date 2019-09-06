 Волна пищевых отравлений в Украине: в больницах остаются 67 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, в Новояворивской ЦРБ Львовской области остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" с. Наконечное Яворивского района.

В Волынской области в Любешовской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе "Олеся" с. Железная дорога Любешовского района.

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В Черкассах в больнице находятся 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс".

Также в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.