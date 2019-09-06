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 Происшествия, Здоровье
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Все про:отравление (1293) ГСЧС (2256)

 Волна пищевых отравлений в Украине: в больницах остаются 67 человек, - ГСЧС

По состоянию на 7 часов утра 6 сентября 67 человек остаются в больницах из-за пищевого отравления в разных регионах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, в Новояворивской ЦРБ Львовской области остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" с. Наконечное Яворивского района.

В Волынской области в Любешовской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе "Олеся" с. Железная дорога Любешовского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После отравления студентов в столице проверят все киоски по продаже шаурмы, - Госпродпотребслужба

В Черкассах в больнице находятся 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс".

Также в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.

Источник: https://censor.net.ua/n3146800
 
 
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Не удивительно....презЕдент жрет ...и зебобики кинулись жрать...
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7024
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Тут всё просто - засрались без контроля и проверок, делают что хотят (кормят просрочкой и объедками, в прямом смысле слова) и медосмотры никто не проходит, носители всяких инфекционных возбудителей спокойно занимаются приготовлением пищи, добавляя в неё вместе со специями и кишечную палочку, например, со своих грязных, немытых после туалета, рук. Зато теперь санстанция не "мешает бизнесу", так что всё ОК, не скулите.
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А я вважаю, що це пропаганда не здорового харчування від президента Зе! Ще ніколи в історії України ніхто так не підносив шаурму до небес, як зеленський!!!
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Не удивительно....презЕдент жрет ...и зебобики кинулись жрать...
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7024
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Все стерильно...все соответствует санитарным нормам.... есть и проточная вода...и сортир...за забором... Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6584
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8224
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сортир прямо в помещение где готовят, ходят на ведро
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И санитарные книжки наверное у этих земастеров тоже есть.... Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1240
Хвиля харчових отруєнь в Україні: у лікарнях залишаються 67 осіб, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9889
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"Волна пищевых отравлений в Украине: в больницах остаются 67 человек, - ГСЧС" - а ведь ещё в 2017 году предупреждали, что так будет. - Люди рискуют жизнью при отсутствии в Украине системы санэпидконтроля над качеством еды - эксперт - но Супрун продолжала "реформировать". То ли еще будет, Ой-ой-ой!
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Супрун уже не Министр Здравоохранения.
Сейчас вам ЮрЫзд все быстренько наладит.
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Тут всё просто - засрались без контроля и проверок, делают что хотят (кормят просрочкой и объедками, в прямом смысле слова) и медосмотры никто не проходит, носители всяких инфекционных возбудителей спокойно занимаются приготовлением пищи, добавляя в неё вместе со специями и кишечную палочку, например, со своих грязных, немытых после туалета, рук. Зато теперь санстанция не "мешает бизнесу", так что всё ОК, не скулите.
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