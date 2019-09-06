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 Политика Украины
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 "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия

Во фракции партии "Слуга народа" хотят принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи депутатов фракции с президентом Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Арахамия сообщил, что во время встречи обсуждались планы на следующие пленарные недели.

"Мы же дали этакую рамочку турборежима работы Верховной Рады, что означает принятие не менее 7-10 законопроектов за пленарный день. И в связи с этим очень много работы в комитетах, потому что все законопроекты должны проходить комитеты, достаточно обсуждаться...", - сказал Арахамия.

По его словам, "есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее, и для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений". При этом отметил, что на следующей неделе, в частности, предлагается рассмотреть законопроект о концессии.

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Говоря о проекте бюджета на 2020 год, Арахамия отметил, что сейчас обсуждается вопрос, как отойти от того, чтобы выделять своим депутатам на округа средства, что раньше было, по сути, подкупом депутатов для голосования за нужные правительству законопроекты.

"Именно сегодня мы этот вопрос обсуждали. Есть предварительная идея вообще отменить этот так называемый коррупционно-политический "налог" и сделать прозрачные критерии, как области и регионы могут получить субвенции, чтобы объективно, а не в зависимости от того, у кого лучшие отношения, или кто громче кричит, тот и получит больше средств из бюджета", - сказал Арахамия.

На вопрос журналистов, что на встрече делал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, он ответил: "Мы работаем в таком "треугольнике", это такое историческое исключение, что есть треугольник - Офис президента, Кабинет министров и парламент, и это должна быть одна команда, поэтому мы все делаем вместе, чтобы осуществлять изменения".

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По словам Арахамия, было решено, что большое собрание фракции будут проходить ориентировочно два раза в месяц. Также он добавил, что во время встречи телефон имел при себе, а у других депутатов забрали.

Руководитель фракции пояснил, что это связано с тем, что во время недельного образовательного интенсива для депутатов от "Слуги народа", который проходил в Трускавце с 29 июля по 4 августа, выходили какие-то вырванные из контекста записи. При этом он добавил, что на встрече "не было ничего секретного, можно делать прямую трансляцию".

Источник: https://censor.net.ua/n3146791
 
 
 Топ комментарии
 
Посмотришь на эту Арахамию - вроде бы не дурак. "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6971


Но ведь придурок на всю голову
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Влада, не реагуючи на прохання міжнародних партнерів, які всі ці роки підтримували Україну, намагається заробити «славу миротворців», не розуміючи, що штовхає Україну у безодню та відкриває двері для ще потужнішої російської агресії, від якої загинуть ще тисячі українців.
 Ця агресія не забариться, якщо міжнародна підтримка для України стане слабшою і санкції будуть зняті. Крім того, визволення захоплених українських моряків відбудеться не як виконання вимог міжнародних інстанцій та морського права, а "за обміном", що також вигідне Путіну.

Вже зараз у соціальних мережах та ЗМІ влада готує громадську думку до того, що головне обмін, а не його ціна.
Те, що Росія в будь-який час може захопити нових заручників, щоб знову змушувати Україну приймати вигідні для Кремля політичні рішення вони не сприймають як аргумент.
Крім того, на війні за волю України вже загинули тисячі людей, яких ніхто не зможе повернути, проте їх пам'ять буде зраджена політичними поступками Росії.
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Та шо ж вы так мучаетесь? Приймите все списком и в Сен-Тропе!
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Влада, не реагуючи на прохання міжнародних партнерів, які всі ці роки підтримували Україну, намагається заробити «славу миротворців», не розуміючи, що штовхає Україну у безодню та відкриває двері для ще потужнішої російської агресії, від якої загинуть ще тисячі українців.
 Ця агресія не забариться, якщо міжнародна підтримка для України стане слабшою і санкції будуть зняті. Крім того, визволення захоплених українських моряків відбудеться не як виконання вимог міжнародних інстанцій та морського права, а "за обміном", що також вигідне Путіну.

