 Украинку убили в Польше. Правоохранители двух стран ищут преступника, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины, об этом 5 сентября говорилось во время встречи первого заместителя Председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции, Вячеслава Аброськина - с представителем Министерства внутренних дел Польши Павлом Добошем.

Как сообщил Аброськин, 30 августа этого года в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины. По информации польских коллег, после преступления он выехал на территорию Украины.

Поэтому польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

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"Сейчас наши совместные усилия направленные на установление места пребывания и задержания подозреваемого в убийстве. Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских аналогичной", - отметил Аброськин.

Он также выразил благодарность польским коллегам за помощь в возвращении тела нашей соотечественницы для захоронения на родине.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемым Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.