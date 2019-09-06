 Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если мы говорим о Венецианской комиссии – одно другому не мешает. И мы об этом говорили во время заседания: мы направляем это в Конституционный суд, но после этого мы также готовы отправить Комиссии, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы", - сказал Разумков.
Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Кто влил десятки миллионов долларов в "Центр Разумкова" ?
Гондурас ? Гваделупа ? Габон ?
Главные умы-то тут 😁