 Фракцию "Слуги народа" разделили на 15 мини-фракций, которыми руководят мои заместители, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Арахамия рассказал, что фракцию разделили на 15 мини-фракций, которым руководят его заместители. В "Слуге народа" решили собираться дважды в месяц большим количеством депутатов.

"Вы понимаете, что эффективность таких собраний небольшая, но когда у тебя 15-17 человек, и если надо принять решение внутри фракции, то они принимаются в мини-фракциях. Если 70% людей "за", а 30 – "против", то мы решили, что все будут "за", все принимают позицию большинства. Если нет "70/30", то дискуссия продолжается, пока группа не придет к выводу "70/30". Я считаю, это демократично и более-менее эффективно", – рассказал депутат.

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Арахамия отметил, что через 2-3 месяца в "Слуге народа" планируют перемешать депутатов в группах, чтобы усилить отношения между народными избранниками.