 Появилась информация о возможном включении железных дорог ОРДЛО в систему РЖД, - Скибицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
"Недавно появилась информация о возможном объединении железных дорог Луганска, Донецка и включение их в единую систему РЖД. Эти процессы уже идут и они давно начались. Россия поддерживает жизнедеятельность этого региона, но он сейчас больше напоминает Приднестровье. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине или тем более - не допустить нашей интеграции в НАТО, достаточно иметь такой замороженный конфликт", - сообщил он.
Вместе с тем, как отметил Скибицкий, сейчас "сложно сказать достоверно, будет вообще интеграция этих территорий в состав Российской Федерации".
"Если бы Россия хотела сделать это, то она реализовала подобные планы еще в 2014-2015 годах. Потому что России не нужен только Донбасс или часть территории Украины - Российской Федерации нужна вся Украина. Ведь и в экономическом смысле, и в политическом, и в военном это та территория, которая, по мнению Кремля, необходима для обеспечения защиты РФ от НАТО. Во-вторых, все мероприятия, которые осуществляются на территориях оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, имеют плановый характер. Вот в этом году будет проведена перепись населения как в Луганске, так и в Донецке. Начался процесс паспортизации, еще раньше, а точнее с 1 января 2018 года, Россия перевела эти территории на самоокупаемость. Затем пошла приватизация, национализация и т.п., все это связано одним целым. Кроме того российский рубль там ходит практически с 2015 года, и все операции осуществляются через банковскую систему или Абхазии, или сейчас будут через территорию РФ. 75% продукции крупнейших предприятий так называемых "ДНР/ЛНР" поставляется на территорию России. Куда дальше идет эта продукция - это уже другой вопрос", - сообщил представитель ГУР.
Мамка ножку боевого дивана привязала?
Тепер ти.
бостууга, з окопу пишеш, на бєрцеві убитого товариша?
Виявляється що Молдова у 2005р. надала цьому регіону особливий статус.
Ви колись чули про санкції за відторгнення цієї території?
Взагалі чутно що на Заході про це говорять?
Так думай.ТЕ про виконання мінських домовленостей у пункті надання особливого статусу.
барыги есть барыги
Однако настоящая злость появляется у граждан, когда они видят знакомые отделения Сбербанка в какой-нибудь европейской стране, где ставка равна тем же 3%. И вот тут, само собой, напрашивается вопрос, который, если выразиться культурно, будет звучать так:
"А почему тогда я взял ипотеку под 11, 13, 15% годовых?"