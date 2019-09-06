 30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Необычный товар перемещали из Польши в Украину рейсовым автобусом польской регистрации, которым ехал гражданин Украины.
Во время совместного с работниками таможни осмотра транспортного средства в багажном отделении пограничники обнаружили пакет с мехом весом почти 30 килограммов.
Незадекларированный товар изъят и в установленном порядке передан представителям ГФС для экспертизы и оценки.
В шкуры убитых животных кутаются.
Несчастные норки.
Такие красивые зверьки, которых убили ради шкурки, которая будет "украшать" жабоподобную, жирную грымзу.
Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.