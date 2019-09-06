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 Политика Украины
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Все про:ВР (23555) фракция (246) Арахамия (43) Слуга народа (283)

 Фракцию "Слуги народа" разделили на 15 мини-фракций, которыми руководят мои заместители, - Арахамия

Давид Арахамия рассказал, как руководит фракцией "Слуги народа" в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Арахамия рассказал, что фракцию разделили на 15 мини-фракций, которым руководят его заместители. В "Слуге народа" решили собираться дважды в месяц большим количеством депутатов.

"Вы понимаете, что эффективность таких собраний небольшая, но когда у тебя 15-17 человек, и если надо принять решение внутри фракции, то они принимаются в мини-фракциях. Если 70% людей "за", а 30 – "против", то мы решили, что все будут "за", все принимают позицию большинства. Если нет "70/30", то дискуссия продолжается, пока группа не придет к выводу "70/30". Я считаю, это демократично и более-менее эффективно", – рассказал депутат.

Читайте: Арахамия: Моя мечта - максимум через год сделать возможным дистанционное голосование в Раде

Арахамия отметил, что через 2-3 месяца в "Слуге народа" планируют перемешать депутатов в группах, чтобы усилить отношения между народными избранниками. 

Источник: https://censor.net.ua/n3146793
 
 
 Топ комментарии
 
знакомая структура антимайдана "стадо-десятник-сотник"
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На молекулы вас надо поделить и умножить на ноль.
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знакомая структура антимайдана "стадо-десятник-сотник"
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Принцип сетевого маркетинга слямзен из Евангелия
Апостолы по этому принципу потом общины организовали
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Пенсия, а ты думал только марксизм-ленинизм понатырил кусками? 😁
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Северный поток 2 достроила сепарша кацапская???
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Это который при Пете согласовали и строить начали? 😁😁😁
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А Петя лично подпись свою поставил? И экс канцлеров германии устраивал в газпром?
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Бери выше ЗЕбилка апостолы из Евангилия согласовывали...
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У нас тут не недоимперия, а Украина. Это там *мироточит* *****.
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Ты хоть Евангелие читала или Томосом ограничилась?
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Представь себе, даже в Ватикане была)))
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Да ты, еще такая самокритичная, оказывается)) Давай, дальше удивляй )))
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https://ze.live/
Ждать завершения этого дебилизма еще 1718 дней.
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это в смысле зебил свихнутый на Пете, но любящий портнова, шефира, разумкова, дубинина, богатырёву, комарницкого, бабломойского и всех сепаров. То есть это ты.
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ВОры и есть. Слышь или опять у вас зеьбилов Обама ворует??
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А кто же его ворует это бедный бюджет уже вот как 30 лет, не те ли самые украинцы??
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Ух! Ольгинці як працюють, фсбешна школа. Копіюють, шукають, викладають, шантажують. Так, майстерність не пробухаєшь. Лалахта, колега твоя, теж ******** такі манси.
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Не маю звички сперечатися з професіоналками й знавчинями фсбешної школи.
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Да да, чувствуется старая НКВДешная школа.
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откуда ты весь свинарник знаеш? а может ты свиношнырь латентный?
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На молекулы вас надо поделить и умножить на ноль.
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похоже на то, шо фсб руководіт зєбіламі.
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Потужни рехвормы зебилов -- взяли и поделили. Пете такое и не снилось.
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ага. при свиновальце такого не было.
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Мда, був Девід Браун, волонтер, пурєдна (наче) людина, а стало ...-хамія.
Надто носа задер, стелю, мабуть, у ВР подряпав.
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Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь». І.А Маршак для "слуг народу".
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Проголосуйте же, наконец, за снижение тарифов !
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