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Все про:железная дорога (1109) разведка (2167) Скибицкий (118) РЖД (2)

 Появилась информация о возможном включении железных дорог ОРДЛО в систему РЖД, - Скибицкий

Железные дороги временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей планируют интегрировать в систему "Российских железных дорог".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Недавно появилась информация о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включение их в единую систему РЖД. Эти процессы уже идут и они давно начались. Россия поддерживает жизнедеятельность этого региона, но он сейчас больше напоминает Приднестровье. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине или тем более - не допустить нашей интеграции в НАТО, достаточно иметь такой замороженный конфликт", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия этой осенью проведет масштабные военные учения возле границ Украины, - Скибицкий

Вместе с тем, как отметил Скибицкий, сейчас "сложно сказать достоверно, будет вообще интеграция этих территорий в состав Российской Федерации".

"Если бы Россия хотела сделать это, то она реализовала подобные планы еще в 2014-2015 годах. Потому что России не нужен только Донбасс или часть территории Украины - Российской Федерации нужна вся Украина. Ведь и в экономическом смысле, и в политическом, и в военном это та территория, которая, по мнению Кремля, необходима для обеспечения защиты РФ от НАТО. Во-вторых, все мероприятия, которые осуществляются на территориях оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, имеют плановый характер. Вот в этом году будет проведена перепись населения как в Луганске, так и в Донецке. Начался процесс паспортизации, еще раньше, а точнее с 1 января 2018 года, Россия перевела эти территории на самоокупаемость. Затем пошла приватизация, национализация и т.п., все это связано одним целым. Кроме того российский рубль там ходит практически с 2015 года, и все операции осуществляются через банковскую систему или Абхазии, или сейчас будут через территорию РФ. 75% продукции крупнейших предприятий так называемых "ДНР/ЛНР" поставляется на территорию России. Куда дальше идет эта продукция - это уже другой вопрос", - сообщил представитель ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/n3146798
 
 
 Топ комментарии
 
После паспортов, на роздачу которых зе!зедент среагировал упрощением получения украинского гражданства для мокш - это уже и не удивляет
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А "слугам урода" це все по пріколу. Цим іудам аби лише срібняки від Хуйло отримати
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забудьте за ордло, там живут чужие граждане! займитесь УКРАИНОЙ, а то будут весь свой срок за ордло переживать! страдальцы
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После паспортов, на роздачу которых зе!зедент среагировал упрощением получения украинского гражданства для мокш - это уже и не удивляет
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Да это и есть второе Приднестровье, которое пытались не замечать, а теперь некоторые керманычи удивляются, мол откуда же такое взялось.
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А "слугам урода" це все по пріколу. Цим іудам аби лише срібняки від ***** отримати
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Ага это Зеля отказался с начала войны эшелоны с боеприпасами под откос пускать и узловую станцию Дебальцево лапотным сдал..
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соевый мародер вообще русню кормил и не жужжит. З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 8046
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Та да и сериал про это снял и всю прибыль в офшоры!
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Тобі хтось не дав ешелони з ************ підривати, Зоя Космодєм'янская ти наша?
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Так чего ты тогда тут на сайте самый первый из труселей выскакиваешь в темах о войне?
Мамка ножку боевого дивана привязала?
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бостууга, з окопу пишеш, на бєрцеві убитого товариша?
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Засцыка, так ответ будет: чего ты, идиотина, самый первый в темах о сводках с фронта обычно вылазишь с высерами?
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Тому що мені небайдужа доля України.
Тепер ти.
бостууга, з окопу пишеш, на бєрцеві убитого товариша?
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Я знаю, идиотина, что в темах о убитых и о раненых ты самый первый скачешь.
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До речі, про Придністров'є.
Виявляється що Молдова у 2005р. надала цьому регіону особливий статус.
Ви колись чули про санкції за відторгнення цієї території?
Взагалі чутно що на Заході про це говорять?

Так думай.ТЕ про виконання мінських домовленостей у пункті надання особливого статусу.
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А ***** дебело тролить Зеленського. Одною рукою гладить преЗЕдента по голові, а другою- водить йому по губах.
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Звичайно що не рукою. Рукою він тримає те чим водить.
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Зебил только за, вот вчера мосгостранс пустил официальные автобусы Москва-Киев никто я так понял не против 0 реакции прощупывая как далеко можна зайти и нагнуть Зебила
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Официальные поезда формирования УЗ как ходили в РФ, так и ходят. И никто особо не возмущается.
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Знаю,причина-там работают тысячи украинцев,только они путают украинцев с хохлами
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забудьте за ордло, там живут чужие граждане! займитесь УКРАИНОЙ, а то будут весь свой срок за ордло переживать! страдальцы
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Российской Федерации нах не нужна вся Украина. Кремлю надо очередной бардак в сопредельном гос-ве. Первое и главное - не допустить благополучной Украины , Ну и сопутствующее - сланцы Донбасса , шельфовая добыча в Крыму и ещё , сколько получится откусить . А земли и население никому не нужны , сейчас не средние века.
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И перепись для того, что бы знать, скольких любителей Русского мира придется отправлять на Дальний восток. На законных основаниях с паспортом РФ... В добрый путь, бывшие сограждане.
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Я думаю, что даунбасцы и лугандонцы очень много воруют. Поэтому рашисты могут интегрировать эту инфраструктуру экономически. В рашке тоже много воруют, но видимо лыдыныры стало и для них какой-то бездной...
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Греф Сбербанк в Крим не завів. Чому? З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 2295
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Уголь возить в Белорусь и дальше, а потом обратно в Украину, но дороже...
барыги есть барыги
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укрзалызниця подала в ес суд позов относительно материальных потерь от утраты части своего имущества и дохода в течении прошедших лет ?
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а ви там макарони на вуха вішайте про деокупацію і передачу Цемаха. Колись хтось за це відповість
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Многие жители России на просторах интернета видели фотографии, где изображены отделения европейских банков, на которых написано о потребительских кредитах от 5 до 7% годовых или ипотеке от 1,5 до 2% годовых.
Однако настоящая злость появляется у граждан, когда они видят знакомые отделения Сбербанка в какой-нибудь европейской стране, где ставка равна тем же 3%. И вот тут, само собой, напрашивается вопрос, который, если выразиться культурно, будет звучать так:
"А почему тогда я взял ипотеку под 11, 13, 15% годовых?" З'явилася інформація про можливе включення залізниць ОРДЛО в систему РЗ, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 4252
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