Вже зараз у соціальних мережах та ЗМІ влада готує громадську думку до того, що головне обмін, а не його ціна.
Те, що Росія в будь-який час може захопити нових заручників, щоб знову змушувати Україну приймати вигідні для Кремля політичні рішення вони не сприймають як аргумент.
Крім того, на війні за волю України вже загинули тисячі людей, яких ніхто не зможе повернути, проте їх пам'ять буде зраджена політичними поступками Росії.
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Каждый нормальный человек понимает что моряки важнее
Тут и готовить ничего не надо
Это в сердце и совести и разуме у нормальных людей
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путину и зебилам из лахти важно чтобы моряков ОБМЕНЯЛИ, а цемеха - отпустили.. Тем самым Украина признает вину моряков, аннулирует решение Трибунала и выводит рашку из-под санкций..
все очень просто...
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По морякам завтра последний срок Независимо от того,что зелебобики напридумают
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А у нас уже пятое почти закончилось
В Украине уже шестое

Когда говоришь последний срок?
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первый закон Новой Рады, после ЗЕбенькиной, будет -

считать все законы предыдущей недействительными "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3469
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А шо вы серьезно настроены на реванш? А морда не треснет?
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Зима близко.
Грудень никто не отменит.Еще поиграем престолами на Майдане
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Вы лично на скольких Майданах были?
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Лучше меньше, да лучше! Кому они надо, лучше бы войну остановили. Вон мародьор никак не насытится! Посадите барыгу наконец
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Разве Рада может кого-то посадить?
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Конечно, обязательно может, ботвица. Ведь Порошенко же не посадил того и того, как вы завывали?
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Посмотришь на эту Арахамию - вроде бы не дурак. "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6971


Но ведь придурок на всю голову
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Насчет Арахамии не в курсе, но и ты не большого ума, раз под настоящим именем заходишь..
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Та шо ж вы так мучаетесь? Приймите все списком и в Сен-Тропе!
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так они уже, готовят изменения в регламент, чтобы пачками принимать что-то даже без текста
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Для зелебобиков пойдет Особенно если будут раз в неделю обещать посадить петю
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О! Ты со смены пришел и теперь будеш кукарекать?
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22 мая 1957 года Хрущёв объявляет, что мы догоним и перегоним Америку за три года по производству мяса, молока и масла. "Слуга народа" планирует принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8840



надеюсь, все помнят чем закончился этот политический понос - карточной системой на белый хлеб
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Поздравляю украинцев, жили в феодальном государстве, а теперь будут жить в рабовладельческом государстве. Такие пятухи с гребнями на голове устроят вам веселую жизнь.
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Эти ребята Ииуса решили переплюнуть. Тот хоть хлебами кормил нищих, а эти - законами.
Торговцы воздухом, блин.
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Так они ж петухи. А для петухов главное что? Прокукарекать Pease Duke,прости Господи
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стиль мачо. телки текут. ты видел сколько сторонниц вазелина из молодых необьезженных кобылок с незамутненным сознанием?
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Таких на сеновал, а не за сознание ценят.
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Они там совсем с головой не дружат?? Я почему то думал что важно КАЧЕСТВО законопроэкта, а не скорость его принятия... Имбицилы
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А вот и нет. Те кого туда понавыбирали по умолчанию ничего писать не могут. Их хвункция голосовать "За".
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Они напринимают, что потом в них не разберешься.
Может лучше подумать головой? Обсудить? Взвесить?
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цих "слуг" ....(кого? чи то якого народу)... у Трускавці так навчили, що суть депутатської діяльності не у якісній підготовці чи то навіть не в ознайомленні з зконопроектом, а в швидкому кнопкодавстві за командою. Тому за великим рахунком їм не має різниці, що 10 законів в день, що тридцять прокнопкодавити, вони всерівно жодного в очі бачити не будуть.
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И что ？В чем заключается конечная цель？Принять больше законов...ради того что бы просто принять больше законов？
Из того что вы уже приняли...ни один не улучшил жизнь простого украинца...ни один не облегчил его жизнь...
Дурачки вы...стахановцы...
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