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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (300) ВР (23555) Разумков Дмитрий (185)

 Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о Венецианской комиссии – одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: https://censor.net.ua/n3146792
 
   
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ви не просто готуйтесь, ви - вже направляйте! І враховуйте зауваження, а не ігноруйте Європу!
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Разумков, кто финансировал твою избирательную кампанию ?
Кто влил десятки миллионов долларов в "Центр Разумкова" ?
Гондурас ? Гваделупа ? Габон ?
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Москау, москау, тра-та та-та та-та-та... (пестня)
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Убери свои грязные лапы от Конституции, тварь! Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков - Цензор.НЕТ 8687
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Ещё сопли не высохли, а уже лезут Основной Закон ломать. Положив на него болт десяток раз как минимум.
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Аж усираются, твари, - так спешат разграбить и слить Украину *****.
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_У них реально короткое окно возможностей. Вот и гонят на всех парах через болото, пока Украина не очнулась... Мрази.
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Зря Разумков не читает ЦН
Главные умы-то тут 😁
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Януковеч тоже дохера много осебе воображал. Жаль живым ушёл, падла!
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