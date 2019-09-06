EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1440  7
Все про:Волынь (643) Госпогранслужба (3444) контрабанда (1815)

 30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба. ФОТО

Более 200 штук норковых шкур обнаружили пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба 01

Необычный товар перемещали из Польши в Украину рейсовым автобусом польской регистрации, которым ехал гражданин Украины.

Во время совместного с работниками таможни осмотра транспортного средства в багажном отделении пограничники обнаружили пакет с мехом весом почти 30 килограммов.

Смотрите: Контрабандные мобильные телефоны на сумму 500 тыс. пытались ввезти в Украину из Польши, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

30 кг контрабандных шкур норки обнаружены в автобусе Вроцлав - Черкассы, - Госпогранслужба 02

Незадекларированный товар изъят и в установленном порядке передан представителям ГФС для экспертизы и оценки.

Читайте: Контрабандист из Закарпатья пытался залететь в Словакию на самодельном летательном аппарате. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3146794
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странный бизнес. У мыролюбцев и реформаторов все наоборот вывозится из страны, а тут ввозится.
 показать весь комментарий
 
Дикари.
В шкуры убитых животных кутаются.
Несчастные норки.
Такие красивые зверьки, которых убили ради шкурки, которая будет "украшать" жабоподобную, жирную грымзу.
 показать весь комментарий
 
 
Пока мы будем называть шкуру животных убитых ради роскоши "товаром", мы как вид заслуживаем той же участи, что и несчастные животинки.
 показать весь комментарий
 
Хутра завжди ввозились в Україну, правде здебільшого з Греції.
 показать весь комментарий
 
А бревена в своем глазу не замечают. Работнички сами не работают и другим не дают.
 показать весь комментарий
 
Ураган "Дориан", который обрушившегося на Соединенные Штаты Америки, вынес на побережье пляжа в городе Мельбурн (штат Флорида) 26 килограммов кокаина. Об этом сообщает CNN.
Как сообщается, на пляже Парадайз Бич нашли килограммовый сверток с кокаином. Патрульные полицейские узнали о нем от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили на упаковке надпись Diamant, а внутри - кокаин.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх