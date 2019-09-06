 30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Необычный товар перемещали из Польши в Украину рейсовым автобусом польской регистрации, которым ехал гражданин Украины.

Во время совместного с работниками таможни осмотра транспортного средства в багажном отделении пограничники обнаружили пакет с мехом весом почти 30 килограммов.

Смотрите: Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Незадекларированный товар изъят и в установленном порядке передан представителям ГФС для экспертизы и оценки.

Читайте: Контрабандист из Закарпатья пытался залететь в Словакию на самодельном летательном аппарате. ФОТО