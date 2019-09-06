 Фракцию "Слуги народа" разделили на 15 мини-фракций, которыми руководят мои заместители, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Арахамия рассказал, что фракцию разделили на 15 мини-фракций, которым руководят его заместители. В "Слуге народа" решили собираться дважды в месяц большим количеством депутатов.
"Вы понимаете, что эффективность таких собраний небольшая, но когда у тебя 15-17 человек, и если надо принять решение внутри фракции, то они принимаются в мини-фракциях. Если 70% людей "за", а 30 – "против", то мы решили, что все будут "за", все принимают позицию большинства. Если нет "70/30", то дискуссия продолжается, пока группа не придет к выводу "70/30". Я считаю, это демократично и более-менее эффективно", – рассказал депутат.
Арахамия отметил, что через 2-3 месяца в "Слуге народа" планируют перемешать депутатов в группах, чтобы усилить отношения между народными избранниками.
Пустячок, но приятно. Жаль только рашисты выжили.
Апостолы по этому принципу потом общины организовали
Ждать завершения этого дебилизма еще 1718 дней.
Надто носа задер, стелю, мабуть, у ВР подряпав.
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь». І.А Маршак для "слуг народу".