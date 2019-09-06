EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  3753  7
Все про:Нацполиция (10030) Польша (4897) убийство (5328) Аброськин (558)

 Украинку убили в Польше. Правоохранители двух стран ищут преступника, - Нацполиция

Украинские и польские полицейские сотрудничают в раскрытии убийства жительницы Львовщины. Преступление было совершено в конце августа на территории соседнего государства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в убийстве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом 5 сентября говорилось во время встречи первого заместителя Председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина - с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

Как сообщил Аброськин, 30 августа этого года в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

Поэтому польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинку убили в Турции, - местные СМИ

"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержания подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских аналогичной", - отметил Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела нашей соотечественницы для захоронения на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемым Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3146799
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В итальянском Неаполе задержали топ-менеджера Коршунова, связаного с разработкой российского авиадвигателя сверхбольшой тяги ПД-35.

Хотел, как всегда, стырить технологии General Electric а в Москве говорят, что он носитель сверхсекретов РФ.
 показать весь комментарий
 
Дома надо порядок наводить, а не ездить на заработки.
 показать весь комментарий
 
банальная история, муж(жених) узнал о работе девушки, ну и нервы вскипели.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх